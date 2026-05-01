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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थPainkillers In Summer: क्या गर्मियों में आप भी बार-बार ले रहे पेनकिलर, जानें किडनी के लिए यह कितने खतरनाक?

Painkillers In Summer: क्या गर्मियों में आप भी बार-बार ले रहे पेनकिलर, जानें किडनी के लिए यह कितने खतरनाक?

आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली पेनकिलर जैसे Ibuprofen और Diclofenac नॉन-स्टेरॉयडल एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग्स की कैटेगरी में आती है. यह दर्द और सूजन को कम करने के काम आती है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 01 May 2026 12:06 PM (IST)
आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली पेनकिलर जैसे Ibuprofen और Diclofenac नॉन-स्टेरॉयडल एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग्स की कैटेगरी में आती है. यह दर्द और सूजन को कम करने के काम आती है.

Painkillers In Summer: गर्मी का मौसम आते ही सिर दर्द, शरीर में दर्द और थकान जैसी छोटी-छोटी समस्या आम हो जाती है. ऐसे में ज्यादातर लोग बिना ज्यादा सोचे-समझे पेन किलर लेना शुरू कर देते हैं. यह आदत भले ही तुरंत राहत दें, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक तेज गर्मी में यही दवा किडनी के लिए खतरा बन सकती है. खासतौर पर तब जब शरीर पहले से डिहाइड्रेशन का शिकार हो.

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आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली पेनकिलर जैसे Ibuprofen और Diclofenac नॉन-स्टेरॉयडल एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग्स की कैटेगरी में आती है. यह दर्द और सूजन को कम करने के काम आती है. लेकिन डॉक्टरों के अनुसार यह दवाई किडनी तक जाने वाले ब्लड फ्लो को थोड़ा काम कर देती है. सामान्य मौसम में शरीर इसे संभाल लेता है, लेकिन गर्मियों में जब शरीर पहले ही पानी की कमी से जूझ रहा होता है, तब यह असर ज्यादा खतरनाक हो सकता है.
आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली पेनकिलर जैसे Ibuprofen और Diclofenac नॉन-स्टेरॉयडल एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग्स की कैटेगरी में आती है. यह दर्द और सूजन को कम करने के काम आती है. लेकिन डॉक्टरों के अनुसार यह दवाई किडनी तक जाने वाले ब्लड फ्लो को थोड़ा काम कर देती है. सामान्य मौसम में शरीर इसे संभाल लेता है, लेकिन गर्मियों में जब शरीर पहले ही पानी की कमी से जूझ रहा होता है, तब यह असर ज्यादा खतरनाक हो सकता है.
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गर्मी में पसीना ज्यादा आने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है. इससे खून गाढ़ा होने लगता है और किडनी तक पर्याप्त ब्लड नहीं पहुंच पाता. ऐसे में अगर पेनकिलर ली जाए तो यह ब्लड फ्लो और कम सकती है. डॉक्टरों का कहना है कि यही स्थिति आगे चलकर Acute Kidney Injury जैसी गंभीर समस्या का कारण बन सकती है. खास बात यह है कि यह नुकसान धीरे-धीरे होता है और शुरुआती लक्षण भी साफ नजर नहीं आते हैं.
गर्मी में पसीना ज्यादा आने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है. इससे खून गाढ़ा होने लगता है और किडनी तक पर्याप्त ब्लड नहीं पहुंच पाता. ऐसे में अगर पेनकिलर ली जाए तो यह ब्लड फ्लो और कम सकती है. डॉक्टरों का कहना है कि यही स्थिति आगे चलकर Acute Kidney Injury जैसी गंभीर समस्या का कारण बन सकती है. खास बात यह है कि यह नुकसान धीरे-धीरे होता है और शुरुआती लक्षण भी साफ नजर नहीं आते हैं.
Published at : 01 May 2026 12:06 PM (IST)
Tags :
Kidney Damage Risk Painkillers In Summer Dehydration And Medicines NSAIDs Side Effects

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