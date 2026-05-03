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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफैशनBollywood Bridal Sarees: ऐश्वर्या से लेकर दीपिका तक! बॉलीवुड एक्ट्रेस की करोड़ों की साड़ियों का क्या है असली सच?

Bollywood Bridal Sarees: ऐश्वर्या से लेकर दीपिका तक! बॉलीवुड एक्ट्रेस की करोड़ों की साड़ियों का क्या है असली सच?

Cost Of Celebrity Wedding Sarees In India: अक्सर देखने को मिलता है कि एक्ट्रेस अपनी शादी में करोड़ों की साड़ी पहनती हैं. चलिए आपको इसके पीछे की सच्चाई बताते हैं कि उनकी कीमत कितनी होती है?

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 03 May 2026 10:02 AM (IST)
Cost Of Celebrity Wedding Sarees In India: अक्सर देखने को मिलता है कि एक्ट्रेस अपनी शादी में करोड़ों की साड़ी पहनती हैं. चलिए आपको इसके पीछे की सच्चाई बताते हैं कि उनकी कीमत कितनी होती है?

बॉलीवुड सितारों और अमीर परिवारों की दुल्हनों की साड़ियों को लेकर अक्सर सोशल मीडिया पर करोड़ों के दावे किए जाते हैं. लेकिन हकीकत इससे थोड़ी अलग होती है. असल में इन साड़ियों की कीमत उनके कारीगरी, दुर्लभ कपड़े और महीनों की मेहनत से तय होती है.

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ऐश्वर्या राय बच्चन की शादी की साड़ी आज भी सबसे चर्चित मानी जाती है. साल 2007 में उन्होंने जो कांजीवरम पहनी थी, उसमें असली सोने के धागों का इस्तेमाल हुआ था. इसके साथ क्रिस्टल का काम इसे और खास बनाता है.
ऐश्वर्या राय बच्चन की शादी की साड़ी आज भी सबसे चर्चित मानी जाती है. साल 2007 में उन्होंने जो कांजीवरम पहनी थी, उसमें असली सोने के धागों का इस्तेमाल हुआ था. इसके साथ क्रिस्टल का काम इसे और खास बनाता है.
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उर्वशी रौतेला का अंदाज बिल्कुल अलग है। उनकी साड़ियां पारंपरिक कम और मॉडर्न ज्यादा होती हैं. भारी मेटल वर्क और डिजाइनर ज्वेलरी के कारण उनकी साड़ियों की कीमत लाखों में पहुंच जाती है.
उर्वशी रौतेला का अंदाज बिल्कुल अलग है। उनकी साड़ियां पारंपरिक कम और मॉडर्न ज्यादा होती हैं. भारी मेटल वर्क और डिजाइनर ज्वेलरी के कारण उनकी साड़ियों की कीमत लाखों में पहुंच जाती है.
Published at : 03 May 2026 10:02 AM (IST)
Tags :
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