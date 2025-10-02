शुगर बढ़ने से कैसे हो जाती है मौत? जान लें वह दिक्कत, जिसने छीन लीं छन्नूलाल मिश्र की सांसें

फेमस शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्रा का गुरुवार (02 अक्टूबर) सुबह 4.15 बजे देहांत हो गया. इसकी जानकारी उनकी बेटी नम्रता मिश्रा ने दी. कुछ ही समय पहले उनको बीएचयू से छुट्टी मिलने के बाद परिवार वालों ने उनको ओझलापुल स्थित रामकृष्ण सेवा मिशन चिकित्सालय में एडमिट करवाया था, जहां उनकी जांच चल रही थी. इसी हफ्ते शनिवार को उनको माइनर अटैक आया था, जिसके बाद उनको बीएचयू के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में भर्ती करवाया गया था, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया था कि उनको चेस्ट में इंफेक्शन और खून की कमी भी है. पहले भी उनका रामकृष्ण अस्पताल में टाइप-2 डायबिटीज मेलिटस, हाईपरटेंशन , ऑस्टियोआर्थराइटिस और बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया का इलाज चल रहा था. आपको बताते हैं कि कैसे शुगर बढ़ने से किसी की मौत हो जाती है?

कैसे शुगर लेवल बढ़ने से हो जाती है मौत

डायबिटीज खासकर, टाइप-2 डायबिटीज, आज के समय में दुनिया में सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है. इसका सीधे मौत से कोई कनेक्शन नहीं होता है, लेकिन यह धीरे-धीरे शरीर के दूसरे अंगों को काफी नुकसान पहुंचाता है. इसकी वजह से इंसान के लिए मुश्किलें काफी बढ़ जाती हैं.

