Restaurant Style Veg Biryani: वेज बिरयानी का नाम सुनते ही चावल, सब्जियों और मसालों की खुशबू याद आने लगती है. अगर बाहर मिलने वाली मसालेदार और खुशबूदार वेज बिरयानी घर पर बनानी है, तो इसे एक ही बर्तन में भी तैयार किया जा सकता है. इसमें बासमती चावल के साथ आलू, गाजर, मटर, बीन्स और फूलगोभी जैसी सब्जियों का इस्तेमाल किया जाता है. पुदीना, हरा धनिया, साबुत मसाले और बिरयानी मसाला इसका स्वाद और खुशबू बढ़ाते हैं.

इस रेसिपी में चावल को पहले अच्छी तरह धोकर कुछ देर भिगोया जाता है. इसके बाद मसालों और सब्जियों को भूनकर उसी बर्तन में चावल और पानी डालकर पकाया जाता है. इस तरह ज्यादा बर्तन इस्तेमाल किए बिना वेज बिरयानी तैयार की जा सकती है.

सबसे पहले बासमती चावल तैयार करें

एक कप पुराने बासमती चावल लें और उन्हें पानी से अच्छी तरह धो लें. चावल को तब तक धोएं जब तक पानी काफी साफ न दिखाई देने लगे. इसके बाद चावल को 20 से 30 मिनट के लिए पानी में भिगोकर रख दें. इस दौरान सब्जियों और हरी पत्तियों को धोकर काट लें. समय पूरा होने के बाद चावल का पानी पूरी तरह निकाल दें और चावल को अलग रख दें. चावल को धोकर और भिगोकर रखने से उसके दाने अच्छी तरह पकने में मदद मिलती है.

तेल में साबुत मसाले भूनें

अब प्रेशर कुकर या भारी तले वाले बर्तन में करीब डेढ़ से दो बड़े चम्मच तेल या घी गर्म करें. इसमें तेजपत्ता, दालचीनी, हरी इलायची, लौंग और शाही जीरा डालें. चाहें तो स्टार ऐनिस, जावित्री और थोड़ी सी स्टोन फ्लावर भी डाली जा सकती है. जब मसाले चटकने लगें तो इसमें बारीक कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च डालें. प्याज को मध्यम आंच पर तब तक भूनें, जब तक उसका रंग गहरा सुनहरा न हो जाए. प्याज को बीच-बीच में चलाते रहें, ताकि वह एक तरफ से ज्यादा न पक जाए.





अदरक-लहसुन और सब्जियां डालें

अब इसमें एक चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर करीब एक से दो मिनट तक भूनें. जब इसकी कच्ची खुशबू चली जाए, तब इसमें कटी हुई सब्जियां डालें. इसके लिए आलू, मटर, गाजर, फूलगोभी और फ्रेंच बीन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है. सब्जियों को मध्यम से तेज आंच पर करीब दो से तीन मिनट तक भूनें. अगर चाहें तो इसमें सोया चंक्स भी डाले जा सकते हैं.

अब मसालों का मिश्रण तैयार करें

सब्जियों के बाद इसमें पुदीने की पत्तियां, हरा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक और गरम मसाला या बिरयानी मसाला डालें. इसके साथ एक छोटा बारीक कटा टमाटर और करीब तीन बड़े चम्मच दही भी डाल सकते हैं. सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाकर दो से तीन मिनट तक थोड़ी तेज आंच पर भूनें. टमाटर अच्छी तरह गलने लगें और कच्ची खुशबू चली जाए, तब आंच धीमी कर दें. ध्यान रखें कि मसाले और सब्जियां जलें नहीं.





चावल की परत लगाएं

अब भिगोकर रखे हुए चावल का पूरा पानी निकालें और उन्हें सब्जियों के ऊपर एक समान परत में फैला दें. इसके बाद अलग बर्तन में पानी लेकर उसमें थोड़ा नमक मिलाएं. पानी का स्वाद हल्का नमकीन होना चाहिए. इस पानी को उबालकर बर्तन या कुकर के किनारों से धीरे-धीरे चावल के ऊपर डालें. इस तरीके से चावल और सब्जियों की परत अलग बनी रहती है. अगर चाहें तो पानी डालने के बाद सारी चीजों को मिलाकर भी पकाया जा सकता है.

कुकर में एक सीटी में तैयार करें

अगर प्रेशर कुकर में बिरयानी बना रहे हैं तो ढक्कन बंद करके मध्यम से तेज आंच पर एक सीटी आने तक पकाएं. इसके बाद गैस बंद कर दें. प्रेशर निकलने के बाद ढक्कन खोलें और चावल को कांटे की मदद से हल्के हाथ से अलग करें. चावल को ज्यादा तेज हाथ से न चलाएं, वरना दाने टूट सकते हैं और बिरयानी नरम होकर चिपचिपी हो सकती है.

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बर्तन में बना रहे हैं तो ऐसे पकाएं

अगर बिरयानी प्रेशर कुकर के बजाय सामान्य बर्तन में बना रहे हैं, तो पानी को पहले तेज उबाल आने दें. इसके बाद बर्तन को ढककर धीमी आंच पर पकाएं, जब तक पानी पूरी तरह सोख न जाए और चावल अच्छी तरह पक न जाएं. गैस बंद करने के बाद बिरयानी को करीब 15 मिनट के लिए ढककर रहने दें. इससे चावल को सेट होने का समय मिलेगा.

परोसते समय रखें ये बात

वेज बिरयानी तैयार होने के बाद इसे हल्के हाथ से निकालें. चाहें तो ऊपर से थोड़ा नींबू का रस डाला जा सकता है. इसे रायते या बिरयानी ग्रेवी के साथ परोसा जा सकता है. बिरयानी के लिए पुराने बासमती चावल का इस्तेमाल करना बेहतर बताया गया है, क्योंकि नए चावल में पानी की मात्रा ज्यादा होने पर बिरयानी के चिपचिपी होने की संभावना रहती है. अगर नया चावल इस्तेमाल कर रहे हैं तो पानी की मात्रा कम रखनी होगी.

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