गर्मी में पसीना ज्यादा आने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है. इससे खून गाढ़ा होने लगता है और किडनी तक पर्याप्त ब्लड नहीं पहुंच पाता. ऐसे में अगर पेनकिलर ली जाए तो यह ब्लड फ्लो और कम सकती है. डॉक्टरों का कहना है कि यही स्थिति आगे चलकर Acute Kidney Injury जैसी गंभीर समस्या का कारण बन सकती है. खास बात यह है कि यह नुकसान धीरे-धीरे होता है और शुरुआती लक्षण भी साफ नजर नहीं आते हैं.