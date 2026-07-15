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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडInstant Chaat Recipe: अचानक आ जाएं मेहमान, तो बिना गैस जलाए सिर्फ 2 मिनट में तैयार करें यह लाजवाब चाट

Instant Chaat Recipe: अचानक आ जाएं मेहमान, तो बिना गैस जलाए सिर्फ 2 मिनट में तैयार करें यह लाजवाब चाट

Instant Chaat Recipe: घर पर अचानक मेहमान आ गए हैं तो आप केवल 2 मिनट के अंदर इन अलग-अलग प्रकार की चाट को बना सकते हैं. आइए जानते हैं 2 मिनट में बनने वाली चाट की रेसीपी

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Esha Yadav |  Updated at : 15 Jul 2026 10:56 AM (IST)
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Instant Chaat Recipe: जब मेहमान घर पर आते हैं तो असल में समझ नहीं आता कि ऐसा क्या बनाएं जो उन्हें पसंद आए और जल्दी बन भी जाए. झटपट बनने वाली ऐसी कई चाट हैं जो आप सिर्फ 2 मिनट के अंदर बनाकर मेहमानों के सामने पेश कर सकते हैं. इनमें फ्रूट चाट, कुकुंबर चाट, पीनट चाट, दही चना चाट और पापड़ी चाट शामिल हैं, जो स्वाद में तो लाजवाब होती हैं, बल्कि सेहत के लिहाज से भी बेहतर होती हैं.

यह कुछ ऐसी अलग प्रकार की चाट हैं जिन्हें आप बिना गैस की मदद से सिर्फ चंद 2 मिनट के अंदर बना सकते हैं. तो अगर आप भी अपने मेहमानों को या फिर घर अन्य सदस्यों को रिझाना चाहते हैं तो आप अलग-अलग प्रकार की चाट ट्राई कर सकते हैं. आइए जानते हैं 2 मिनट में बनने वाली इन चाट की रेसीपी...

  • फ्रूट चाट: इस फ्रूट चाट को बनाने के लिए आपको सेब, केला, संतरा और अंगूर की जरूरत पड़ेगी. इन फलों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें. अब इन सभी फलों में नींबू का रस, चाट मसाला, काला नमक और थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें. चाहें तो ऊपर से अनार के दाने डाल दें. आपकी स्वादिष्ट फ्रूट चाट सिर्फ 2 मिनट में तैयार है.
  • कुकुंबर चाट: इसे बनाने के लिए सिर्फ खीरा, टमाटर और प्याज को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें. अब इसमें नींबू का रस, चाट मसाला, काला नमक, थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर और बारीक कटा हरा धनिया डालकर अच्छी तरह मिला लें. चाहें तो स्वाद बढ़ाने के लिए हरी मिर्च भी डाल सकते हैं. आपकी स्वादिष्ट और फ्रेश कुकुंबर चाट तैयार है.
  • पीनट चाट: इसको बनाने के लिए भुनी हुई मूंगफली में बारीक कटा प्याज, टमाटर, खीरा और हरा धनिया डालें. अब इसमें नींबू का रस, चाट मसाला, काला नमक और थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें. चाहें तो स्वाद बढ़ाने के लिए बारीक कटी हरी मिर्च भी डाल सकते हैं. आपकी टेस्टी और कुरकुरी पीनट चाट भी तैयार है.
  • दही चना चाट: इसे कुछ इस प्रकार बना सकते हैं सबसे पहले आपको उबले हुए काले चने या काबुली चने में ताजा दही डालें. अब इसमें बारीक कटा प्याज, टमाटर, हरा धनिया, चाट मसाला, काला नमक, भुना जीरा पाउडर और नींबू का रस डालकर अच्छी तरह मिला लें. चाहें तो ऊपर से अनार के दाने या सेव डालकर सर्व करें. आपकी स्वादिष्ट दही चना चाट सिर्फ 2 मिनट में तैयार है.
  • पापड़ी चाट: इसे बनाने के लिए आप सबसे पहले तो एक प्लेट में पापड़ी रखें. अब इसके ऊपर उबले हुए आलू के छोटे टुकड़े, फेंटा हुआ दही, हरी चटनी और इमली की चटनी डालें. फिर चाट मसाला, काला नमक, लाल मिर्च पाउडर और भुना जीरा पाउडर छिड़क दें. आखिर में सेव और बारीक कटा हरा धनिया डालकर तुरंत सर्व कर सकते हैं. 

यह भी पढ़े: Healthy Breakfast: पोहा पराठा हो गए पुराने! नाश्ते में ट्राय करें ये पांच एंटिक ब्रेकफास्ट, दोगुना हो जाएगा मजा

Published at : 15 Jul 2026 10:56 AM (IST)
Tags :
Food Quick Recipes Fruit Chaat Instant Chaat Recipe
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