वजन घटने के बाद लटक गई है स्किन? डॉक्टर से जानें इसे टाइट करने के आसान तरीके

Why Does Skin Sag After Weight Loss: आज के समय में लोगों के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है, उसमें से एक है वजन और इसको कम करना आसान नहीं होता. महीनों की मेहनत, कंट्रोल्ड डाइट और लगातार एक्सरसाइज के बाद जब वजन घटता है, तो यह एक बड़ी उपलब्धि होती है. लेकिन कई लोगों के साथ एक नई परेशानी भी सामने आती है, जैसे ढीली त्वचा. खासकर तब, जब वजन तेजी से कम हुआ हो. पेट, बाजू या जांघों के आसपास त्वचा लटकने लगती है, यह कोई बीमारी नहीं, बल्कि शरीर की एक नैचुरल प्रतिक्रिया है.

क्यों होता है ऐसा?

दरअसल, हमारी त्वचा में कोलेजन और इलास्टिन नाम के प्रोटीन होते हैं. कोलेजन त्वचा को मजबूती देता है, जबकि इलास्टिन उसे खिंचने और फिर वापस अपनी जगह आने की क्षमता देता है. जब वजन बढ़ता है, तो त्वचा लंबे समय तक खिंची रहती है. अगर यह स्थिति ज्यादा समय तक बनी रहे, तो इलास्टिन फाइबर कमजोर पड़ने लगते हैं. ऐसे में जब अचानक वजन कम होता है, तो त्वचा तुरंत सिकुड़ नहीं पाती.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

डॉ. पंकज चतुर्वेदी, सीनियर कंसल्टेंट और डर्मेटोलॉजिस्ट, मेडलिंक्स बताते हैं कि तेजी से वजन घटने पर त्वचा को अपने पुराने आकार में लौटने का समय नहीं मिल पाता. उम्र, जेनेटिक्स और सूरज की किरणों का असर भी इसमें अहम भूमिका निभाता है. बढ़ती उम्र के साथ शरीर में कोलेजन बनना कम हो जाता है, जिससे त्वचा की कसावट भी घटती है.

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लाइफस्टाइल भी जिम्मेदार

कुछ आदतें भी इस समस्या को बढ़ा सकती हैं. जैसे खराब खानपान, स्मोकिंग या शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी. ये सभी चीजें ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित करती हैं और त्वचा की रिपेयर प्रक्रिया को धीमा कर देती हैं. वहीं, बहुत तेजी से वजन कम करना चाहे सर्जरी से हो या एक्सट्रीम डाइट से, यह ढीली त्वचा को ज्यादा दिखने लायक बना देता है. अच्छी बात यह है कि हल्के मामलों में त्वचा समय के साथ खुद भी थोड़ी टाइट हो सकती है, खासकर युवा लोगों में, लेकिन अगर त्वचा लंबे समय तक खिंची रही है या वजन बहुत ज्यादा कम हुआ है, तो सिर्फ प्राकृतिक तरीके काफी नहीं होते.

इनको कैसे कम कर सकते हैं?

ऐसे में कुछ नॉन-सर्जिकल उपाय मदद कर सकते हैं. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी मसल्स बनाने वाली एक्सरसाइज सबसे असरदार मानी जाती है. इससे शरीर का शेप बेहतर होता है और त्वचा ज्यादा ढीली नहीं दिखती. इसके साथ ही पर्याप्त पानी पीना और संतुलित आहार लेना भी जरूरी है, जिससे शरीर कोलेजन बनाने में सक्षम रहे. जो लोग ज्यादा बेहतर और तेज परिणाम चाहते हैं, उनके लिए प्रोफाइलो बॉडी जैसे ट्रीटमेंट एक विकल्प हो सकते हैं. इसमें हाईलूरोनिक एसिड का उपयोग किया जाता है, जो त्वचा को गहराई से हाइड्रेट करता है और कोलेजन व इलास्टिन के उत्पादन को बढ़ाता है। इससे त्वचा की कसावट और टेक्सचर में सुधार आता है.

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