हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थस्मोकिंग की आदत या प्रदूषण से खराब हुए फेफड़े दोबारा हो सकते हैं ठीक, क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

स्मोकिंग की आदत या प्रदूषण से खराब हुए फेफड़े दोबारा हो सकते हैं ठीक, क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

डॉक्टरों के अनुसार हवा में मौजूद प्रदूषक तत्व सांस के जरिए फेफड़ों के गहरे हिस्से तक पहुंच जाते हैं. इससे जलन, सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है जो फेफड़ों की संरचना और क्षमता को कमजोर कर देता है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 06 Nov 2025 06:49 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली-एनसीआर की हवा लगातार जहरीली हो रही है. ऐसे में हवा में लगातार बढ़ते प्रदूषण से लोगों के फेफड़ों की हालत खराब हाे रही है. वहीं डॉक्टर का कहना है कि वायु प्रदूषण में मौजूद सूक्ष्म कण जैसे पीएम 2.5, पीएम 10 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ओजोन फेफड़ों को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचा रहे हैं. स्मोकिंग की आदत रखने वाले लोगों के लिए तो खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है. ऐसे में सवाल उठता है कि अगर फेफड़े प्रदूषण या धूम्रपान से खराब हो जाए तो क्या ये दोबारा ठीक हो सकते हैं. चलिए तो आज हम आपको बताते हैं कि स्मोकिंग की आदत या प्रदूषण से अगर फेफड़े खराब हो जाए तो क्या वह दोबारा ठीक हो सकते हैं या नहीं और इसे लेकर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं. 

प्रदूषण से फेफड़ों को कैसे पहुंचता है नुकसान?

डॉक्टरों के अनुसार हवा में मौजूद प्रदूषक तत्व सांस के जरिए फेफड़ों के गहरे हिस्से तक पहुंच जाते हैं. इससे जलन, सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है जो फेफड़ों की संरचना और क्षमता को कमजोर कर देता है. बच्चों, बुजुर्गों और दिल या अस्थमा जैसी बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए यह खतरा सबसे ज्यादा होता है. वहीं फेफड़ों के खराब होने की शुरुआती संकेत में बार-बार सूखी खांसी या गले में जलन होना शामिल होता है. इसके अलावा हल्का सा काम करने पर भी सांस फूल जाती है. वहीं सीने में भारीपन या घरघराहट की आवाज भी खराब फेफड़े का शुरुआती संकेत होता है. बलगम बढ़ाना और थकान महसूस होना भी खराब फेफड़े के संकेत में आता है.

क्या खराब होने के बाद फेफड़ों दोबारा ठीक हो सकते हैं?

एक्सपर्ट बताते हैं कि फेफड़ों में खुद को रिपेयर करने की क्षमता होती है. जब व्यक्ति साफ हवा में रहता है, प्रदूषण या स्मोकिंग से दूरी बनाता है तो धीरे-धीरे फेफड़ों की कार्य क्षमता बेहतर हो सकती है. वहीं फेफड़ों में कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों में सुधार देखा जा सकता है. हालांकि अगर नुकसान बहुत गहरा या पुराना है जैसे कि COPD तो फेफड़ों का पूरी तरह ठीक होना मुश्किल होता है. लेकिन सही इलाज और सावधानी बरतने से इसका खतरा काफी हद तक कम किया जा सकता है. वहीं एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर कोई व्यक्ति स्मोकिंग छोड़ देता है या प्रदूषण से बचने की कोशिश करता है तो दो हफ्तों से 3 महीने के भीतर फेफड़ों की क्षमता में सुधार दिखने लगता है. 

लंग हेल्थ के लिए क्या करें?

  • स्मोकिंग और सेकंड हैंड स्मोक से दूरी बनाएं. 
  • एन95 या केएन95 मास्क लगाकर बाहर निकलें.
  • घर में HEPA फिल्टर वाला एयर प्यूरीफायर इस्तेमाल करें. 
  • डीप ब्रीदिंग या डायाफ्रामेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें.
  • दिनभर पर्याप्त पानी पिएं, ताकि फेफड़ों में जमा गंदगी साफ हो सके. 
  • प्रदूषण वाले दिनों में बाहर की एक्टिविटी कम करें. 

ये भी पढ़ें: मेनोपॉज के बाद अगर तेजी से बढ़ रहा है वजन तो हो जाइए सावधान, हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 06 Nov 2025 06:49 AM (IST)
Tags :
Delhi Ncr Air Quality Air Pollution Effects Lung Damage From Smoking
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'वोट चोरी, सरकार चोरी की इस साजिश को...', बिहार में पहले फेज की वोटिंग से पहले Gen Z का जिक्र कर बोले राहुल गांधी
'वोट चोरी, सरकार चोरी की इस साजिश को...', बिहार में पहले फेज की वोटिंग से पहले बोले राहुल गांधी
बिहार
बिहार चुनाव: पहले चरण के मतदान से पहले खूब रोए मुकेश सहनी, VIP प्रमुख को क्या हुआ?
बिहार चुनाव: पहले चरण के मतदान से पहले खूब रोए मुकेश सहनी, VIP प्रमुख को क्या हुआ?
इंडिया
ब्राजील की मॉडल से लेकर सद्दाम हुसैन तक... राहुल गांधी ने 'H-फाइल्स' में चुनाव आयोग पर क्या आरोप लगाए? 10 प्वाइंट में पढ़ें
ब्राजील की मॉडल से सद्दाम हुसैन तक... राहुल गांधी ने EC पर क्या लगाए आरोप? 10 प्वाइंट में पढ़ें
क्रिकेट
बिकने जा रही है RCB, IPL 2026 से पहले विराट कोहली की टीम को मिल जाएगा नया मालिक!
बिकने जा रही है RCB, IPL 2026 से पहले विराट कोहली की टीम को मिल जाएगा नया मालिक!
Advertisement

वीडियोज

अंधविश्वास के भूतों का हाहाकार
Bihar Election 2025: Khesarilal Yadav के बंगले में चलेगा बुलडोजर?
Bihar Election: 'हाइड्रोजन' फाइल्स का पोस्टमार्टम | Rahul Gandhi | Janhit with Chitra Tripathi
Sandeep Chaudhary: 'हाइड्रोजन बम' फूटा...लोकतंत्र किसने लूटा?
Bihar Election: बिहार में हाइड्रोजन नहीं 'वीडियो बम'!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'वोट चोरी, सरकार चोरी की इस साजिश को...', बिहार में पहले फेज की वोटिंग से पहले Gen Z का जिक्र कर बोले राहुल गांधी
'वोट चोरी, सरकार चोरी की इस साजिश को...', बिहार में पहले फेज की वोटिंग से पहले बोले राहुल गांधी
बिहार
बिहार चुनाव: पहले चरण के मतदान से पहले खूब रोए मुकेश सहनी, VIP प्रमुख को क्या हुआ?
बिहार चुनाव: पहले चरण के मतदान से पहले खूब रोए मुकेश सहनी, VIP प्रमुख को क्या हुआ?
इंडिया
ब्राजील की मॉडल से लेकर सद्दाम हुसैन तक... राहुल गांधी ने 'H-फाइल्स' में चुनाव आयोग पर क्या आरोप लगाए? 10 प्वाइंट में पढ़ें
ब्राजील की मॉडल से सद्दाम हुसैन तक... राहुल गांधी ने EC पर क्या लगाए आरोप? 10 प्वाइंट में पढ़ें
क्रिकेट
बिकने जा रही है RCB, IPL 2026 से पहले विराट कोहली की टीम को मिल जाएगा नया मालिक!
बिकने जा रही है RCB, IPL 2026 से पहले विराट कोहली की टीम को मिल जाएगा नया मालिक!
बॉलीवुड
Haq Screening: ग्रीन वेलवेट साड़ी में हसीन दिखीं यामी गौतम, अंकिता लोखंडे समेत 'हक' देखने पहुंचीं ये हस्तियां
ग्रीन वेलवेट साड़ी में हसीन दिखीं यामी गौतम, अंकिता लोखंडे समेत 'हक' देखने पहुंचीं ये हस्तियां
यूटिलिटी
पीएम किसान योजना किस्त आपके खाते में आएगी या नहीं, पहले ही कर लें चेक
पीएम किसान योजना किस्त आपके खाते में आएगी या नहीं, पहले ही कर लें चेक
नौकरी
पश्चिम बंगाल सर्विस कमीशन में निकली 8477 वैकेंसी, बिना इंटरव्यू होगा सेलेक्शन
पश्चिम बंगाल सर्विस कमीशन में निकली 8477 वैकेंसी, बिना इंटरव्यू होगा सेलेक्शन
जनरल नॉलेज
Bihar Assembly Election 2025: किस बूथ पर कितने लोग डालेंगे वोट, ये कैसे तय करता है चुनाव आयोग? जानें नियम
किस बूथ पर कितने लोग डालेंगे वोट, ये कैसे तय करता है चुनाव आयोग? जानें नियम
ABP NEWS
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
ABP NEWS
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
ABP NEWS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Embed widget