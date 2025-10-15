Global Handwashing Day: स्वस्थ और बीमारियों से दूर रहने के लिए अच्छी आदतें अपनाना बेहद जरूरी होता है. ऐसे में हाथ धोना हेल्दी बॉडी की सबसे बड़ी जरूरत है. दिन भर में हम अपने हाथों के जरिए कई चीजों के कॉन्टैक्ट में आते हैं. इन सभी चीजों में मौजूद होते हैं बीमारी फैलाने वाले कीटाणु. लेकिन हाथ धोने से ये जर्म्स खत्म हो जाते हैं.

ऐसे में हर साल 15 अक्टूबर को इसी हेल्दी आदत को सेलीब्रेट करने के लिए ग्लोबल हैंडवॉशिंग डे के मनाया जाता है. इस दिन को मनाने का मकसद लोगों को हाथ धोने के बेनिफिट्स समझना और उनमें जागरूकता बढ़ाना है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक घंटे में कितनी बार हाथ धोने से आप बीमारियों से बचे रहेंगे? आइए जानते हैं.

एक घंटे में कितनी बार धोने चाहिए हाथ?

वैसे तो एक घंटे में कितनी बार हाथ धोने चाहिए इसका कोई फिक्स्ड जवाब नहीं है क्योंकि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कहां और किस हालत में हैं. आमतौर पर एक घंटे में एक बार हाथ धोना सही होता है. लेकिन अगर आप हॉस्पिटल, किचन या किसी ऐसी जगह पर हैं, जहां बार-बार हाथ धोने की जरूरत होती है तो वहां ये नियम लागू नहीं होगा. आपको उस समय जरूरत के अनुसार ही हाथ धोने चाहिए.

कितनी देर तक धोने चाहिए हाथ?

बात करें अगर हाथ धोने के समय की तो सेंटर फॉर डिसीस कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार हमें कम से कम 20 सेकंड तक अपने हाथों को अच्छे से रब करके हैंडवाश करना चाहिए. साथ ही हाथ धोने के लिए सोप या लिक्विड हैंडवाश का इस्तेमाल करना चाहिए. इससे जर्म्स जल्दी खत्म होते हैं और हाथ में लगी डस्ट भी साफ हो जाती है. इसके अलावा हाथ धोते वक्त उंगलियों के बीच, पिछले हिस्से में और नाखूनों के नीचे अच्छे से रगड़ना चाहिए.

कब धोने चाहिए हाथ?

एक्सपर्ट्स की माने तो हमें दिन में लगभग 6 से 10 बार हाथ धोने चाहिए. ऐसे में हाथ कब धोने चाहिए ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या काम कर रहे हैं. अगर आप कहीं बाहर से आए हैं और खाना खाने जा रहे हैं तो आपको हाथ जरूर धोने चाहिए. इसके अलावा खाने के बाद, किसी खाने की चीज पर हाथ लगाते समय, पानी पीते वक्त भी. इसके अलावा बच्चों के मामले में और सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि वह बिना सोचे साफ और गंदी, सभी चीजों पे हाथ लगा लेते हैं.

ज्यादा बार हाथ धोने के नुकसान

हाथ धोना बेशक अच्छी आदत है लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा बार हाथ धोए जाएं तो ये नुकसानदायक भी हो सकता है. जरूरत से ज्यादा हाथ धोने से स्किन ड्राई हो सकती है और उसमें दरारें आ सकती हैं. साथ ही कई लोगों को इससे जलन और रैशेज जैसी परेशानियां भी हो सकती हैं.

