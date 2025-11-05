हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफैशनइस पार्टी सीजन बनें सबसे ग्लैमरस! जानें आसान ग्लोइंग टिप्स जो बढ़ाएंगे आपकी खूबसूरती

इस पार्टी सीजन बनें सबसे ग्लैमरस! जानें आसान ग्लोइंग टिप्स जो बढ़ाएंगे आपकी खूबसूरती

हमेशा महंगे मेकअप प्रोडक्ट्स या सैलून की जरूरत नहीं होती. थोड़ी सी स्मार्ट स्किन केयर, सही मेकअप टिप्स और ग्लो ट्रिक्स के साथ आप घर बैठे ही पार्टी लुक को परफेक्ट बना सकती हैं.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 05 Nov 2025 01:38 PM (IST)
Preferred Sources

पार्टी सीजन का समय आते ही हर लड़की चाहती है कि वह हर इवेंट में सबसे ग्लैमरस और कॉन्फिडेंट लगे. चाहे वह दोस्तों की पार्टी हो, ऑफिस पार्टी या फैमिली गेट-टुगेदर, हर कोई चाहता है कि उसकी एंट्री सबसे स्टाइलिश और रॉयल दिखे. इसके लिए हमेशा महंगे मेकअप प्रोडक्ट्स या सलून की जरूरत नहीं होती है. थोड़ी सी स्मार्ट स्किन केयर, सही मेकअप टिप्स और ग्लो ट्रिक्स के साथ आप घर बैठे ही पार्टी लुक को परफेक्ट बना सकती हैं.

आइए आज हम आपको बताते हैं कि कैसे आप अपनी स्किन को फ्रेश और ग्लोइंग बनाएं, मेकअप को लंबे समय तक टिकने लायक बनाएं, और हर पार्टी में अपना लुक एक्स्ट्रा स्टनिंग और अट्रैक्टिव बनाएं. 

आसान ग्लो टिप्स जो बढ़ाएंगी आपकी खूबसूरती

1. पार्टी से पहले स्किन की तैयारी - किसी भी मेकअप का बेस मजबूत होना बहुत जरूरी है. अगर आपकी स्किन तैयार नहीं है, तो मेकअप कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह उतना अच्छा नहीं लगेगा. पार्टी से पहले अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन करें. उसके बाद टोनर लगाएं ताकि पोर्स साफ हों और स्किन स्मूद दिखे. इसके बाद हल्का मॉइश्चराइजर लगाएं. यह आपकी स्किन को न सिर्फ हाइड्रेट करता है, बल्कि मेकअप को लंबे समय तक टिकाए रखने में भी मदद करता है. 

2. बेस मेकअप कैसे करें - बेस मेकअप में सबसे पहला स्टेप प्राइमर लगाना है. प्राइमर लगाने से फाउंडेशन आसानी से ब्लेंड होता है और मेकअप क्रैक नहीं करता है. अपने स्किन टोन के हिसाब से फाउंडेशन चुनें और इसे अच्छे से ब्लेंड करें. अगर आपकी स्किन पर डार्क स्पॉट्स या पिगमेंटेशन हैं, तो हल्का कंसीलर लगाकर उन्हें कवर करें. इससे आपका चेहरा फ्रेश और एकदम परफेक्ट दिखेगा. 

3. आंखों का मेकअप - पार्टी लुक के लिए आंखों का मेकअप बहुत जरूरी है. आप शिमरी आईशैडो का यूज कर सकती हैं, जिससे आंखों में चमक और डाइमेंशन आए. विंग्ड आईलाइनर और वॉल्यूम मस्कारा लगाकर अपने आई मेकअप को और भी ग्लैमरस बनाएं. अगर चाहें, तो फेक लैशेज भी लगा सकती हैं, जिससे आपका लुक एकदम ड्रामेटिक और पार्टी रेडी लगे. 

4. ग्लोइंग लुक के लिए जरूरी प्रोडक्ट्स - अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन नैचुरल और फ्रेश ग्लो करे, तो हाइलाइटर, ब्लश और ड्यूई फीनिश सेटिंग स्प्रे आपके लिए परफेक्ट हैं. हल्का हाइलाइटर चीकबोन, नाक और चिन पर लगाएं. इससे चेहरा न सिर्फ  ग्लो करेगा बल्कि पार्टी लाइट्स में भी खूबसूरती से चमकेगा. ब्लश हल्का और नेचुरल रखें ताकि आपका लुक फ्रेश और यंग दिखे. 

5. मेकअप को लंबे समय तक टिकाए रखने के टिप्स - मेकअप करने के बाद सेटिंग स्प्रे लगाना बहुत जरूरी है।.यह आपके लुक को पूरे समय फ्रेश रखता है और स्मज होने से बचाता है. पार्टी के दौरान बार-बार फेस को टच न करें, इससे मेकअप लंबे समय तक फ्लॉलेस दिखेगा. 

Published at : 05 Nov 2025 01:38 PM (IST)
Tags :
Glowing Skin Party Makeup Party Ready Look Party Season Makeup Tips
