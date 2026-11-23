सोशल मीडिया पर इन दिनों एक खतरनाक ट्रेंड तेजी से फैल रहा है, जिसे 'हेटमैक्सिंग' (Heightmaxxing) कहा जा रहा है. इसमें कुछ किशोर और युवा, अपनी लंबाई बढ़ाने के लिए एक ऐसी दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो असल में कैंसर के इलाज के लिए बनाई गई है. इस दवा का नाम है एर्डाफिटिनिब (Erdafitinib) और इसे 'बालवर्सा' (Balversa) ब्रांड नाम से बेचा जाता है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने इस ट्रेंड को बढ़ावा देने वाले कई अकाउंट्स को पहले ही बैन कर दिया है.

आखिर यह दवा है क्या और सच में इससे लंबाई बढ़ सकती है?

एर्डाफिटिनिब क्या है और यह कैसे काम करती है?

एर्डाफिटिनिब एक टारगेटेड कैंसर दवा है, जिसे अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने उन वयस्क मरीजों के इलाज के लिए मंजूरी दी है, जिन्हें अडवांस्ड ब्लैडर कैंसर (मूत्राशय का कैंसर) है. इन मरीजों के ट्यूमर में एक खास तरह का आनुवंशिक बदलाव (FGFR3 म्यूटेशन) पाया जाता है. इसके अलावा, इसका इस्तेमाल प्रयोगात्मक तौर पर बच्चों में कुछ खास तरह के ब्रेन ट्यूमर के इलाज के लिए भी किया जा रहा है.

यह दवा शरीर में फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर (FGFR) नाम के प्रोटीन परिवार को ब्लॉक करती है. ये रिसेप्टर्स कोशिकाओं के लिए 'मॉलिक्यूलर स्विच' की तरह होते हैं, जो उनके विकास, विभाजन और जीवित रहने को कंट्रोल करते हैं.

कैंसर में कुछ आनुवंशिक बदलावों के कारण ये स्विच हमेशा 'ऑन' रहते हैं, जिससे कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं. एर्डाफिटिनिब इन संकेतों को बाधित करके कैंसर कोशिकाओं के विकास को धीमा करती है.





वैज्ञानिक सबूत: क्या यह सच में काम करती है?

इस दवा को लेकर जो उत्साह है, वह कुछ बहुत ही दुर्लभ और गंभीर मामलों की रिपोर्टों पर आधारित है:

वियना की स्टडी (2024): ऑस्ट्रिया की मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ वियना के शोधकर्ताओं ने दो ऐसे बच्चों का अध्ययन किया, जिनका ब्रेन ट्यूमर के इलाज के दौरान एर्डाफिटिनिब से इलाज चल रहा था. इन बच्चों में अचानक से बहुत तेजी से लंबाई बढ़ने की घटना सामने आई, जिसे न तो ग्रोथ हार्मोन और न ही यौवन से समझाया जा सकता था. यह सीधे तौर पर दवा के हड्डियों पर पड़ने वाला असर है.

ऑस्ट्रिया की मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ वियना के शोधकर्ताओं ने दो ऐसे बच्चों का अध्ययन किया, जिनका ब्रेन ट्यूमर के इलाज के दौरान एर्डाफिटिनिब से इलाज चल रहा था. इन बच्चों में अचानक से बहुत तेजी से लंबाई बढ़ने की घटना सामने आई, जिसे न तो ग्रोथ हार्मोन और न ही यौवन से समझाया जा सकता था. यह सीधे तौर पर दवा के हड्डियों पर पड़ने वाला असर है. 15 वर्षीय किशोर का मामला: एक और रिपोर्ट में एक 15 साल के लड़के का जिक्र है, जिसने एर्डाफिटिनिब लेने के दौरान करीब 9 महीनों में 14.3 सेंटीमीटर (करीब 5.6 इंच) की अत्यधिक तेजी से लंबाई बढ़ाई. यह सामान्य वृद्धि दर से बहुत ज्यादा है.

क्यों यह ट्रेंड जानलेवा साबित हो सकता है?

ये रिपोर्ट्स सुनने में भले ही चमत्कारी लगें, लेकिन इनके पीछे का सच बहुत खतरनाक है. एर्डाफिटिनिब एक शक्तिशाली प्रिस्क्रिप्शन दवा है और इसका सेवन बिना डॉक्टर की देखरेख के जानलेवा हो सकता है.

साइड इफेक्ट्स: जिस 15 वर्षीय लड़के की बात ऊपर की गई, उसकी तेजी से बढ़ी हुई लंबाई के साथ-साथ गंभीर स्केलेटल विकृतियां भी विकसित हो गईं. इनमें रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन शामिल था, जिसे ठीक करने के लिए सर्जरी की जरूरत पड़ी. शोधकर्ताओं ने पाया कि तेजी से बढ़ती हड्डियों के कारण कूल्हे की हड्डी के सिरे खिसक सकते हैं और हड्डियों में फ्रैक्चर भी हो सकता है.

जिस 15 वर्षीय लड़के की बात ऊपर की गई, उसकी तेजी से बढ़ी हुई लंबाई के साथ-साथ गंभीर स्केलेटल विकृतियां भी विकसित हो गईं. इनमें रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन शामिल था, जिसे ठीक करने के लिए सर्जरी की जरूरत पड़ी. शोधकर्ताओं ने पाया कि तेजी से बढ़ती हड्डियों के कारण कूल्हे की हड्डी के सिरे खिसक सकते हैं और हड्डियों में फ्रैक्चर भी हो सकता है. तालमेल की कमी: हड्डियों, मांसपेशियों, स्नायुबंधन और जोड़ों का विकास एक साथ होना चाहिए. सिर्फ हड्डियों के विकास को तेज करने से शरीर का संतुलन बिगड़ सकता है और गंभीर विकृतियां हो सकती हैं.

हड्डियों, मांसपेशियों, स्नायुबंधन और जोड़ों का विकास एक साथ होना चाहिए. सिर्फ हड्डियों के विकास को तेज करने से शरीर का संतुलन बिगड़ सकता है और गंभीर विकृतियां हो सकती हैं. अन्य गंभीर दुष्प्रभाव: इस दवा से आंखों की रोशनी को खतरा, खून में फॉस्फेट का स्तर बहुत बढ़ना, मुंह के छाले, नाखूनों का ढीला होना और त्वचा संबंधी विकार जैसे गंभीर दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं.

क्या वयस्कों की लंबाई बढ़ सकती है?

नहीं. यह इस पूरे ट्रेंड का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक भ्रम है. किशोरावस्था के अंत में, हमारी हड्डियों की ग्रोथ प्लेट्स पूरी तरह से बंद हो जाती हैं. एक बार ग्रोथ प्लेट बंद होने के बाद, हड्डियां प्राकृतिक रूप से लंबी नहीं हो सकतीं. एर्डाफिटिनिब या कोई भी दवा बंद हो चुकी ग्रोथ प्लेट्स को फिर से नहीं खोल सकती.

इस वजह से जो वयस्क इस दवा को सिर्फ लंबाई बढ़ाने के लिए ले रहे हैं, वे बिना किसी लाभ के गंभीर स्वास्थ्य जोखिम मोल ले रहे हैं.

भारत में इस ट्रेंड का असर कितना?

यह ट्रेंड सिर्फ पश्चिमी देशों तक सीमित नहीं है. मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कैसे कुछ भारतीय किशोर भी बिना डॉक्टरी सलाह के इस दवा का इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे हैं. भारतीय ऑन्कोलॉजिस्ट और स्वास्थ्य विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि यह दवा लंबाई बढ़ाने के लिए नहीं बनी है और इसका दुरुपयोग खतरनाक है.

एर्डाफिटिनिब कैंसर दवा है, जिसका लंबाई से वैज्ञानिक संबंध सिर्फ इसलिए जुड़ गया है क्योंकि कुछ बीमार बच्चों में इसके साइड इफेक्ट के तौर पर तेजी से बढ़ोतरी देखी गई थी. यह बढ़ोतरी स्वस्थ या सुरक्षित नहीं थी, बल्कि गंभीर हड्डी संबंधी समस्याओं के साथ आई थी.

लंबाई मुख्य रूप से अनुवांशिक होती है और इसके लिए कोई सुरक्षित 'शॉर्टकट' मौजूद नहीं है. सोशल मीडिया के दबाव में आकर इस तरह के प्रयोग करना न सिर्फ बेकार है, बल्कि आपकी हड्डियों, आंखों और भविष्य को स्थायी नुकसान पहुंचा सकता है.

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