क्या सच में इंजेक्शन में एयर बाकी रह जाने से हो जाती है मौत, क्या है इसके पीछे का सच?

Injection Air Bubble Myth Or Fact: इंजेक्शन लगने से पहले डॉक्टर या नर्स अक्सर सिरिंज में मौजूद हवा को बाहर निकालते दिखते हैं. ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि अगर इंजेक्शन में थोड़ी-सी हवा रह जाए, तो क्या इससे मौत हो सकती है? फिल्मों और सोशल मीडिया में भी इस बात को लेकर तरह-तरह की बातें कही जाती हैं. लेकिन सच यह है कि हर बार सिरिंज में हवा का छोटा-सा बुलबुला दिखना जानलेवा नहीं होता. मामला इस बात पर निर्भर करता है कि हवा कितनी मात्रा में शरीर में गई है और वह शरीर के किस हिस्से तक पहुंची है.

क्या सच में वह जानलेवा होता है?

दरअसल, जब हवा का बुलबुला नस या आर्टरीज में पहुंचकर खून के बहाव में रुकावट पैदा करता है, तो इस स्थिति को एयर एम्बोलिज्म कहा जाता है. यह तब खतरनाक हो सकता है, जब हवा की मात्रा ज्यादा हो या वह शरीर के किसी संवेदनशील हिस्से, जैसे ब्रेन, हार्ट या लंग्स तक पहुंच जाए. यही वजह है कि डॉक्टर इंजेक्शन या ड्रिप लगाते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि हवा शरीर में न जाए.

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कब होती है इंसान को दिक्कत?

हेल्थ के बारे में जानकारी देने वाली वेबसाइट Medicalnewstoday की रिपोर्ट्स के मुताबिक, नसों में बहुत कम मात्रा में पहुंची हवा कई बार शरीर खुद ही संभाल लेता है और उससे कोई गंभीर नुकसान नहीं होता. हालांकि, अगर हवा सीधे ब्लड सर्कुलेशन में ज्यादा मात्रा में चली जाए, तो दिक्कत बढ़ सकती है. यही स्थिति एयर एम्बोलिज्म का रूप ले सकती है. रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि अगर हवा दिमाग तक पहुंच जाए, तो यह जानलेवा हो सकती है. कुछ मामलों में बहुत कम मात्रा में हवा भी गंभीर स्थिति पैदा कर सकती है, लेकिन ऐसा आमतौर पर सामान्य इंजेक्शन लगने के दौरान नहीं होता.

किन मेडिकल प्रक्रियाओं में यह खतरनाक?

असल में, एयर एम्बोलिज्म का खतरा ज्यादा उन मेडिकल प्रक्रियाओं में माना जाता है, जहां हवा के सीधे खून की नसों तक पहुंचने की संभावना होती है. जैसे कुछ तरह की सर्जरी, सेंट्रल लाइन, डायलिसिस या बड़े मेडिकल प्रोसीजर. यही वजह है कि सामान्य मसल इंजेक्शन और नस में लगने वाले कुछ इंजेक्शन के बीच फर्क समझना जरूरी है. हर इंजेक्शन में हवा का छोटा बुलबुला दिखना मौत का संकेत नहीं होता. इंजेक्शन में थोड़ी हवा दिखने भर से घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह भी सही है कि शरीर में हवा जाने को पूरी तरह हल्के में नहीं लिया जाता. डॉक्टर और नर्स इसी वजह से सावधानी बरतते हैं.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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