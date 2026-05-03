ऐश्वर्या राय बच्चन की शादी की साड़ी आज भी सबसे चर्चित मानी जाती है. साल 2007 में उन्होंने जो कांजीवरम पहनी थी, उसमें असली सोने के धागों का इस्तेमाल हुआ था. इसके साथ क्रिस्टल का काम इसे और खास बनाता है.