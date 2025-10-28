अचानक से गले में सेफ्टी पिन क्यों पहनने लगी महिलाएं, कहां से आया ये ट्रेंड?

अगर आप इंस्टाग्राम पर लगातार एक्टिव रहते हैं या रेड कार्पेट के लुक्स को फॉलो करते हैं, तो आपने भी लोगों के गले में एक सेफ्टी पिन वाली चैन देखी होगी.कभी सिलाई वाले डिब्बे में रखी जाने वाली है यह सेफ्टी पिन अब हर किसी के गले में नजर आ रही है.ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि अचानक से महिलाएं गले में सेफ्टी पिन क्यों पहने लगी है और यह ट्रेंड कहां से आया है।



सिलाई बॉक्स से फैशन रनवे तक कैसे पहुंची सेफ्टी पि‍न?



जो सेफ्टी पिन कभी कपड़ों के फटने पर काम आती थी, वहीं अब फैशन का सबसे बड़ा स्टेटमेंट पीस बन चुकी है.वहीं 2025 में यह छोटा सा मेटल एक्‍सेसरीज जेन जी और मिलेनियल्स दोनों की फेवरेट बन गई है. अब यह सिर्फ एक स्टाइल नहीं बल्कि रिजि‍लिएंस, सॉलिडेटरी और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की निशानी भी मानी जा रही है.दरअसल सेफ्टी पिन ने पहली बार 1970 के दशक में लंदन के पंक फैशन मूवमेंट के दौरान अपनी पहचान बनाई थी.डिजाइनर विविएन वेस्टवुड और मैल्कम मैकलेरन ने इस छोटी सी दिखने वाली सेफ्टी पिन को को एक विद्रोही फैशन स्टेटमेंट बना दिया.उस वक्त फटे टी-शर्ट्स, रिप्ड जींस, स्पाइक हेयर और सेफ्टी पिन से सजे कपड़े पंक फैशन का हिस्सा बन गए थे.वहीं उनका मैसेज यह था कि हमें किसी भी नियम की जरूरत नहीं है.



समय के साथ बदला सेफ्टी पिन का मतलब



70 के दशक के बाद समय के साथ सेफ्टी पिन का मतलब भी बदल गया है. कुछ साल पहले कई सोशल मूवमेंट्स के दौरान लोगों ने सेफ्टी पिन पहनना शुरू किया, ताकि यह दिखा सके कि आप यहां सुरक्षित हैं.सेफ्टी पिन एक शांत लेकिन मजबूत एकजुटता का प्रतीक भी बन गया था. इसके अलावा आज यह फैशन में सिर्फ अलग दिखने के लिए नहीं, बल्कि सपोर्ट और एम्पैथी दिखाने के लिए भी पहना जा रहा है.



सेलेब्‍स से लेकर क्रिएटर्स तक हर कोई ट्राई कर रहा है यह ट्रेंड



बेला हदीद और दुआ लीपा जैसी इंटरनेशनल सेलिब्रिटी सेफ्टी पिन नेकलेस को अलग-अलग तरीके से पहन रही है. कोई इसे पर्ल्‍स के साथ लेयर कर रही है तो कोई सिंगल पीस की चेन में स्टाइल कर रही है.वहीं भारत में भी कई फैशन इनफ्लुएंसर और स्टाइलिश ड्रेस साड़ी ब्लेजर या स्ट्रेटवियर लुक के साथ ट्राई कर रहे हैं. फैशन ब्रांड जैसे Balenciaga, Givenchy और Alexander McQueen ने इसे गोल्ड और डायमंड डिजाइन के साथ एक लग्जरी ट्विस्ट दिया है.



मेंटल हेल्थ का प्रतीक भी बन चुकी है सेफ्टी पिन



कई लोगों के लिए अब सेफ्टी पिन सिर्फ एक ज्वेलरी नहीं, बल्कि स्ट्रगल से निकलने की हिम्मत और कॉन्फिडेंस का प्रतीक भी बन चुकी है. कुछ लोग इसे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के तौर पर पहनते हैं, जिसका मतलब है कि मैं मजबूत हूं, ठीक हूं और आगे बढ़ रहा हूं.इसके अलावा कई लोगों के लिए यह रिजि‍लिएंस का सिंबल है, जो यह बताता है की हालात कितने भी मुश्किल हो तुम अभी खड़े हो. इसके अलावा इंस्टाग्राम पर लोग अपनी सेफ्टी पिन नेकलेस के पीछे की पर्सनल स्टोरी भी शेयर कर रहे हैं. कई लोग इसे रिलेशनशिप या स्ट्रगल से जोड़ रहे हैं, तो कई लोग इसे रिकवरी और सेल्फ लव का सिंबल भी मान रहे हैं.

