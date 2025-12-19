ब्लोटिंग और कब्ज से हैं परेशान, सुबह के नाश्ते में खाएं ये चीजें 

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थब्लोटिंग और कब्ज से हैं परेशान, सुबह के नाश्ते में खाएं ये चीजें 

रात के समय पाचन तंत्र धीमा हो जाता है और अगर खाना ठीक से नहीं पचता तो सुबह ब्लोटिंग और गैस महसूस होती है. ऐसे में दिन की शुरुआत किस नाश्ते से की जाती है, यह पेट की सेहत के लिए बहुत जरूरी हो जाता है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 19 Dec 2025 02:11 PM (IST)
सुबह उठते ही पेट भारी लगना, गैस बनना या कब्ज की शिकायत होना आजकल बहुत आम हो गया है. बदलती लाइफस्टाइल देर रात खाना, कम पानी पीना और गलत नाश्ते की आदतें इसकी बड़ी वजह मानी जाती है. दरअसल, रात के समय पाचन तंत्र धीमा हो जाता है और अगर खाना ठीक से नहीं पचता तो सुबह ब्लोटिंग और गैस महसूस होती है. ऐसे में दिन की शुरुआत किस तरह के नाश्ते से की जाती है, यह पेट की सेहत के लिए बहुत जरूरी हो जाता है.

एक्सपर्ट के अनुसार, सुबह का नाश्ता सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं बल्कि पाचन तंत्र को एक्टिव और शांत रखने के लिए भी जरूरी होता है. अगर नाश्ते में सही चीजें शामिल की जाए तो गैस, अपच और कब्ज जैसी परेशानियों से काफी हद तक राहत मिल सकती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अगर आप भी ब्लोटिंग और कब्ज से परेशान है तो सुबह के नाश्ते में कौन सी चीज खानी चाहिए. 

सुबह खाली पेट क्या खाने से नहीं बनती गैस

सुबह उठते ही सबसे पहले एक गिलास गुनगुना पानी पीना फायदेमंद माना जाता है. इससे रातभर की पानी की कमी पूरी होती है और पाचन तंत्र एक्टिव होता है. कई लोग इसमें थोड़ा नींबू भी मिलाते हैं जिससे पेट हल्का महसूस होता है और ब्लोटिंग कम होती है. 

ओट्स या दलिया को नाश्ते में करें शामिल 

सुबह के नाश्ते में भारी तला हुआ या बहुत मसालेदार खाना गैस की समस्या बढ़ा सकता है. ऐसे में ओट्स या दलिया बेहतर ऑप्शन माने जाते हैं. यह फाइबर से भरपूर होते हैं, धीरे-धीरे पचते हैं और पेट को लंबे समय तक भरा रखते हैं, जिससे कब्ज और ब्लोटिंग की दिक्कत कम होती है. अगर नाश्ते में कुछ हल्का खाना चाहते हैं तो केला, सेब या पपीता जैसे फल खाए जा सकते हैं. यह आसानी से पच जाते हैं और पेट पर ज्यादा बोझ नहीं डालते, इनमें मौजूद फाइबर पाचन को बेहतर बनाता है और गैस बनने की संभावना कम करता है. 

भिगोए हुए ड्राई फ्रूट से मिलेगा फायदा 

रात भर भिगोए हुए बादाम, मुनक्का या अखरोट को सुबह खाली पेट खाना भी पेट के लिए अच्छा माना जाता है. यह पाचन को सपोर्ट करते हैं और शरीर को जरूरी पोषक तत्व देते हैं, जिससे कब्ज और ब्लोटिंग की समस्या से राहत मिल सकती है. इसके अलावा दही जैसे प्रोबायोटिक फूड्स आंतों के अच्छे बैक्टीरिया को संतुलन में रखते हैं. नाश्ते में सीमित मात्रा में दही या फर्मेंटेड फूड्स जैसे इडली, ढोकला शामिल करने से गट हेल्थ बेहतर होती है और गैस की परेशानी कम होती है. वहीं, सुबह सादा नारियल पानी पीने से शरीर हाइड्रेट रहता है और पेट को ठंडक मिलती है. नारियल पानी गैस और एसिडिटी की समस्या को कम करने में मदद करता है. 

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 19 Dec 2025 02:11 PM (IST)
