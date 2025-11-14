आज बाल दिवस यानी चिल्ड्रेंस डे है. यह वह दिन है, जो बताता है कि हर बच्चा अपने आप में स्पेशल है. दरअसल, घर-परिवार से लेकर स्कूलों तक में आज देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की 136वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही है, जो उन्होंने खुद बच्चों को समर्पित कर दिया था. ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे चुनिंदा बाल दिवस स्पेशल मैसेजेस, जिन्हें आप न सिर्फ एसएमएस कर सकते हैं, बल्कि व्हाट्सऐप स्टेटस लगाकर भी अपने बच्चों को विश कर सकते हैं.

Happy Children’s Day 2025 Wishes and Messages for Kids

आप ताउम्र मुस्कुराते रहे और अपने सपनों को मुकम्मल करें. आपके दिल में हमेशा इंसानियत रहे. हैप्पी चिल्ड्रेंस डे 2025!

आप अपनी चमक से इस दुनिया को रोशन करें. आपको चिल्ड्रेंस डे की बहुत-बहुत बधाई. Happy Children’s Day





कभी सपने देखना न छोड़ें और हमेशा कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करते रहे, जिससे आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकें. Happy Children’s Day 2025

आप ताउम्र खुशियों के गुलदस्तों से घिरे रहे. यह सिर्फ आपका दिन है, जो आपकी जिंदगी को खूबसूरत बनाए. Happy Children’s Day





आप हमेशा जिज्ञासु बनें और नई-नई चीजें सीखते रहे. आपको शानदार चिल्ड्रेंस डे 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं. Happy Children’s Day

आपकी मासूमियत से ही यह दुनिया रोशन है. आपकी सोच ही इस दुनिया को रोशन करेगी. आपको बाल दिवस की बहुत-बहुत बधाई. Happy Children’s Day

Happy Children’s Day 2025 Quotes for Students

बच्चे ही इस दुनिया का सबसे बेहतरीन खजाना हैं. इस दुनिया के नन्हे फरिश्तों आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं. Happy Children’s Day

हर बच्चे की कहानी अपनेआप में खास है, जो इस दुनिया को नई-नई चीजें सिखाने के लिए तैयार हैं. Happy Children’s Day 2025





आपके सपने ही आपके पंख हैं. इनकी मदद से आप रोज नई उड़ान भरें और अपनी मंजिल हासिल करें. Happy Children’s Day 2025

हर बच्चे को खुद पर यकीन करना चाहिए, क्योंकि वह बड़ा होकर इस दुनिया को बदलने की काबिलियत रखता है. Happy Children’s Day 2025

ये भी पढ़ें: पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर ही क्यों मनाया जाता है बाल दिवस, कैसे हुई इसकी शुरुआत?