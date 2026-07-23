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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफैशनSuhana Khan Saree Look: सुहाना खान की गोल्डन साड़ी ने लूटी महफिल! क्या आपने देखा उनका ये नया लुक?

Suhana Khan Saree Look: सुहाना खान की गोल्डन साड़ी ने लूटी महफिल! क्या आपने देखा उनका ये नया लुक?

How To Style Golden Saree For Party: उन्होंने सुनहरे रंग की टिशू सिल्क साड़ी पहनी, जिसमें शीशे और हाथ की कढ़ाई का बेहद बारीक काम किया गया था. खास मौकों के लिए उनकी यह साड़ी परफेक्ट भी लग रही थी.

Written By : सोनम |  Edited By: Sonam |  Updated at : 23 Jul 2026 09:55 AM (IST)
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Suhana Khan Latest Saree Look: सुहाना खान एक बार फिर चर्चा में हैं और इस बार उनका अंदाज पहले से ज्यादा दमदार नजर आ रहा है.  जब वह किसी खास लुक में सामने आती हैं, तो सादगी की उम्मीद करना बेकार होता है.  उनका हालिया साड़ी वाला रूप ऐसा था जिसमें सुनहरे रंग की चमक के साथ आत्मविश्वास साफ झलक रहा था. यह सिर्फ एक पहनावा नहीं था, बल्कि ऐसा अंदाज था जो हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच ले. 


Suhana Khan Saree Look: सुहाना खान की गोल्डन साड़ी ने लूटी महफिल! क्या आपने देखा उनका ये नया लुक?

टिशू सिल्क साड़ी

इस बार उन्होंने सुनहरे रंग की टिशू सिल्क साड़ी पहनी, जिसमें शीशे और हाथ की कढ़ाई का बेहद बारीक काम किया गया था.  यह साड़ी देखने में जितनी आकर्षक थी, उतनी ही खास मौकों के लिए परफेक्ट भी लग रही थी. इसका पल्लू खुला और लंबा रखा गया था, जो चलते समय खूबसूरती से नीचे गिरता हुआ पूरे लुक को और निखार रहा था. सामने की प्लेट्स को भी बहुत सलीके से जमाया गया था, जिससे पूरा रूप संतुलित दिखाई दे रहा था. 

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ब्लाउज का भी खास ध्यान

ब्लाउज के चयन में भी खास ध्यान दिया गया था.  हल्के सुनहरे रंग का ब्लाउज, जिसमें महीन कढ़ाई और सटीक फिटिंग थी, पूरे लुक के साथ पूरी तरह मेल खा रहा था. इसका गला हल्का घुमावदार था और आस्तीन आधी लंबाई की थीं, जिससे पारंपरिक और आधुनिक अंदाज का सही मिक्स देखने को मिला. भारी गहनों की बजाय उन्होंने सिर्फ लंबे झुमकों को चुना, जिससे सादगी के साथ शालीनता बनी रही.


Suhana Khan Saree Look: सुहाना खान की गोल्डन साड़ी ने लूटी महफिल! क्या आपने देखा उनका ये नया लुक?

हल्का और संतुलित तरीका 

साज-सज्जा और बालों के मामले में भी उन्होंने हल्का और संतुलित तरीका अपनाया. बालों को खुले लहराते अंदाज में रखा गया, जिससे चेहरा और ज्यादा निखरकर सामने आया. चेहरे पर हल्की चमक, गालों पर कोमल रंग और आंखों पर सुनहरे रंग की झलक ने पूरे रूप को खास बना दिया. होंठों पर हल्का रंग और माथे पर छोटी-सी बिंदी ने इस पारंपरिक लुक को पूरा किया. इस पूरे रूप की खासियत सिर्फ इसकी चमक में नहीं, बल्कि उसमें दिखने वाले आत्मविश्वास में है.  हर चीज को इस तरह चुना गया कि वह न ज्यादा भारी लगे और न ही बहुत साधारण. यही संतुलन इसे अलग बनाता है और इसे एक खास पहचान देता है.

पारंपरिक पहनावे का नया अंदाज 

आज की नई पीढ़ी के लिए यह एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे पारंपरिक पहनावे को नए अंदाज के साथ अपनाया जा सकता है. बिना ज्यादा दिखावे के भी आकर्षक और प्रभावशाली दिखा जा सकता है.  यह लुक बताता है कि असली खूबसूरती सिर्फ कपड़ों में नहीं, बल्कि उन्हें पहनने के तरीके और आत्मविश्वास में होती है. अगर यही उनका इस साल का अंदाज है, तो यह साफ है कि वह फैशन की दुनिया में अपनी अलग पहचान और मजबूत बना रही हैं.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 23 Jul 2026 09:55 AM (IST)
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