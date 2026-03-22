अचानक से गिरने लगा है आपका भी वजन, कहीं शरीर में ये बीमारी तो नहीं?

शरीर का वजन सीधा हमारी हेल्थ को इंडिकेट करता है. शरीर का वजन का बढ़ना कई हेल्थ प्रॉब्लम का रिस्क पैदा करता है. साथ ही, इसका कम होना और भी चिंताजनक साबित होता है. वेट लूज करने के लिए जिम जाना, घर पर ही एक्सरसाइज करना या जॉगिंग करना, लोग अलग-अलग तरीका अपनाते रहते हैं. हालांकि, बिना एक्सरसाइज या जॉगिंग किए ही वजन घट रहा है तो खतरनाक हो सकता है . अचानक वजन का घटना सेहत के लिए अच्छा संकेत नहीं होता. उसे सही समय पर पहचान लेना बहुत जरूरी है, वरना करना पड़ सकता है बड़ी बीमारी का सामना. आइए जानते हैं कैसे?

अचानक वजन बदलना क्यों है चिंता का विषय?

स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने वाली वेबसाइट हेल्थलाइन डॉट कॉम के अनुसार, हमारे शरीर मैं थायरॉएड ग्लैंड के ओवरएक्टिव होने के कारण वजन कम होने लगता है. ओवरएक्टिव थायरॉएड को हाइपरथायरायडिज्म भी कहते हैं, शरीर के मेटाबॉलिज्म को बहुत तेज कर देता है, जिससे वजन कम होना, घबराहट, और दिल की धड़कन तेज होने जैसे लक्षण दिखने लगते हैं.

अचानक शरीर दुबला होने का कारण

बिना कोशिश किए अगर अचानक शरीर का वजन 6 से 12 महीने में शरीर के कुल वजन का 5% से अधिक कम हो जाए तो यह गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है. आइए जानते हैं कि अचानक वजन कम होने के प्रमुख कारण क्या हैं?

डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज की वजह से हमारा वजन कम होना लगता है क्योंकि इससे शरीर को ऊर्जा के लिए इंसुलिन नहीं मिल पाता है. इसके अलावा, अत्यधिक यूरिन के साथ ग्लूकोज और कैलोरी शरीर से बाहर निकल जाती है, जिससे तेजी से वजन घटता है.

टाइप 2 डायबिटीज की वजह से हमारा वजन कम होना लगता है क्योंकि इससे शरीर को ऊर्जा के लिए इंसुलिन नहीं मिल पाता है. इसके अलावा, अत्यधिक यूरिन के साथ ग्लूकोज और कैलोरी शरीर से बाहर निकल जाती है, जिससे तेजी से वजन घटता है. हाइपरथायरायडिज्म हाइपरथायरायडिज्म एक ऐसी स्थिति है, जब थायरॉइड ग्रंथि बहुत अधिक थायरॉइड हार्मोन बनाती है और जिससे शरीर का metabolism बहुत तेज हो जाता है. इसमें भूख लगने के बावजूद तेजी से वजन कम होने लगता है. साथ ही, घबराहट, तेज दिल की धड़कन, अधिक पसीना और नींद न आना भी शामिल हैं.

हाइपरथायरायडिज्म एक ऐसी स्थिति है, जब थायरॉइड ग्रंथि बहुत अधिक थायरॉइड हार्मोन बनाती है और जिससे शरीर का metabolism बहुत तेज हो जाता है. इसमें भूख लगने के बावजूद तेजी से वजन कम होने लगता है. साथ ही, घबराहट, तेज दिल की धड़कन, अधिक पसीना और नींद न आना भी शामिल हैं. कैंसर कैंसर से शरीर में metabolism में बदलाव होने लगता है. भूख में कमी, और शरीर द्वारा ऊर्जा की अत्यधिक खपत होने लगती है, जिससे शरीर का वजन कम होने लगता है. कैंसर कोशिकाएं शरीर की सामान्य ऊर्जा का उपयोग कर लेती हैं, जिससे मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है और शरीर की कैलोरी तेजी से खर्च होने लगती है.

भूख पर भी पड़ता है असर अगर बिना किसी वजह खाना खाने का मन न करे, भूख लगना कम हो जाए तो इसे भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, जिससे लोग अंजाने में खाना कम कर देते हैं.

अगर बिना किसी वजह खाना खाने का मन न करे, भूख लगना कम हो जाए तो इसे भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, जिससे लोग अंजाने में खाना कम कर देते हैं. डिप्रेशन, स्ट्रेस डिप्रेशन और स्ट्रेस जरूरत से ज्यादा तनाव लेने वाले लोग खाने में कम रुचि लेने लगते हैं, जिसकी वजह से उनका वजन कम होने लगता है. ज्यादा स्ट्रेस लेन से शरीर में जमा फैट से एनर्जी अब्जॉर्ब होने लगती है और इंसान का वजन घटने लगता है.

डिप्रेशन और स्ट्रेस जरूरत से ज्यादा तनाव लेने वाले लोग खाने में कम रुचि लेने लगते हैं, जिसकी वजह से उनका वजन कम होने लगता है. ज्यादा स्ट्रेस लेन से शरीर में जमा फैट से एनर्जी अब्जॉर्ब होने लगती है और इंसान का वजन घटने लगता है. अल्कोहल की लत जिन्हें शराब, सिगरेट और नशीली दवाओं का सेवन करने की आदत हो जाती है, वे लोग लंबे समय तक खाना भी खाना भूल जाते हैं, नशा करने से इम्यूनिटी पॉवर भी कमजोर हो जाती है जिससे वजन कम होने लगता है.

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