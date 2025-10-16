Best sleeping position: अच्छी सेहत के लिए अच्छी नींद की जरूरत होती है. अगर आप दिन में पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं, तो इससे कई तरह की बीमारियां होने लगती हैं. एक्सपर्ट बताते हैं कि अगर आप जरूरत के हिसाब से नींद नहीं लेते हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है. लेकिन आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी और बदलती लाइफस्टाइल के चलते लोगों की नींद गायब हो रही है. या तो वे सही से सो नहीं पा रहे हैं या फिर उनको नींद लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. जिसके चलते डायबिटीज, हार्ट की बीमारी और डिप्रेशन का खतरा बढ़ रहा है. लोगों को शिकायत रहती है कि वे पूरी रात सोने की कोशिश करते हैं, रात भर करवट बदलते रहते हैं. इसके बावजूद उनको नींद नहीं आती है. अगर आपको भी इस तरह की दिक्कत है, तो चलिए आपको बताते हैं कि किस करवट नींद जल्दी आती है और इसके फायदे कौन-कौन से होते हैं.

कौन सा करवट सही होता है सोना?

बाईं तरफ

अगर बात करें कि कौन सा करवट नींद के लिए सही होता है, तो इसमें अगर आप एक नॉर्मल इंसान हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बाईं करवट सो सकते हैं. एक्सपर्ट बताते हैं कि इस तरह करवट करके सोना फायदेमंद माना जाता है. रिसर्च बताती है कि अगर आप बाईं तरफ करके सोते हैं, तो आपके पेट और आंतों पर दबाव कम पड़ता है और इससे खाना आसानी से पचता है. खाने पचने का फायदा यह होता है कि आपको गैस और एसिडिटी की समस्या नहीं होती है. इससे मूड फ्रेश रहता है और नींद आसानी से आती है.

इसके अलावा इस तरफ सोने से हार्ट की धड़कन सही रहती है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है. अगर आयुर्वेद की मानें तो इस तरफ सोने से "वात और पित्त" संतुलित रहते हैं.

दाईं तरफ सोना

अगर आपको हार्ट की बीमारी है, तो आपके लिए दाईं तरफ करवट करके सोना बेहतर होता है. Journal of the American College of Cardiology के अनुसार, यह करवट हार्ट फेल्योर मरीजों के लिए काफी आरामदायक होता है. इससे लंग्स पर दबाव कम पड़ता है और सांस लेने में आसानी होती है. हालांकि अगर आप स्वस्थ हैं, तो यह आपके लिए बाईं तरफ करवट करके सोने जितना प्रभावी नहीं है.

इसके अलावा Sleep Medical Review के अनुसार, अगर आप पीठ के बल सोते हैं, तो इससे रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट मिलता है और शरीर के संतुलन के लिए बेहतर होता है. लेकिन इसके साथ दिक्कत यह है कि यह पोजीशन स्लीप एपनिया और खर्राटे की समस्या वाले मरीजों के लिए काफी नुकसानदायक है.

