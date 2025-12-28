हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Belly Fat After 30: न डाइट बदली और न वर्कआउट का तरीका, फिर 30 के बाद क्यों बढ़ने लगता है बेली फैट?

Belly Fat After 30: न डाइट बदली और न वर्कआउट का तरीका, फिर 30 के बाद क्यों बढ़ने लगता है बेली फैट?

How to Reduce Belly Fat After 30: एक उम्र के बाद अचानक पेट बाहर निकलने लगता है, इससे काफी लोग परेशान रहते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है और इसे ठीक कैसे कर सकते हैं.

Updated at : 28 Dec 2025 06:57 PM (IST)
Preferred Sources

Why Is Belly Fat Hard to Lose: 30 की उम्र के बाद बहुत-से लोग एक ही सवाल से परेशान रहते हैं कि न डाइट बदली, न वर्कआउट छोड़ा, फिर भी पेट निकलने क्यों लगता है? इस आम लेकिन उलझन भरे सवाल पर कैलिफोर्निया में प्रैक्टिस कर रहे, एम्स, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड से ट्रेंड गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट Dr Saurabh Sethi ने वजह साफ शब्दों में समझाई है. उनका कहना है कि 30 के बाद शरीर में ऐसे बदलाव शुरू हो जाते हैं, जो बाहर से दिखते नहीं, लेकिन असर सीधा पेट की चर्बी पर पड़ता है. उम्र बढ़ने के साथ मसल्स धीरे-धीरे कम होने लगती हैं. मसल्स जितनी कम होंगी, शरीर उतनी ही कम कैलोरी जलाएगा. इसका सीधा मतलब है कि वही खाना, जो पहले नुकसान नहीं करता था, अब फैट में बदलने लगता है.

30 के बाद पेट क्यों निकलता है?

मसल्स सिर्फ ताकत के लिए नहीं होतीं, बल्कि ब्लड शुगर को संभालने में भी उनकी बड़ी भूमिका होती है. जब मसल मास घटता है, तो शुगर लंबे समय तक खून में बनी रहती है और आखिरकार पेट के आसपास फैट के रूप में जमा होने लगती है. यही वजह है कि 30 के बाद बेली फैट तेजी से दिखने लगता है. इसके साथ ही उम्र के साथ इंसुलिन सेंसिटिविटी भी कम होती जाती है. यानी शरीर कार्बोहाइड्रेट को पहले जितनी आसानी से नहीं संभाल पाता. नतीजा यह होता है कि वही रोटी, चावल या मीठा अब पहले से ज्यादा फैट स्टोर कराने लगता है, खासतौर पर कमर के आसपास.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Saurabh Sethi MD MPH | Gastroenterologist (@doctor.sethi)

हार्मोनल बदलाव इस पूरी प्रक्रिया को और तेज कर देते हैं. ग्रोथ हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का स्तर धीरे-धीरे गिरता है, जबकि तनाव से जुड़ा हार्मोन कॉर्टिसोल बढ़ने लगता है. यह संतुलन शरीर को अंदरूनी पेट की चर्बी यानी विसरल फैट जमा करने की ओर ले जाता है, जो सबसे ज्यादा नुकसानदेह मानी जाती है. यह समस्या उन लोगों में ज्यादा गंभीर हो जाती है, जिन्हें फैटी लिवर, प्रीडायबिटीज, डायबिटीज या हाई ट्राइग्लिसराइड्स की शिकायत होती है. ऐसे मामलों में इंसुलिन रेजिस्टेंस और सूजन बढ़ जाती है, जिससे पेट और लिवर के आसपास फैट तेजी से जमा होता है. उम्र के साथ लाइफस्टाइल भी बदलती है. फिजिकल एक्टिविटी कम होना, बैठकर काम करना, तनाव, नींद की कमी और अनियमित खानपान ये सभी बेली फैट को बढ़ावा देते हैं. कुछ लोगों में जेनेटिक कारण भी पेट की चर्बी बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है. 

पेट की चर्बी को कैसे कम करें?

बेली फैट कंट्रोल करने के लिए एक्सपर्ट्स की सलाह है कि डाइट में पर्याप्त प्रोटीन शामिल किया जाए, नियमित स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जाए और रोज़ाना एक्टिव रहना जरूरी है. इसके साथ ही 7 से 8 घंटे की नींद और प्रोसेस्ड फूड से दूरी हार्मोन बैलेंस बनाए रखने में मदद करती है. कुल मिलाकर, 30 के बाद बढ़ता बेली फैट अचानक नहीं आता. यह शरीर के अंदर चल रहे धीरे-धीरे बदलावों का नतीजा होता है, जिसे सही डाइट, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल से काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 28 Dec 2025 06:57 PM (IST)
और पढ़ें
