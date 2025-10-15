हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Global Handwashing Day: एक घंटे में कितनी बार धोने चाहिए हाथ? गलती करने से पहले जान लें हकीकत

Global Handwashing Day: एक घंटे में कितनी बार धोने चाहिए हाथ? गलती करने से पहले जान लें हकीकत

हर साल दुनिया भर में 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंडवॉशिंग डे मनाया जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि एक घंटे में कितनी बार हाथ धोना रखेगा आपको बीमारियों से दूर?

By : दीपाली बिष्ट | Edited By: Deepali Bisht | Updated at : 15 Oct 2025 07:58 AM (IST)
Preferred Sources

Global Handwashing Day: स्वस्थ और बीमारियों से दूर रहने के लिए अच्छी आदतें अपनाना बेहद जरूरी होता है. ऐसे में हाथ धोना हेल्दी बॉडी की सबसे बड़ी जरूरत है. दिन भर में हम अपने हाथों के जरिए कई चीजों के कॉन्टैक्ट में आते हैं. इन सभी चीजों में मौजूद होते हैं बीमारी फैलाने वाले कीटाणु. लेकिन हाथ धोने से ये जर्म्स खत्म हो जाते हैं. 

ऐसे में हर साल 15 अक्टूबर को इसी हेल्दी आदत को सेलीब्रेट करने के लिए ग्लोबल हैंडवॉशिंग डे के मनाया जाता है. इस दिन को मनाने का मकसद लोगों को हाथ धोने के बेनिफिट्स समझना और उनमें जागरूकता बढ़ाना है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक घंटे में कितनी बार हाथ धोने से आप बीमारियों से बचे रहेंगे? आइए जानते हैं.

एक घंटे में कितनी बार धोने चाहिए हाथ?

वैसे तो एक घंटे में कितनी बार हाथ धोने चाहिए इसका कोई फिक्स्ड जवाब नहीं है क्योंकि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कहां और किस हालत में हैं. आमतौर पर एक घंटे में एक बार हाथ धोना सही होता है. लेकिन अगर आप हॉस्पिटल, किचन या किसी ऐसी जगह पर हैं, जहां बार-बार हाथ धोने की जरूरत होती है तो वहां ये नियम लागू नहीं होगा. आपको उस समय जरूरत के अनुसार ही हाथ धोने चाहिए.

कितनी देर तक धोने चाहिए हाथ?

बात करें अगर हाथ धोने के समय की तो सेंटर फॉर डिसीस कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार हमें कम से कम 20 सेकंड तक अपने हाथों को अच्छे से रब करके हैंडवाश करना चाहिए. साथ ही हाथ धोने के लिए सोप या लिक्विड हैंडवाश का इस्तेमाल करना चाहिए. इससे जर्म्स जल्दी खत्म होते हैं और हाथ में लगी डस्ट भी साफ हो जाती है. इसके अलावा हाथ धोते वक्त उंगलियों के बीच, पिछले हिस्से में और नाखूनों के नीचे अच्छे से रगड़ना चाहिए.  

कब धोने चाहिए हाथ?

एक्सपर्ट्स की माने तो हमें दिन में लगभग 6 से 10 बार हाथ धोने चाहिए. ऐसे में हाथ कब धोने चाहिए ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या काम कर रहे हैं. अगर आप कहीं बाहर से आए हैं और खाना खाने जा रहे हैं तो आपको हाथ जरूर धोने चाहिए. इसके अलावा खाने के बाद, किसी खाने की चीज पर हाथ लगाते समय, पानी पीते वक्त भी. इसके अलावा बच्चों के मामले में और सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि वह बिना सोचे साफ और गंदी, सभी चीजों पे हाथ लगा लेते हैं. 

ज्यादा बार हाथ धोने के नुकसान

हाथ धोना बेशक अच्छी आदत है लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा बार हाथ धोए जाएं तो ये नुकसानदायक भी हो सकता है. जरूरत से ज्यादा हाथ धोने से स्किन ड्राई हो सकती है और उसमें दरारें आ सकती हैं. साथ ही कई लोगों को इससे जलन और रैशेज जैसी परेशानियां भी हो सकती हैं.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

दीपाली बिष्ट

आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जानें ये राहें अब ले जाएंगी कहां... कहने को तो ये सिंगर शान के गाने तन्हा दिल की शुरुआती लाइनें हैं, लेकिन दीपाली की जिंदगी पर बखूबी लागू होती हैं. पूरा नाम दीपाली बिष्ट, जो पहाड़ की खूबसूरत दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. किसी जमाने में दीपाली के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कंधे पर झोला टांगकर और हाथों में अखबार लेकर घूमने वाले लोग होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आंखों में इसी दुनिया का सितारा बनने के सपने पनपने लगे और वह भी पत्रकारिता की दुनिया में आ गईं. उन्होंने अपने इस सफर का पहला पड़ाव एबीपी न्यूज में डाला है, जहां वह ब्रेकिंग, जीके और यूटिलिटी के अलावा लाइफस्टाइल की खबरों से रोजाना रूबरू होती हैं. 

दिल्ली में स्कूलिंग करने वाली दीपाली ने 12वीं खत्म करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और सत्यवती कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रैजुएशन किया. ग्रैजुएशन के दौरान वह विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सोसायटी का हिस्सा बनीं और अपनी काबिलियत दिखाते हुए कई डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की. 

साल 2024 में दीपाली की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (नोएडा) से टीवी जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. उस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और एंकरिंग की बारीकियां सीखीं. कॉलेज खत्म करने के बाद वह एबीपी नेटवर्क में बतौर कॉपीराइटर इंटर्न पत्रकारिता की दुनिया को करीब से समझ रही हैं. 

घर-परिवार और जॉब की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने लिए सुकून के पल ढूंढना दीपाली को बेहद पसंद है. इन पलों में वह पोएट्री लिखकर, उपन्यास पढ़कर और पुराने गाने सुनकर जिंदगी की रूमानियत को महसूस करती हैं. इसके अलावा अपनी मां के साथ मिलकर कोरियन सीरीज देखना उनका शगल है. मस्ती करने में माहिर दीपाली को घुमक्कड़ी का भी शौक है और वह आपको दिल्ली के रंग-बिरंगे बाजारों में शॉपिंग करती नजर आ सकती हैं.
Read
Published at : 15 Oct 2025 07:58 AM (IST)
Tags :
Healthy Body Healthy Habit Global Handwashing Day Hand Washing Habit
और पढ़ें
