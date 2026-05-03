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Bollywood Bridal Sarees: ऐश्वर्या से लेकर दीपिका तक! बॉलीवुड एक्ट्रेस की करोड़ों की साड़ियों का क्या है असली सच?
Cost Of Celebrity Wedding Sarees In India: अक्सर देखने को मिलता है कि एक्ट्रेस अपनी शादी में करोड़ों की साड़ी पहनती हैं. चलिए आपको इसके पीछे की सच्चाई बताते हैं कि उनकी कीमत कितनी होती है?
बॉलीवुड सितारों और अमीर परिवारों की दुल्हनों की साड़ियों को लेकर अक्सर सोशल मीडिया पर करोड़ों के दावे किए जाते हैं. लेकिन हकीकत इससे थोड़ी अलग होती है. असल में इन साड़ियों की कीमत उनके कारीगरी, दुर्लभ कपड़े और महीनों की मेहनत से तय होती है.
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Published at : 03 May 2026 10:02 AM (IST)
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