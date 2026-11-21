Salman Khan Favorite Food: सलमान खान अपनी फिटनेस और शानदार फिजीक के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं. हाल ही में बिग बॉस 20 के मंच पर उन्होंने अपनी टी-शर्ट उतारकर फिजीक दिखाई और उम्र व लुक को लेकर हो रही बातों का जवाब दिया. इसके बाद एक बार फिर उनकी फिटनेस सुर्खियों में आ गई. हालांकि, सलमान की फिटनेस के पीछे उनकी डाइट को लेकर एक दिलचस्प बात सामने आती है. उनकी पसंद की चीजों में सिर्फ हेल्दी या किसी सेलिब्रिटी डाइट वाली डिश शामिल नहीं हैं, बल्कि घर का खाना भी उनकी पसंद में सबसे ऊपर है.

सलमान की पसंदीदा डिश की बात करें तो बिरयानी का नाम जरूर आता है. उनके फिटनेस ट्रेनर राकेश उडियार ने 2026 में बताया था कि बिरयानी सलमान का फेवरेट चीट मील है. ट्रेनर के मुताबिक, सलमान चीट मील को लेकर काफी कंट्रोल रखते हैं और कभी-कभी बिरयानी खाते हैं, लेकिन इससे उनकी पूरी डाइट रूटीन प्रभावित नहीं होने देते.

घर का खाना है सलमान को सबसे ज्यादा पसंद

सलमान खान की खाने की पसंद के बारे में उनकी बहन अर्पिता खान ने भी बात की है. अर्पिता ने उन्हें ‘फूडी’ बताया था और कहा था कि घर का बना खाना उन्हें सबसे ज्यादा सुकून देता है. उनके मुताबिक, परिवार में कुछ ऐसी डिश हैं, जो सलमान को खास तौर पर पसंद हैं. इनमें मटन बिरयानी, बीटरूट चिकन, दाल गोश्त, देसी जंगली चिकन, राजमा चावल और क्रिस्पी भिंडी शामिल हैं. यानी सलमान की पसंद की लिस्ट में एक तरफ बिरयानी और चिकन जैसी डिश हैं, तो दूसरी तरफ राजमा चावल और भिंडी जैसे बिल्कुल घर के आम खाने भी शामिल हैं.





सलमान ने खुद बनाई है एक खास डिश

सलमान खान की फेवरेट डिश की लिस्ट में एक ऐसी चीज भी है, जो बाकी डिश से काफी अलग है. इसका नाम है ‘Mixture’. खास बात यह है कि यह रेसिपी खुद सलमान ने बनाई है. अर्पिता खान के मुताबिक, यह परिवार की खास होममेड डिश है और सलमान के लिए यह सबसे खास चीजों में से एक है. उन्होंने इसे परिवार की स्पेशल डिश बताया था. यानी एक सुपरस्टार की पसंदीदा डिश की लिस्ट में एक ऐसी रेसिपी भी है, जिसे उन्होंने खुद तैयार किया है और जो घर में परिवार की पसंद बन गई.

मां के हाथ का खाना भी है पसंद

सलमान खान का घर के खाने से लगाव सिर्फ उनकी बहन की बातों तक सीमित नहीं है. उनके फिटनेस ट्रेनर राकेश उडियार ने भी बताया है कि सलमान को उनकी मां सलमा खान के हाथ का बना खाना पसंद है. एक इंटरव्यू में राकेश ने बताया था कि सलमान कई बार ‘घर का खाना’ मांगते हैं. उनके खाने में आम तौर पर अंडे, फल, मछली या चिकन, सब्जियां और कुछ मात्रा में चावल शामिल होते हैं.

यानी एक तरफ सलमान अपनी फिटनेस को लेकर काफी अनुशासित रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके खाने में घर के कई पसंदीदा व्यंजन भी शामिल रहते हैं. उनकी पसंद देखकर यह कहना मुश्किल नहीं है कि उनके लिए खाना सिर्फ डाइट का हिस्सा नहीं, बल्कि परिवार और घर से भी जुड़ा हुआ है.





बिरयानी है फेवरेट चीट मील

सलमान खान की डाइट में बिरयानी की खास जगह है. उनके ट्रेनर के मुताबिक, सलमान सप्ताह में एक बार चीट मील लेते हैं और इस दौरान उनकी पसंदीदा डिश बिरयानी होती है. हालांकि, वह अपनी कुल कैलोरी का ध्यान रखते हैं और चीट मील को भी एक तय रूटीन के तहत लेते हैं. यही वजह है कि बिरयानी को सलमान की पसंदीदा डिश में शामिल किया जाता है. लेकिन उनकी पसंद सिर्फ बिरयानी तक सीमित नहीं है. उनकी फेवरेट डिश की लिस्ट में कई तरह के घर के खाने शामिल हैं.

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सलमान खान की फेवरेट डिश की पूरी लिस्ट

अगर सलमान खान की पसंदीदा डिश को एक साथ देखें तो इसमें मटन बिरयानी, बीटरूट चिकन, दाल गोश्त, देसी जंगली चिकन, राजमा चावल और क्रिस्पी भिंडी शामिल हैं. इसके अलावा उनकी खुद बनाई हुई डिश भी परिवार की खास पसंद है. सलमान की खाने की पसंद उनकी फिटनेस वाली छवि से थोड़ी अलग जरूर लगती है. बिग बॉस के मंच पर अपनी फिजीक दिखाने वाले सलमान खान के लिए घर का खाना अब भी खास है. उनकी पसंद में बिरयानी जैसे पसंदीदा चीट मील से लेकर राजमा चावल, भिंडी और मां के हाथ का खाना तक शामिल है.

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