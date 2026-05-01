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Painkillers In Summer: क्या गर्मियों में आप भी बार-बार ले रहे पेनकिलर, जानें किडनी के लिए यह कितने खतरनाक?
आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली पेनकिलर जैसे Ibuprofen और Diclofenac नॉन-स्टेरॉयडल एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग्स की कैटेगरी में आती है. यह दर्द और सूजन को कम करने के काम आती है.
Painkillers In Summer: गर्मी का मौसम आते ही सिर दर्द, शरीर में दर्द और थकान जैसी छोटी-छोटी समस्या आम हो जाती है. ऐसे में ज्यादातर लोग बिना ज्यादा सोचे-समझे पेन किलर लेना शुरू कर देते हैं. यह आदत भले ही तुरंत राहत दें, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक तेज गर्मी में यही दवा किडनी के लिए खतरा बन सकती है. खासतौर पर तब जब शरीर पहले से डिहाइड्रेशन का शिकार हो.
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Published at : 01 May 2026 12:06 PM (IST)
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