Beer Allergy Symptoms In Adults: बियर के शौकीनों को अक्सर लगता है कि बियर में ज्यादातर पानी होता है, इसलिए इससे कोई नुकसान नहीं होगा. लेकिन सच यह है कि बियर में मौजूद कुछ तत्व और उसके साथ खाई जाने वाली चीजें मिलकर एलर्जी या गंभीर रिएक्शन का कारण बन सकती हैं. चलिए आपको बताते हैं कि किन चीजों को बियर के साथ खाने से बचना चाहिए, वरना इससे एलर्जी का खतरा रहता है.

गेहूं और जौ से बनी चीजें न खाएं

बियर में माल्टेड जौ का इस्तेमाल होता है. ऐसे में बियर के साथ ब्रेड, पिज़्ज़ा, पास्ता, बिस्कुट जैसी गेहूं, जौ से बनी चीजें खाने से एलर्जी का खतरा बढ़ सकता है. इससे खुजली, पेट दर्द, उल्टी या सांस लेने में दिक्कत हो सकती है.

यीस्ट वाले फूड से बचें

बियर में पहले से यीस्ट मौजूद होता हैय ऐसे में पिज़्ज़ा, बर्गर बन और बेकरी आइटम जैसे यीस्ट वाले फूड खाने से शरीर में रिएक्शन तेज हो सकता है, जिससे गैस, उल्टी और स्किन एलर्जी हो सकती है.

पैकेट वाले नमकीन और चिप्स न खाएं

फ्लेवर्ड चिप्स और प्रोसेस्ड स्नैक्स में मौजूद प्रिज़र्वेटिव और केमिकल बियर के साथ मिलकर पेट और स्किन से जुड़ी एलर्जी को बढ़ा सकते हैं.

ज्वार से बनी चीजें अवॉयड करें

कुछ बियर में ज्वार का इस्तेमाल किया जाता है. ऐसे में ज्वार की रोटी या ज्वार से बने स्नैक्स खाने से कुछ लोगों में एलर्जी के लक्षण सामने आ सकते हैं.

बियर के साथ दूसरी शराब न मिलाएं

बियर के साथ व्हिस्की, रम या वोडका पीने से अल्कोहल इंटॉलरेंस के लक्षण तेज हो सकते हैं, जैसे लो ब्लड प्रेशर, उल्टी, चक्कर और सांस की परेशानी हो सकती है.

बियर से एलर्जी होना कम मामलों में होता है, लेकिन बियर के साथ गलत चीजें खाना कई बार गंभीर रिएक्शन का कारण बन सकता है. अगर शरीर बार-बार संकेत दे रहा है, तो बियर के साथ खाने वाली चीजों को बदलना ही सबसे सुरक्षित विकल्प है.

एलर्जी के लक्षण क्या हो सकते हैं?

अगर बियर पीने के बाद ये लक्षण दिखें, तो सावधान हो जाना चाहिए-

चेहरे या शरीर पर लालिमा और खुजली

पित्ती निकलना

छींक आना, सांस लेने में दिक्कत

सीने में जकड़न

मतली, उल्टी या दस्त

पेट दर्द और सूजन

कुछ मामलों में लक्षण तुरंत दिखते हैं और स्थिति जानलेवा भी हो सकती है।

कहीं ये शराब से एलर्जी तो नहीं?

कई लोगों को लगता है कि उन्हें बियर से एलर्जी है, जबकि असल में उन्हें अल्कोहल इंटॉलरेंस होती है. इसमें शरीर शराब को सही तरीके से तोड़ नहीं पाता. ऐसे लोगों को थोड़ी सी शराब पीते ही नाक बंद होना, चेहरा लाल होना, उल्टी या लो ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतें हो सकती हैं. इसका एक ही इलाज है शराब से पूरी तरह दूरी.

