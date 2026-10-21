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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडमोरिंगा से बनाएं टेस्टी बर्गर, स्वाद और सेहत का मिलेगा खजाना

मोरिंगा से बनाएं टेस्टी बर्गर, स्वाद और सेहत का मिलेगा खजाना

अगर आप भी बर्गर खाने के शौकीन हैं, तो इस बार घर पर ही बनाए मोरिंगा  की पत्तियों से टेस्टी और हेल्दी बर्गर. जानें इसकी आसान रेसिपी और बनाने का तरीका.

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 21 Oct 2026 10:50 PM (IST)
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बर्गर का नाम सुनते ही बच्चों से लेकर बड़ों तक के मुंह में पानी आ जाता है. लेकिन बाजार में मिलने वाले बर्गर में अक्सर ज्यादा सॉस, चीज और कैलोरी वाली चीजें इस्तेमाल की जाती हैं. ऐसे में अगर आप घर पर कुछ नया और स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं, तो मोरिंगा बर्गर एक अच्छा विकल्प  है. इसकी पत्तियों में विटामिन और दूसरे पोषक तत्व पाए जाते हैं. आइए जानते हैं, घर पर मोरिंगा बर्गर बनाने का आसान तरीका.

 सामग्री

मोरिंगा बर्गर बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होगी. इसे घर में मौजूद सामान्य सामग्री से तैयार किया जा सकता है. इसके लिए एक कप सहजन की साफ पत्तियां, दो उबले आलू, आधा कप उबले मटर, एक छोटा प्याज, थोड़ा अदरक, हरी मिर्च, नमक, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला . टिक्की को बांधने के लिए थोड़ा बेसन या ब्रेड क्रम्ब्स इस्तेमाल लें. इसके अलावा बर्गर बनाने के लिए बन्स, टमाटर, खीरा, प्याज, सलाद के पत्ते और अपनी पसंद की चटनी या सॉस रख लें. चाहें तो बर्गर में थोड़ा दही या पुदीने की चटनी भी डाल सकते हैं. सामग्री की मात्रा अपने स्वाद और जरूरत के हिसाब से लें.

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तैयार करें मोरिंगा की टिक्की

सबसे पहले सहजन की पत्तियों को अच्छी तरह धो लें. फिर उन्हें थोड़ी देर पानी में उबालकर या हल्का पकाकर पानी निकाल दें और बारीक काट लें. अब एक बर्तन में उबले आलू मैश करें. इसमें सहजन की पत्तियां, उबले मटर, बारीक कटा प्याज, अदरक, हरी मिर्च और सभी मसाले मिला दें. मिश्रण को अच्छी तरह मिलाएं. अगर यह ज्यादा गीला लगे, तो थोड़ा बेसन या ब्रेड क्रम्ब्स मिलाएं. अब इसकी गोल टिक्कियां बना लें. तवे पर थोड़ा तेल गर्म करें और टिक्कियों को दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंक लें. टिक्कियों को अंदर तक अच्छी तरह पकाएं. आप चाहें तो इन्हें एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं. इस तरह कम तेल में भी स्वादिष्ट टिक्की तैयार हो जाएगी.

बर्गर को ऐसे दें स्वादिष्ट और हेल्दी ट्विस्ट

अब बर्गर बन तैयार करें और उसे बीच से काटकर हल्का सेंक लें. निचले हिस्से पर अपनी पसंद की चटनी या थोड़ी सॉस लगाएं. इसके ऊपर सलाद का पत्ता, मोरिंगा टिक्की, टमाटर, खीरे और प्याज के स्लाइस रखें. चाहें तो थोड़ा दही वाला डिप या पुदीने की चटनी डालकर बर्गर का स्वाद बढ़ा सकते हैं. इसके बाद बर्गर के ऊपरी हिस्से को रख दें. आपका मोरिंगा बर्गर तैयार है. इसे गर्मागर्म परोसें.

 सहजन की पत्तियां बर्गर में पोषक तत्व जोड़ती हैं, जबकि आलू और मटर टिक्की को स्वाद और बनावट देते हैं. ध्यान रखें कि बर्गर कितना हेल्दी होगा, यह उसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री और मात्रा पर भी निर्भर करता है. कम सॉस, सीमित तेल और ज्यादा ताजी सब्जियों का इस्तेमाल करके इसे बेहतर विकल्प बनाया जा सकता है.

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About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
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Published at : 21 Oct 2026 10:50 PM (IST)
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