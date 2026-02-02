हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Why Dogs Sleep Near Doors: नरम बिस्तर छोड़ आखिर दरवाजे पर ही क्यों सोता है आपका कुत्ता? जान लीजिए इसके पीछे की असली वजह

Why Dogs Sleep Near Doors: नरम बिस्तर छोड़ आखिर दरवाजे पर ही क्यों सोता है आपका कुत्ता? जान लीजिए इसके पीछे की असली वजह

Dog Sleeping Habits: कुत्ते अक्सर बिस्तर छोड़कर दरवाजे के पास डेरा जमा लेते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि इसका कारण क्या है और कब आपको सावधान होने की जरूरत है, ताकि कुत्ते को दिक्कत न हो.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 02 Feb 2026 01:25 PM (IST)
Preferred Sources

Dog Sleeping By The Door Meaning: अगर आपके घर में कुत्ता है, तो आपने उसकी एक अजीब आदत जरूर नोटिस की होगी. कई बार घर में आरामदायक बेड, सोफा या शांत कोना होने के बावजूद कुछ कुत्ते दरवाज़े के पास या दहलीज पर ही सोना पसंद करते हैं. इंसानों को यह अजीब लग सकता है, खासकर तब जब पास ही एक नरम बिस्तर रखा हो. लेकिन यह व्यवहार न तो जिद से जुड़ा है और न ही बेचैनी से. इसके पीछे कुत्तों की नेचुरल सोच और इमोशनल स्थिति छिपी होती है.

क्यों दरवाजों को पास सोते हैं कुत्ते?

दरवाजों के पास सोने की यह आदत कुत्तों के पुराने जंगली स्वभाव से जुड़ी है. उनके पूर्वज हमेशा अपने आसपास के माहौल पर नजर रखते थे. गुफा या ठिकाने के प्रवेश द्वार के पास रहना उन्हें संभावित खतरे भांपने और अपने समूह की रक्षा करने में मदद करता था. पालतू कुत्तों में आज भी यह प्रवृत्ति बनी हुई है. दरवाजे के पास सोने से वे हल्की आहट भी तुरंत सुन पाते हैं और किसी भी बदलाव पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं.

यह व्यवहार सिर्फ सुरक्षा से नहीं, बल्कि जिम्मेदारी की भावना से भी जुड़ा होता है. कुत्ते अपने घर को अपना इलाका मानते हैं और दरवाजे उसके सबसे अहम हिस्सों में से एक होते हैं. रिसर्च बताती है कि कुत्ते ऐसे स्थान चुनते हैं जहां से वे अपने टेरिटरी पर नजर रख सकें. इसलिए दरवाजे के पास सोना उनके लिए स्वाभाविक होता है.

इमोशनल होता है कनेक्शन

हालांकि, यह आदत कभी-कभी कुत्ते की इमोशनल स्थिति भी दिखाती है. कुत्तों में यह व्यवहार सुरक्षा और सुकून का संकेत हो सकता है. लेकिन अगर कुत्ता बार-बार चौंक जाए, बेचैन दिखे या ठीक से सो न पाए, तो यह चिंता, तनाव या अलगाव की परेशानी का इशारा भी हो सकता है. ऐसे में उसकी बॉडी लैंग्वेज और व्यवहार पर ध्यान देना जरूरी है. कुत्तों की नींद इंसानों जैसी नहीं होती. वे हल्की और गहरी नींद के बीच जल्दी-जल्दी बदलते रहते हैं. दरवाज़े के पास सोने से वे आराम करते हुए भी आसपास की गतिविधियों से जुड़े रहते हैं. साइंटिस्ट का कहना है कि कुत्ते ऐसे स्थान पसंद करते हैं जहां उन्हें सुरक्षा, संपर्क और जागरूकता, तीनों एक साथ मिलें, और दरवाजा यह सब देता है.

कब ध्यान देना चाहिए?

यह आदत आम तौर पर सामान्य होती है, लेकिन अगर इससे नींद पूरी न हो या आक्रामक व्यवहार दिखे, तो आपका ध्याना जरूरी हो सकता है. आप ऐसे मामलों में शांत लेकिन घर से जुड़ी जगह पर आरामदायक बिस्तर रखना, पसंदीदा खिलौने या परिचित खुशबू देना मददगार हो सकता है. जबरदस्ती जगह बदलवाना या सजा देना तनाव बढ़ा सकता है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 02 Feb 2026 01:25 PM (IST)
Why Dogs Sleep Near Doors Dog Sleeping By The Door Meaning Dog Sleeping Habits
