सर्दियों में शरीर को गर्म रखने और सेहत का ध्यान रखने के लिए लोग अपनी डाइट में कई तरह की चीजें शामिल करते हैं. इन्हीं में से एक है मोरिंगा का सूप. मोरिंगा को सहजन भी कहा जाता है और इसकी पत्तियों में विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं. यह पोषक तत्वों से भरपूर होता है और संतुलित डाइट का हिस्सा बनता है. खास बात यह है कि इसे घर पर आसानी से तैयार हो जाता है.

मोरिंगा सूप बनाने के लिए चाहिए ये सामग्री

मोरिंगा का सूप बनाने के लिए आपको ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होगी. इसके लिए एक कप ताजी मोरिंगा की पत्तियां, एक छोटा प्याज, एक टमाटर, दो से तीन लहसुन की कलियां, आधा चम्मच काली मिर्च, स्वादानुसार नमक और एक चम्मच घी या तेल लें. इसके अलावा दो कप पानी या सब्जियों का स्टॉक भी रख लें. आप चाहें तो सूप का स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ी गाजर भी डाल सकते हैं. सूप बनाने से पहले मोरिंगा की पत्तियों को अच्छी तरह धो लें और मोटी डंठल हटा दें.

इस आसान तरीके से तैयार करें मोरिंगा का सूप

सबसे पहले एक पैन में घी या तेल गर्म करें. इसमें बारीक कटा प्याज और लहसुन डालकर हल्का भून लें. अब इसमें कटे हुए टमाटर और गाजर डालें. कुछ देर पकाने के बाद मोरिंगा की पत्तियां डालकर मिलाएं. इसके बाद दो कप पानी डालें और धीमी आंच पर करीब 8 से 10 मिनट तक पकने दें. जब पत्तियां और सब्जियां नरम हो जाएं, तो गैस बंद कर दें. मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दें और फिर मिक्सर में पीसकर इसका पेस्ट बना लें. अब इसे दोबारा पैन में डालें और जरूरत के अनुसार पानी मिलाकर कुछ मिनट गर्म करें. आखिर में नमक और काली मिर्च डालकर अच्छी तरह मिला लें. आपका गर्मागर्म मोरिंगा सूप तैयार है.

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सर्दियों में क्यों फायदेमंद होता है मोरिंगा सूप?

मोरिंगा की पत्तियों में विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं. ये शरीर को जरूरी पोषण देने और सामान्य इम्यूनिटी को बनाए रखने में मदद करते हैं. सर्दियों में गर्म सूप पीने से शरीर को आराम मिलता है और यह डाइट में सब्जियों को शामिल करने का अच्छा तरीका भी है. बेहतर सेहत के लिए संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद और नियमित शारीरिक गतिविधि भी जरूरी है. आप इसे शाम के नाश्ते या हल्के डिनर के साथ अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

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