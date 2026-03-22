हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थअचानक से गिरने लगा है आपका भी वजन, कहीं शरीर में ये बीमारी तो नहीं?

अचानक से गिरने लगा है आपका भी वजन, कहीं शरीर में ये बीमारी तो नहीं?

अगर बिना डाइट या एक्सरसाइज के वजन अचानक कम हो रहा है, तो इसे नजरअंदाज न करें यह हाइपरथायरायडिज्म, डायबिटीज, कैंसर या स्ट्रेस जैसी समस्याओं की वजह से हो सकता है

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 22 Mar 2026 08:31 AM (IST)
Preferred Sources

शरीर का वजन सीधा हमारी हेल्थ को इंडिकेट करता है. शरीर का वजन का बढ़ना कई हेल्थ प्रॉब्लम का रिस्क पैदा करता है. साथ ही, इसका कम होना और भी चिंताजनक साबित होता है. वेट लूज करने के लिए जिम जाना, घर पर ही एक्सरसाइज करना या जॉगिंग करना, लोग अलग-अलग तरीका अपनाते रहते हैं. हालांकि, बिना एक्सरसाइज या जॉगिंग किए ही वजन घट रहा है तो खतरनाक हो सकता है . अचानक वजन का घटना सेहत के लिए अच्छा संकेत नहीं होता. उसे सही समय पर पहचान लेना बहुत जरूरी है, वरना करना पड़ सकता है बड़ी बीमारी का सामना. आइए जानते हैं कैसे?

अचानक वजन बदलना क्यों है चिंता का विषय?

स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने वाली वेबसाइट हेल्थलाइन डॉट कॉम के अनुसार, हमारे शरीर मैं थायरॉएड ग्लैंड के ओवरएक्टिव होने के कारण वजन कम होने लगता है. ओवरएक्टिव थायरॉएड को हाइपरथायरायडिज्म भी कहते हैं, शरीर के मेटाबॉलिज्म को बहुत तेज कर देता है, जिससे वजन कम होना, घबराहट, और दिल की धड़कन तेज होने जैसे लक्षण दिखने लगते हैं. 

यह भी पढ़ेंः लो जी... अब लैब में भी बनने लगा चावल, नॉर्मल राइस से कितना अलग; क्या यह हेल्दी है?

अचानक शरीर दुबला होने का कारण 

बिना कोशिश किए अगर अचानक शरीर का वजन 6 से 12 महीने में शरीर के कुल वजन का 5% से अधिक कम हो जाए तो यह गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है. आइए जानते हैं कि अचानक वजन कम होने के प्रमुख कारण क्या हैं?

  • डायबिटीज 

    टाइप 2 डायबिटीज की वजह से हमारा वजन कम होना लगता है क्योंकि इससे शरीर को ऊर्जा के लिए इंसुलिन नहीं मिल पाता है. इसके अलावा, अत्यधिक यूरिन के साथ ग्लूकोज और कैलोरी शरीर से बाहर निकल जाती है, जिससे तेजी से वजन घटता है. 

  • हाइपरथायरायडिज्म

    हाइपरथायरायडिज्म एक ऐसी स्थिति है, जब थायरॉइड ग्रंथि बहुत अधिक थायरॉइड हार्मोन बनाती है और जिससे शरीर का metabolism बहुत तेज हो जाता है. इसमें भूख लगने के बावजूद तेजी से वजन कम होने लगता है. साथ ही, घबराहट, तेज दिल की धड़कन, अधिक पसीना और नींद न आना भी शामिल हैं.

  • कैंसर

    कैंसर से शरीर में metabolism में बदलाव होने लगता है. भूख में कमी, और शरीर द्वारा ऊर्जा की अत्यधिक खपत होने लगती है, जिससे शरीर का वजन कम होने लगता है. कैंसर कोशिकाएं शरीर की सामान्य ऊर्जा का उपयोग कर लेती हैं, जिससे मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है और शरीर की कैलोरी तेजी से खर्च होने लगती है.

यह भी पढ़ेंः दुनिया की सबसे बोरिंग डाइट से तेजी से घटेगा वजन, जानें क्यों है ये इतनी असरदार

  • भूख पर भी पड़ता है असर

    अगर बिना किसी वजह खाना खाने का मन न करे, भूख लगना कम हो जाए तो इसे भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, जिससे लोग अंजाने में खाना कम कर देते हैं.

  • डिप्रेशन, स्ट्रेस

    डिप्रेशन और स्ट्रेस जरूरत से ज्यादा तनाव लेने वाले लोग खाने में कम रुचि लेने लगते हैं, जिसकी वजह से उनका वजन कम होने लगता है. ज्यादा स्ट्रेस लेन से शरीर में जमा फैट से एनर्जी अब्जॉर्ब होने लगती है और इंसान का वजन घटने लगता है.

  • अल्कोहल की लत 

    जिन्हें शराब, सिगरेट और नशीली दवाओं का सेवन करने की आदत हो जाती है, वे लोग लंबे समय तक खाना भी खाना भूल जाते हैं, नशा करने से इम्यूनिटी पॉवर भी कमजोर हो जाती है जिससे वजन कम होने लगता है.

यह भी पढ़ेंः माउथवॉश मिथ्स: क्या यह सच में मुंह को स्वस्थ बनाता है या सिर्फ बुरी सांस छुपाता है?

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 22 Mar 2026 08:31 AM (IST)
Tags :
Sudden Weight Loos Unexplained Weight Loss Cause Of Rapid Weight Loss Weight Loos Without Exercise
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हेल्थ
अचानक से गिरने लगा है आपका भी वजन, कहीं शरीर में ये बीमारी तो नहीं?
अचानक से गिरने लगा है आपका भी वजन, कहीं शरीर में ये बीमारी तो नहीं?
हेल्थ
बुखार आने पर झट से खा लेते हैं दवाई, शरीर के साथ नाइंसाफी तो नहीं कर रहे आप?
बुखार आने पर झट से खा लेते हैं दवाई, शरीर के साथ नाइंसाफी तो नहीं कर रहे आप?
हेल्थ
माउथवॉश मिथ्स: क्या यह सच में मुंह को स्वस्थ बनाता है या सिर्फ बुरी सांस छुपाता है?
माउथवॉश मिथ्स: क्या यह सच में मुंह को स्वस्थ बनाता है या सिर्फ बुरी सांस छुपाता है?
हेल्थ
लो जी... अब लैब में भी बनने लगा चावल, नॉर्मल राइस से कितना अलग; क्या यह हेल्दी है?
लो जी... अब लैब में भी बनने लगा चावल, नॉर्मल राइस से कितना अलग; क्या यह हेल्दी है?
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War: क्यों अहम है Diego Garcia का 'अजेय किला'? जहां से उड़े B-2 बॉम्बर्स! | American Base
US Israel Iran War: मुनीर की धमकी, 'ईरान से प्यार है तो पाकिस्तान छोड़ दो!' भड़के शिया धर्मगुरु!
Mathura Hinsa: फरसा वाले बाबा की मौत पर मथुरा में बवाल..अब कैसे हालात? | Gau Rakshak Murder
Iran Israel War Update: अमेरिका-इजरायल का भयंकर हमला..ईरान में मची तबाही | America News
Iran Israel War Update: इजरायल के परमाणु संयंत्र पर हमले की कोशिश..क्यों कर रहा ईरान?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: पूरे प्रदेश में आज बारिश-तूफान का खतरा, चलेंगी तेज हवाएं, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट
पूरे यूपी में आज बारिश-तूफान का खतरा, चलेंगी तेज हवाएं, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट
विश्व
Iran US War: इजरायल के न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर वाले शहर पर बैलिस्टिक मिसाइल अटैक, 40 से ज्यादा घायल
इजरायल के न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर वाले शहर पर बैलिस्टिक मिसाइल अटैक, 40 से ज्यादा घायल
क्रिकेट
IPL में किस खिलाड़ी के नाम है सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड? टॉप-5 में कई धुरंधर शामिल
IPL में किस खिलाड़ी के नाम है सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड? टॉप-5 में कई धुरंधर शामिल
बॉलीवुड
ईद पर रेड अनारकली में धुरंधर एक्ट्रेस आयशा खान ने बिखेरा जलवा, लुक्स से लूटी लाइमलाइट
ईद पर रेड अनारकली में धुरंधर एक्ट्रेस आयशा खान ने बिखेरा जलवा, लुक्स से लूटी लाइमलाइट
क्रिकेट
Fact Check: 'शर्टलेस' होकर फरारी में घूम रहे हार्दिक पांड्या, क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई? यहां जानें
'शर्टलेस' होकर फरारी में घूम रहे हार्दिक पांड्या, क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई?
विश्व
Iran-US War: 'पूरी तरह खत्म कर दिया...', ईरान से युद्ध के बीच ट्रंप का बड़ा बयान, तेहरान को लेकर क्या-क्या कहा?
'पूरी तरह खत्म कर दिया...', ईरान युद्ध के बीच ट्रंप का बड़ा बयान, तेहरान को लेकर क्या-क्या कहा?
ट्रेंडिंग
बेबी डॉल पर गार्ड का धमाल...लड़कियों के साथ डांस कर जीता दिल, सोशल मीडिया पर छाया वीडियो
बेबी डॉल पर गार्ड का धमाल...लड़कियों के साथ डांस कर जीता दिल, सोशल मीडिया पर छाया वीडियो
हेल्थ
बुखार आने पर झट से खा लेते हैं दवाई, शरीर के साथ नाइंसाफी तो नहीं कर रहे आप?
बुखार आने पर झट से खा लेते हैं दवाई, शरीर के साथ नाइंसाफी तो नहीं कर रहे आप?
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
Embed widget