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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थAir In Injection Side Effects: क्या सच में इंजेक्शन में एयर बाकी रह जाने से हो जाती है मौत, क्या है इसके पीछे का सच?

Air In Injection Side Effects: क्या सच में इंजेक्शन में एयर बाकी रह जाने से हो जाती है मौत, क्या है इसके पीछे का सच?

Can Syringe Air Kill You: अगर इंजेक्शन में थोड़ी-सी हवा रह जाए, तो क्या इससे मौत हो सकती है? फिल्मों और सोशल मीडिया में भी इस बात को लेकर तरह-तरह की बातें कही जाती हैं.

Written By : सोनम |  Updated at : 24 Jun 2026 07:15 PM (IST)
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Injection Air Bubble Myth Or Fact: इंजेक्शन लगने से पहले डॉक्टर या नर्स अक्सर सिरिंज में मौजूद हवा को बाहर निकालते दिखते हैं. ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि अगर इंजेक्शन में थोड़ी-सी हवा रह जाए, तो क्या इससे मौत हो सकती है? फिल्मों और सोशल मीडिया में भी इस बात को लेकर तरह-तरह की बातें कही जाती हैं. लेकिन सच यह है कि हर बार सिरिंज में हवा का छोटा-सा बुलबुला दिखना जानलेवा नहीं होता. मामला इस बात पर निर्भर करता है कि हवा कितनी मात्रा में शरीर में गई है और वह शरीर के किस हिस्से तक पहुंची है.

क्या सच में वह जानलेवा होता है?

दरअसल, जब हवा का बुलबुला नस या आर्टरीज में पहुंचकर खून के बहाव में रुकावट पैदा करता है, तो इस स्थिति को एयर एम्बोलिज्म कहा जाता है. यह तब खतरनाक हो सकता है, जब हवा की मात्रा ज्यादा हो या वह शरीर के किसी संवेदनशील हिस्से, जैसे ब्रेन, हार्ट या लंग्स तक पहुंच जाए. यही वजह है कि डॉक्टर इंजेक्शन या ड्रिप लगाते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि हवा शरीर में न जाए.

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कब होती है इंसान को दिक्कत?

हेल्थ के बारे में जानकारी देने वाली वेबसाइट Medicalnewstoday की रिपोर्ट्स के मुताबिक, नसों में बहुत कम मात्रा में पहुंची हवा कई बार शरीर खुद ही संभाल लेता है और उससे कोई गंभीर नुकसान नहीं होता. हालांकि, अगर हवा सीधे ब्लड सर्कुलेशन में ज्यादा मात्रा में चली जाए, तो दिक्कत बढ़ सकती है. यही स्थिति एयर एम्बोलिज्म का रूप ले सकती है. रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि अगर हवा दिमाग तक पहुंच जाए, तो यह जानलेवा हो सकती है. कुछ मामलों में बहुत कम मात्रा में हवा भी गंभीर स्थिति पैदा कर सकती है, लेकिन ऐसा आमतौर पर सामान्य इंजेक्शन लगने के दौरान नहीं होता.

किन मेडिकल प्रक्रियाओं में यह खतरनाक?

असल में, एयर एम्बोलिज्म का खतरा ज्यादा उन मेडिकल प्रक्रियाओं में माना जाता है, जहां हवा के सीधे खून की नसों तक पहुंचने की संभावना होती है. जैसे कुछ तरह की सर्जरी, सेंट्रल लाइन, डायलिसिस या बड़े मेडिकल प्रोसीजर. यही वजह है कि सामान्य मसल इंजेक्शन और नस में लगने वाले कुछ इंजेक्शन के बीच फर्क समझना जरूरी है. हर इंजेक्शन में हवा का छोटा बुलबुला दिखना मौत का संकेत नहीं होता. इंजेक्शन में थोड़ी हवा दिखने भर से घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह भी सही है कि शरीर में हवा जाने को पूरी तरह हल्के में नहीं लिया जाता. डॉक्टर और नर्स इसी वजह से सावधानी बरतते हैं.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 24 Jun 2026 07:15 PM (IST)
Tags :
Injection Side Effects Air In Injection Side Effects Can Air In Injection Cause Death
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