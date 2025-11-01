हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थये फैशन मिस्टेक्स आपको बना रहीं उम्र से ज्यादा बूढ़ा, जान लें इससे बचने का तरीका

ये फैशन मिस्टेक्स आपको बना रहीं उम्र से ज्यादा बूढ़ा, जान लें इससे बचने का तरीका

कई बार हम बिना सोचे-समझे कुछ ऐसी छोटी-छोटी फैशन गलतियां कर बैठते हैं जो हमारे लुक को बिगाड़ देती हैं. ये गलतियां हमारे पूरे अपीयरेंस को डल और ओल्ड फैशन्ड बना देती हैं.

By : मानसी उपाध्याय | Edited By: मानसी | Updated at : 01 Nov 2025 09:15 AM (IST)
हम सभी चाहते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी हमेशा यंग, फ्रेश और स्टाइलिश दिखें. चाहे उम्र कितनी भी हो जाए, हर किसी का मन यही चाहता है कि लोग हमें देखकर कहें कि आप तो बिल्कुल भी अपनी उम्र के नहीं लगते. लेकिन कई बार हम बिना सोचे-समझे कुछ ऐसी छोटी-छोटी फैशन गलतियां कर बैठते हैं जो हमारे लुक को बिगाड़ देती हैं. ये गलतियां हमारे पूरे अपीयरेंस को डल और ओल्ड फैशन्ड बना देती हैं. नतीजा ये होता है कि हम असल उम्र से भी ज्यादा बड़े दिखाई देने लगते हैं.  ऐसे में कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है और हम खुद को कम अट्रैक्टिव महसूस करने लगते हैं.

अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी उम्र कम दिखे और आप हमेशा ट्रेंडी लगें, तो जरूरी है कि इन फैशन मिस्टेक्स को पहचानें और इन्हें सुधारें. तो आइए जानते हैं कुछ आम गलतियां जिनसे बचकर आप अपने लुक में फिर से यंग ग्लो वापस ला सकते हैं. 

ये फैशन मिस्टेक्स आपको बना रही हैं उम्र से ज्यादा बूढ़ा

1. गलत फिटिंग वाले कपड़े पहनना - गलत फिटिंग के कपड़े पहनना सबसे पहली और बड़ी गलती है. कई लोग बहुत ढीले या फिर बहुत टाइट कपड़े पहन लेते हैं. ऐसे कपड़े न तो अच्छे दिखते हैं और न ही कंफर्टेबल होते हैं. अगर कपड़े शरीर पर फिट नहीं बैठते तो आपकी बॉडी का शेप बिगड़ा हुआ नजर आता है और लुक उम्रदराज लगने लगता है.  ऐसे में अपने शरीर के अनुसार कपड़ों का साइज चुनें. ना बहुत टाइट और ना बहुत ढीले, बस सही फिटिंग वाले कपड़े पहनें. इससे आपका लुक तुरंत स्मार्ट और यंग दिखने लगेगा. 

2. पुराने डिजाइन के कपड़े पहनना - कई लोग सालों पुराने डिजाइन और स्टाइल के कपड़े पहनते रहते हैं. उन्हें लगता है कि फैशन तो हमारे लिए मायने नहीं रखता, लेकिन सच ये है कि पुराना फैशन आपको बूढ़ा दिखा सकता है. हैवी प्रिंट्स, पुराने पैटर्न और डल कलर के कपड़े आपकी पर्सनैलिटी को डल बना देते हैं. ऐसे में आजकल के ट्रेंड पर थोड़ा ध्यान दें. आप चाहें तो सिंपल लेकिन मॉडर्न कट्स और कलर के कपड़े चुन सकते हैं. हल्के, ब्राइट और फ्रेश कलर्स हमेशा जवान लुक देते हैं. 

3. पुराने हेयरस्टाइल पर अटके रहना - हेयरस्टाइल किसी भी लुक का बहुत जरूरी हिस्सा होता है. कई बार लोग सालों तक एक ही हेयरकट या हेयरस्टाइल में रहते हैं, जिससे लुक जैसा लगने लगता है. इससे चेहरे पर उम्र का असर ज्यादा दिखने लगता है. ऐसे में अपने चेहरे की शेप और ट्रेंड के हिसाब से नया हेयर स्टाइल ट्राई करें. थोड़ा बदलाव आपके लुक को तुरंत फ्रेश और एनर्जेटिक बना देगा. 

4. जरूरत से ज्यादा मेकअप करना - मेकअप खूबसूरत दिखने के लिए किया जाता है, लेकिन अगर इसे हद से ज्यादा या गलत तरीके से किया जाए, तो ये आपकी स्किन और लुक दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है. मोटा फाउंडेशन, गहरा ब्लश या बहुत ज्यादा शिमर आपको नेचुरल यंग नहीं बल्कि बनावटी दिखा सकता है. इसलिए नेचुरल और हल्का मेकअप करें. अपनी स्किन टोन के अनुसार प्रोडक्ट्स चुनें. लाइट मेकअप आपको फ्रेश और नेचुरल ब्यूटी का एहसास देगा. 

5. पुराने स्टाइल के जूते या सैंडल पहनना - कपड़े और मेकअप तो लोग बदल लेते हैं, लेकिन फुटवियर पर ध्यान नहीं देते, पुराने डिजाइन के जूते या सैंडल पहनने से पूरा लुक बिगड़ सकता है. भले ही आपका आउटफिट ट्रेंडी हो, लेकिन अगर जूते आउट डेटेड हैं तो फैशन का असर फीका पड़ जाता है. इसलिए अपने फुटवियर कलेक्शन को भी वक्त के साथ अपडेट करें. सिंपल, कंफर्टेबल लेकिन स्टाइलिश जूते या सैंडल चुनें जो हर ड्रेस के साथ अच्छे लगें. 

यह भी पढ़ें: अचानक से गले में सेफ्टी पिन क्यों पहनने लगी महिलाएं, कहां से आया ये ट्रेंड?

Published at : 01 Nov 2025 09:15 AM (IST)
Fashion Fashion Tips Fashion Mistakes Trendy Look
