हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थFoods Bad For Heart Health: 'हेल्दी' समझकर खाई जाने वाली ये 6 चीजें बढ़ा सकती हैं दिल का खतरा; कार्डियोलॉजिस्ट ने दी चेतावनी

Foods Bad For Heart Health: 'हेल्दी' समझकर खाई जाने वाली ये 6 चीजें बढ़ा सकती हैं दिल का खतरा; कार्डियोलॉजिस्ट ने दी चेतावनी

Heart Health And Diet: हमारा शरीर सब चीजों को डाइजेस्ट नहीं कर सकता. जरूरी नहीं बाजार में मिलने वाली जो चीजें दूसरे के लिए अच्छी हैं, आपके लिए भी हों. चलिए आपको विस्तार से बताते हैं.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 05 Feb 2026 11:23 AM (IST)
Preferred Sources

Healthy Foods That Harm The Heart: आज के समय में हेल्दी खाना चुनना भी किसी बड़े लक्ष्य को अचीव कर लेने से कम नहीं लगता. पैकेट पर लिखे नेचुरल, हार्ट-फ्रेंडली या होलसम जैसे दावे धीरे-धीरे हमारी आदतें बना देते हैं और हमें भरोसा दिलाते हैं कि हम सही खा रहे हैं. लेकिन चमकदार लेबल और न्यूट्रिशन के बड़े शब्दों के पीछे कुछ ऐसे फूड्स भी हैं, जिन्हें आमतौर पर सेहतमंद माना जाता है, पर वे चुपचाप दिल को नुकसान पहुंचा सकते हैं.

हार्ट फेल्योर और हार्ट ट्रांसप्लांट में विशेषज्ञ कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. दिमित्री यारानोव ने 22 नवंबर को इंस्टाग्राम पोस्ट में ऐसे ही 6 “हेल्दी” माने जाने वाले फूड्स के बारे में बताया, जो कुछ लोगों के लिए दिल के लिए जोखिम भरे हो सकते हैं. डॉ. यारानोव ने अपने कैप्शन में लिखा कि "जिन चीजों को लोग हेल्दी मानते हैं, वही आपके दिल को नुकसान पहुंचा सकती हैं. बात यह नहीं कि ये फूड्स बुरे हैं, बल्कि यह कि आपका दिल, किडनी और दवाइयां यह तय करती हैं कि शरीर नमक, पोटैशियम और मेटाबॉलिज्म को कैसे संभालेगा."

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dmitry Yaranov, MD | Cardiologist 🫀 (@heart_transplant_doc)

 

केला
केला पोटैशियम से भरपूर होता है. लेकिन अगर आपकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही या आप स्पिरोनोलैक्टोन या एआरएनआई जैसी दवाएं ले रहे हैं, तो शरीर में पोटैशियम खतरनाक स्तर तक बढ़ सकता है, जो दिल की धड़कन पर असर डाल सकता है.

ग्रेपफ्रूट
ग्रेपफ्रूट कुछ दवाओं को तोड़ने के लिवर के प्रोसेस में दखल देता है. ट्रांसप्लांट मरीजों या खास दवाएं लेने वालों में इससे दवाओं का स्तर सुरक्षित सीमा से बहुत ऊपर जा सकता है.

 पालक
पालक भी पोटैशियम से भरपूर होता है और यह वॉरफरिन जैसी ब्लड थिनर दवा के असर को प्रभावित कर सकता है. डॉ. यारानोव कहते हैं, पालक हेल्दी है, लेकिन यहां 'ज्यादा खाना" नहीं, बल्कि नियमित और संतुलित मात्रा मायने रखती है.

सोया सॉस
सोया सॉस में सोडियम बहुत ज्यादा होता है. इससे शरीर में पानी रुक सकता है. डॉक्टर चेतावनी देते हैं कि "सिर्फ एक सुशी नाइट के बाद अगला दिन सांस फूलने और वजन बढ़ने के साथ शुरू हो सकता है."

 लिकोरिस 
असली काली लिकोरिस ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है और पोटैशियम कम कर सकती है. यह अक्सर चाय, सप्लीमेंट या फ्लेवर वाले प्रोडक्ट्स में छुपी रहती है, बिना लोगों को पता चले.

शराब
शराब सीधे तौर पर दिल के लिए ज़हर की तरह काम करती है. कई मरीजों में दिल की सेहत बिगड़ने की एक बड़ी वजह शराब भी रही है.

डॉ. यारानोव बताते हैं कि खाना सिर्फ "अच्छा" या "बुरा" नहीं होता. वह आपकी दवाओं, टेस्ट रिपोर्ट और हार्ट की हालत के साथ मिलकर असर करता है. इसलिए जरूरी है कि पने शरीर को समझें, अपने नंबर जानें और अपनी सेहत से एक कदम आगे रहें.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 05 Feb 2026 11:23 AM (IST)
Tags :
Healthy Foods That Harm The Heart Foods Bad For Heart Health Heart Damaging Foods
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Washington Post Layoff: वॉशिंगटन पोस्ट में बड़े पैमाने पर छंटनी, शशि थरूर के बेटे की नौकरी भी गई, लिखा- 'दुख हो रहा...'...
वॉशिंगटन पोस्ट में बड़े पैमाने पर छंटनी, शशि थरूर के बेटे की नौकरी भी गई, लिखा- 'दुख हो रहा...'...
हरियाणा
ED के बाद दिल्ली पुलिस का एक्शन, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी गिरफ्तार
ED के बाद दिल्ली पुलिस का एक्शन, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी गिरफ्तार
विश्व
भारत संग मैच खेलेगा या नहीं पाकिस्तान? 10 दिन पहले PAK PM शहबाज शरीफ ने जारी किया बयान
भारत संग मैच खेलेगा या नहीं पाकिस्तान? 10 दिन पहले PAK PM शहबाज शरीफ ने जारी किया बयान
क्रिकेट
U19 Cricket World Cup: सेमीफाइनल में भारत की ऐतिहासिक जीत, बनाए कई रिकार्ड्स; जानिए 5 बड़ी बातें
सेमीफाइनल में भारत की ऐतिहासिक जीत, बनाए कई रिकार्ड्स; जानिए 5 बड़ी बातें
Advertisement

वीडियोज

Lawrence Bishnoi गैंग के निशाने पर बॉलीवुड की 5 और हस्तियां- सूत्र | Rohit Shetty | Bollywood | ABP
Parliament Session: नरवणे की किताब पर आज सरकार को घेरेंगे Rahul Gandhi | Breaking | ABP News
Bihar News: गाय का सौदागर..कैसे बना दुल्हा? दुल्हन ने खोल दी सारी पोल! | Breaking | ABP News
Parliament Session: लोकसभा में आज फिर हंगामे के आसार, चीन घुसपैठ पर विपक्ष उठाएगा सवाल |Rahul Gandhi
UP में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 24 IPS अफसरों का तबादला | CM Yogi | Lucknow | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Washington Post Layoff: वॉशिंगटन पोस्ट में बड़े पैमाने पर छंटनी, शशि थरूर के बेटे की नौकरी भी गई, लिखा- 'दुख हो रहा...'...
वॉशिंगटन पोस्ट में बड़े पैमाने पर छंटनी, शशि थरूर के बेटे की नौकरी भी गई, लिखा- 'दुख हो रहा...'...
हरियाणा
ED के बाद दिल्ली पुलिस का एक्शन, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी गिरफ्तार
ED के बाद दिल्ली पुलिस का एक्शन, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी गिरफ्तार
विश्व
भारत संग मैच खेलेगा या नहीं पाकिस्तान? 10 दिन पहले PAK PM शहबाज शरीफ ने जारी किया बयान
भारत संग मैच खेलेगा या नहीं पाकिस्तान? 10 दिन पहले PAK PM शहबाज शरीफ ने जारी किया बयान
क्रिकेट
U19 Cricket World Cup: सेमीफाइनल में भारत की ऐतिहासिक जीत, बनाए कई रिकार्ड्स; जानिए 5 बड़ी बातें
सेमीफाइनल में भारत की ऐतिहासिक जीत, बनाए कई रिकार्ड्स; जानिए 5 बड़ी बातें
बॉलीवुड
Mirzapur The Movie Release Date: ‘मिर्जापुर द मूवी’ का अब बड़े पर्दे पर दिखेगा भौकाल, जानें- किस तारीख सिनेमाघरों में दे रही दस्तक
'मिर्जापुर द मूवी’ अब थिएटर में काटेगी भौकाल, जानें- किस तारीख को हो रही रिलीज
यूटिलिटी
बिजली कनेक्शन नाम बदलवाना है, घर बैठे ऐसे करें आवेदन
बिजली कनेक्शन नाम बदलवाना है, घर बैठे ऐसे करें आवेदन
नौकरी
टीचिंग और रिसर्च फील्ड वालों के लिए NCERT में नौकरी का मौका, जानें आवेदन प्रक्रिया
टीचिंग और रिसर्च फील्ड वालों के लिए NCERT में नौकरी का मौका, जानें आवेदन प्रक्रिया
जनरल नॉलेज
जब भूखे कुत्तों ने पलट दी इतिहास की सबसे बड़ी जंग, जानें कैसे ढहा दिया अमेरिका का साम्राज्य?
जब भूखे कुत्तों ने पलट दी इतिहास की सबसे बड़ी जंग, जानें कैसे ढहा दिया अमेरिका का साम्राज्य?
ENT LIVE
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
ENT LIVE
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Embed widget