अनुष्का शेट्टी बॉक्स ऑफिस पर फिर मचाएंगीं गदर, एक्ट्रेस की ये बड़ी फिल्में होंगी रिलीज

साल 2005 में तेलुगु फिल्म सुपर से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाली अनुष्का शेट्टी साउथ की बेइंतहा खूबसूरत अदाकाराओं में से एक हैं. अपने अब तक के करियर में इस एक्ट्रेस ने रजनीकांत से लेकर प्रभास तक तमाम सुपरस्टार संग काम किया है और कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं. अनुष्का आज साउथ की टॉप एक्ट्रेस में गिनी जाती हैं. उनकी खूबसूरती के साथ ही फैंस उनकी दमदार एक्टिंग के भी दीवाने हैं. वहीं फैंस एक्ट्रेस की अपकमिंग फिल्मों का भी बेसब्री से इंतजरा कर रहे हैं, चलिए यहा जानते हैं अनुष्का शेट्टी अपनी किन फिल्मों से बड़े पर्दे पर छाने की तैयारी कर रही हैं.

अनुष्का शेट्टी की कौन सी फिल्में आने वाली हैं?

अनुष्का शेट्टी ने बाहुबली 1 और बाहुबली 2 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देकर खूब पॉपुलैरिटी बटोरी है. हालांकि वे इन फिल्मों के बाद काफी समय तक स्क्रीन से दूर रही थीं. इसे बाद उन्होंने मिस शेट्टी और मिस्टर पोलिशेट्टी से कमबैक किया था. पिछले साल उनकी घाटी रिलीज हुई थी जिसे मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिला था. वहीं अदाकारा एक बार फिर अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के साथ बॉक्स ऑफिस पर छाने की तैयारी में हैं.

कतनार – द वाइल्ड सॉर्सरर: पार्ट 2

बड़े बजट की मलयालम फिल्म कतानार- द वाइल्ड सॉर्सरर: पार्ट 2 अनुष्का शेट्टी की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है. इसमें वे कालियान कट्टू नीली के किरदार में नजर आएंगी. इस फिल्म के साल 2026 में रिलीज़ होने की उम्मीद है. हालांकि इसकी रिलीज की सटीक तारीख का अभी खुलासा नहीं किया गया है. ये एक हॉरर फिल्म बताई जा रही है.

अहिल्याबाई होल्कर की बायोपिक

अनुष्का शेट्टी की मच अवेटेड फिल्मों में अहिल्याबाई होल्कर की बायोपिक भी शामिल है. इसे देव मेनारिया ने निर्देशित किया है. इसमें हिस्टोरिकल ड्रामा में अनुष्का लीड रोल में नजर आएंगीं. इस फिल्म की शूटिंग साल 2026 के मिड में शुरू होने की उम्मीद है.

लॉटरी किंग (टेंटेटिव टाइटल)

खबरों के अनुसार, वह आर कार्तिक द्वारा निर्देशित नागार्जुन की 100वीं फिल्म के लिए बातचीत कर रही हैं, जो संभवतः 2026 की गर्मियों में रिलीज़ होगी.

ये भी हैं अनुष्का शेट्टी की एक्सपेक्टेड फिल्में

इनके अलावा अनुष्का की एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट्स में बाहुबली 3 भी शामिल है. अगर ये फिल्म आती है तो अनुष्का और प्रभास की जोड़ी एक बार फिर बड़े र्दे पर नजर आएगी. फैंस भी बाहुबली 3 का इंतजार कर रहे हैं. हालांकि ये फिल्म अभी तक कंफर्म नहीं हुई है. वहीं अनुष्का की एक और एक्सपेक्टेड फिल्मों में भागामथी 2 भी शामिल है. बताया जा रहा है कि यूवी क्रिएशंस की इस सीक्वल को बनाने की प्लानिंग है. हालांकि इसे लेकर भी कुछ भी अभी तक ऑफिशियली सामने नहीं आया है.