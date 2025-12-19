ब्लोटिंग और कब्ज से हैं परेशान, सुबह के नाश्ते में खाएं ये चीजें 

सुबह उठते ही पेट भारी लगना, गैस बनना या कब्ज की शिकायत होना आजकल बहुत आम हो गया है. बदलती लाइफस्टाइल देर रात खाना, कम पानी पीना और गलत नाश्ते की आदतें इसकी बड़ी वजह मानी जाती है. दरअसल, रात के समय पाचन तंत्र धीमा हो जाता है और अगर खाना ठीक से नहीं पचता तो सुबह ब्लोटिंग और गैस महसूस होती है. ऐसे में दिन की शुरुआत किस तरह के नाश्ते से की जाती है, यह पेट की सेहत के लिए बहुत जरूरी हो जाता है.

एक्सपर्ट के अनुसार, सुबह का नाश्ता सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं बल्कि पाचन तंत्र को एक्टिव और शांत रखने के लिए भी जरूरी होता है. अगर नाश्ते में सही चीजें शामिल की जाए तो गैस, अपच और कब्ज जैसी परेशानियों से काफी हद तक राहत मिल सकती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अगर आप भी ब्लोटिंग और कब्ज से परेशान है तो सुबह के नाश्ते में कौन सी चीज खानी चाहिए.

सुबह खाली पेट क्या खाने से नहीं बनती गैस

सुबह उठते ही सबसे पहले एक गिलास गुनगुना पानी पीना फायदेमंद माना जाता है. इससे रातभर की पानी की कमी पूरी होती है और पाचन तंत्र एक्टिव होता है. कई लोग इसमें थोड़ा नींबू भी मिलाते हैं जिससे पेट हल्का महसूस होता है और ब्लोटिंग कम होती है.

ओट्स या दलिया को नाश्ते में करें शामिल

सुबह के नाश्ते में भारी तला हुआ या बहुत मसालेदार खाना गैस की समस्या बढ़ा सकता है. ऐसे में ओट्स या दलिया बेहतर ऑप्शन माने जाते हैं. यह फाइबर से भरपूर होते हैं, धीरे-धीरे पचते हैं और पेट को लंबे समय तक भरा रखते हैं, जिससे कब्ज और ब्लोटिंग की दिक्कत कम होती है. अगर नाश्ते में कुछ हल्का खाना चाहते हैं तो केला, सेब या पपीता जैसे फल खाए जा सकते हैं. यह आसानी से पच जाते हैं और पेट पर ज्यादा बोझ नहीं डालते, इनमें मौजूद फाइबर पाचन को बेहतर बनाता है और गैस बनने की संभावना कम करता है.

भिगोए हुए ड्राई फ्रूट से मिलेगा फायदा

रात भर भिगोए हुए बादाम, मुनक्का या अखरोट को सुबह खाली पेट खाना भी पेट के लिए अच्छा माना जाता है. यह पाचन को सपोर्ट करते हैं और शरीर को जरूरी पोषक तत्व देते हैं, जिससे कब्ज और ब्लोटिंग की समस्या से राहत मिल सकती है. इसके अलावा दही जैसे प्रोबायोटिक फूड्स आंतों के अच्छे बैक्टीरिया को संतुलन में रखते हैं. नाश्ते में सीमित मात्रा में दही या फर्मेंटेड फूड्स जैसे इडली, ढोकला शामिल करने से गट हेल्थ बेहतर होती है और गैस की परेशानी कम होती है. वहीं, सुबह सादा नारियल पानी पीने से शरीर हाइड्रेट रहता है और पेट को ठंडक मिलती है. नारियल पानी गैस और एसिडिटी की समस्या को कम करने में मदद करता है.

