बच्चों की अच्छी सेहत और मजबूत हड्डियों के लिए माता-पिता अक्सर कैल्शियम और विटामिन-D सप्लीमेंट्स पर ध्यान देते हैं. लेकिन सिर्फ दवाओं और हेल्थ ड्रिंक्स से हड्डियों का पूरा विकास नहीं होता. इसके लिए बच्चों का रोजाना खेलना और शारीरिक रूप से सक्रिय रहना भी जरूरी है. दौड़ना, कूदना और रस्सी कूदने जैसी गतिविधियां हड्डियों को मजबूती देने में मदद करती हैं.

बच्चों की हड्डियों के लिए आउटडोर खेल क्यों हैं जरूरी?

बच्चों की हड्डियां शारीरिक गतिविधियों के दौरान पड़ने वाले दबाव के अनुसार मजबूत होती हैं. जब बच्चे दौड़ते, कूदते या खेलते हैं, तो उनकी हड्डियों पर हल्का दबाव पड़ता है. इससे शरीर को हड्डियों को मजबूत बनाने का संकेत मिलता है. इसे Wolff's Law के नाम से जाना जाता है. इसलिए बच्चों को केवल घर के अंदर बैठकर पढ़ाई या मोबाइल चलाने तक सीमित नहीं रखना चाहिए. रोजाना बाहर खेलने से उनकी हड्डियों के विकास के साथ शारीरिक फिटनेस भी बेहतर होती है. इसके अलावा, बाहर खेलने से उन्हें प्राकृतिक धूप भी मिलती है, जो शरीर में विटामिन-D बनने में मदद करती है.

रोज कितनी देर खेलना चाहिए बच्चों को?

बच्चों को रोजाना कम से कम 60 मिनट शारीरिक गतिविधियों में शामिल करना चाहिए. इसमें दौड़ना, रस्सी कूदना, फुटबॉल, बैडमिंटन और हॉपस्कॉच जैसे खेल शामिल किए जा सकते हैं. हड्डियों को मजबूत बनाने वाली गतिविधियां सप्ताह में कम से कम तीन दिन जरूर करानी चाहिए. हर बच्चे की उम्र और क्षमता के अनुसार खेल का चुनाव करना जरूरी है. साइकिल चलाना और तैराकी भी सेहत के लिए अच्छे हैं, लेकिन इनमें हड्डियों पर दौड़ने और कूदने जितना दबाव नहीं पड़ता. इसलिए बच्चों की दिनचर्या में अलग-अलग तरह के खेल शामिल करना बेहतर रहता है.

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क्या बच्चों को कैल्शियम और विटामिन-D सप्लीमेंट देना जरूरी है?

बच्चों की हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम, विटामिन-D और प्रोटीन से भरपूर भोजन भी जरूरी है. दूध, दही, दालें, हरी सब्जियां और प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ उनकी डाइट का हिस्सा होने चाहिए. हर बच्चे को अलग से कैल्शियम या विटामिन-D की गोलियां देने की जरूरत नहीं होती. अगर बच्चे की डाइट में पोषक तत्वों की कमी है या उसे किसी तरह की स्वास्थ्य समस्या है, तो डॉक्टर सप्लीमेंट लेने की सलाह दे सकते हैं. बिना सलाह के बच्चों को सप्लीमेंट देना सही नहीं है.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें

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