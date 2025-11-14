हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
जिम में आप भी तो नहीं करते ये कॉमन मिस्टेक, कहीं अस्पताल न पहुंचा दें ये गलतियां

जिम में आप भी तो नहीं करते ये कॉमन मिस्टेक, कहीं अस्पताल न पहुंचा दें ये गलतियां

हाल ही में एक इंस्टाग्राम वीडियो में ऐसी आठ बड़ी गलतियों के बारे में बताया गया है जो देखने में भले ही प्रोफेशनल लगें, लेकिन ये आपके जोड़ों के लिए खतरा बन सकती हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 14 Nov 2025 02:52 PM (IST)
आजकल फिटनेस का क्रेज पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है. सोशल मीडिया पर हर कोई अपने जिम वीडियो या ट्रांसफॉर्मेशन फोटो दिखा रहा है. बहुत से लोग रोज जिम जाकर घंटों पसीना बहाते हैं, हर दिन खुद को पहले से ज्यादा मेहनत करने की चुनौती देते हैं. देखने में यह डिसिप्लेन और मेहनत लगती है, लेकिन अगर यह सब गलत तरीके से किया जाए तो यही मेहनत आपके शरीर के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है.

कई बार लोग यह सोचते हैं कि जितनी ज्यादा मेहनत, उतना अच्छा परिणाम मिलता है. जबकि असली सच्चाई यह है कि जरूरत से ज्यादा या गलत ढंग से किया गया वर्कआउट आपके जोड़ों को धीरे-धीरे कमजोर कर सकता है, खासकर अगर आप 30 साल की उम्र से पहले ही बहुत भारी एक्सरसाइज कर रहे हैं.  

अस्पताल पहुंचा देंगी ये गलतियां 

नेशनल एकेडमी ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन (NASM) से प्रमाणित पर्सनल ट्रेनर एलेक्स ने हाल ही में एक इंस्टाग्राम वीडियो में ऐसी आठ बड़ी गलतियों के बारे में बताया, जो देखने में भले ही प्रोफेशनल लगती हैं, लेकिन ये आपके जोड़ों के लिए खतरा बन सकती हैं. उन्होंने कहा, लोग सोचते हैं ज्यादा ट्रेनिंग से नुकसान होता है, लेकिन असल में नुकसान तब होता है जब कोई बेकार चीज को मेहनत समझ कर बार-बार करता है. कुछ लिफ्ट्स मांसपेशियां बनाती हैं, लेकिन कुछ लिफ्ट्स आपको अस्पताल पहुंचा सकती हैं. तो चलिए जानते हैं कि जिम की कौन सी आम गलतियां उम्र से पहले ही आपके जोड़ों को बर्बाद कर सकती हैं. 

जिम की आम गलतियां जो उम्र से पहले ही आपके जोड़ों को कर सकती हैं बर्बाद

1. अपराइट रो - शुरुआत में यह एक्सरसाइज कंधे के लिए शानदार लगती है, लेकिन एलेक्स बताते हैं कि यह मूवमेंट आपके कंधे के अंदरूनी हिस्से को ज्यादा  घुमा देता है. इससे रोटेटर कफ पर दबाव पड़ता है और लंबे समय में दर्द या चोट हो सकती है. 

2. फैली हुई कोहनियों के साथ बेंच प्रेस - कई लोग बेंच प्रेस करते समय अपनी कोहनियों को बहुत बाहर फैला लेते हैं. इससे छाती पर नहीं, बल्कि कंधे के जोड़ पर ज्यादा दबाव पड़ता है. एलेक्स कहते हैं, अपनी कोहनियों को  तरह बाहर मत फैलाओ, थोड़ा अंदर रखो, पीठ सीधी रखो और वजन को कंट्रोल करो. 

3. बिहाइंड-द-नेक प्रेस - यह एक्सरसाइज देखने में एडवांस्ड लगती है, लेकिन इसमें बार को सिर के पीछे ले जाना कंधे के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है. एलेक्स के मुताबिक, आपके कंधे इस तरह मुड़ने के लिए बने ही नहीं हैं. बार को सामने रखो, ताकि मूवमेंट नैचुरल रहे और चोट का खतरा न हो. 

4. स्मिथ मशीन स्क्वैट्स - यह मशीन स्थिर लगती है, लेकिन इसका फिक्स्ड बार पाथ आपके घुटनों पर ज्यादा दबाव डालता है. बाहर से तो मूवमेंट परफेक्ट लगता है, लेकिन भीतर से आपके घुटने इसका विरोध करते हैं. 

5. गुड मॉर्निंग्स और श्रग्स  - अगर आप इन्हें बहुत भारी वजन के साथ कर रहे हैं और बैक कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो यह आपकी रीढ़ और गर्दन दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है. 

6. पुल-अप्स में गलत पोजिशन - कई लोग पुल-अप्स करते समय शरीर को झटका देकर ऊपर उठते हैं. एलेक्स कहते हैं, आप पुल-अप्स नहीं कर रहे, बस से लड़ रहे हैं, वह भी गलत पोजीशन में

7. लेग प्रेस में हाथों का यूज - अगर आपको लेग प्रेस पूरी करने के लिए हाथों से पुश करना पड़ रहा है, तो समझिए वजन जरूरत से ज्यादा है. इससे आपके घुटनों पर ज्यादा दबाव पड़ता है और मांसपेशियों की बजाय जोड़ों को चोट लगने का खतरा रहता है. 

Published at : 14 Nov 2025 02:52 PM (IST)
Tags :
Fitness Tips Health LIfestyle Gym Mistakes Joint Safety
Embed widget