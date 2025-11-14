हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Happy Childrens Day 2025 Wishes: पूरे देश में 14 नवंबर को चिल्ड्रेंस डे मनाया जा रहा है. आइए आपको ऐसे बेहतरीन मैसेजेस से रूबरू कराते हैं, जिनसे आप बच्चों का दिल जीत सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 14 Nov 2025 08:15 AM (IST)
Preferred Sources

आज बाल दिवस यानी चिल्ड्रेंस डे है. यह वह दिन है, जो बताता है कि हर बच्चा अपने आप में स्पेशल है. दरअसल, घर-परिवार से लेकर स्कूलों तक में आज देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की 136वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही है, जो उन्होंने खुद बच्चों को समर्पित कर दिया था. ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे चुनिंदा बाल दिवस स्पेशल मैसेजेस, जिन्हें आप न सिर्फ एसएमएस कर सकते हैं, बल्कि व्हाट्सऐप स्टेटस लगाकर भी अपने बच्चों को विश कर सकते हैं. 

Happy Children’s Day 2025 Wishes and Messages for Kids

  • आप ताउम्र मुस्कुराते रहे और अपने सपनों को मुकम्मल करें. आपके दिल में हमेशा इंसानियत रहे. हैप्पी चिल्ड्रेंस डे 2025! 
  • आप अपनी चमक से इस दुनिया को रोशन करें. आपको चिल्ड्रेंस डे की बहुत-बहुत बधाई. Happy Children’s Day


Childrens Day 2025 Wishes: व्हाट्सऐप करें या भेजें मैसेज! बाल दिवस पर बच्चों को ऐसे करें विश, खिलेगा मासूमों का चेहरा

  • कभी सपने देखना न छोड़ें और हमेशा कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करते रहे, जिससे आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकें. Happy Children’s Day 2025
  • आप ताउम्र खुशियों के गुलदस्तों से घिरे रहे. यह सिर्फ आपका दिन है, जो आपकी जिंदगी को खूबसूरत बनाए. Happy Children’s Day


Childrens Day 2025 Wishes: व्हाट्सऐप करें या भेजें मैसेज! बाल दिवस पर बच्चों को ऐसे करें विश, खिलेगा मासूमों का चेहरा

  • आप हमेशा जिज्ञासु बनें और नई-नई चीजें सीखते रहे. आपको शानदार चिल्ड्रेंस डे 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं. Happy Children’s Day
  • आपकी मासूमियत से ही यह दुनिया रोशन है. आपकी सोच ही इस दुनिया को रोशन करेगी. आपको बाल दिवस की बहुत-बहुत बधाई. Happy Children’s Day

Happy Children’s Day 2025 Quotes for Students

  • बच्चे ही इस दुनिया का सबसे बेहतरीन खजाना हैं. इस दुनिया के नन्हे फरिश्तों आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं. Happy Children’s Day
  • हर बच्चे की कहानी अपनेआप में खास है, जो इस दुनिया को नई-नई चीजें सिखाने के लिए तैयार हैं. Happy Children’s Day 2025


Childrens Day 2025 Wishes: व्हाट्सऐप करें या भेजें मैसेज! बाल दिवस पर बच्चों को ऐसे करें विश, खिलेगा मासूमों का चेहरा

  • आपके सपने ही आपके पंख हैं. इनकी मदद से आप रोज नई उड़ान भरें और अपनी मंजिल हासिल करें. Happy Children’s Day 2025 
  • हर बच्चे को खुद पर यकीन करना चाहिए, क्योंकि वह बड़ा होकर इस दुनिया को बदलने की काबिलियत रखता है.  Happy Children’s Day 2025 

ये भी पढ़ें: पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर ही क्यों मनाया जाता है बाल दिवस, कैसे हुई इसकी शुरुआत?

Published at : 14 Nov 2025 08:15 AM (IST)
Happy Childrens Day Happy Childrens Day Images Happy Childrens Day 2025
Embed widget