हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलब्यूटीFenugreek Seeds for Hair Growth: मेथी के बीज से लंबे बाल करने के 5 तरीके, जानिए कैसे करें इस्तेमाल

Fenugreek Seeds for Hair Growth: मेथी के बीज से लंबे बाल करने के 5 तरीके, जानिए कैसे करें इस्तेमाल

Fenugreek Seeds for Hair Growth: झड़ते और कमजोर बालों के लिए मेथी के बीज एक प्राकृतिक समाधान हैं. जानिए 5 आसान तरीके, जो आपके बालों की लंबाई बढ़ाने में मदद करें.

By : एबीपी न्यूज़ | Edited By: Meenu Jha | Updated at : 20 Sep 2025 02:12 PM (IST)

Fenugreek Seeds for Hair Growth: अक्सर महिलाओं के बाल कमजोर, टूटने और झड़ने लग जाते हैं. ऐसे में Fenugreek seeds (मेथी के बीज) आपके लिए एक प्राकृतिक और असरदार समाधान हो सकते हैं. आयुर्वेद में इसे बालों की सेहत बढ़ाने और हेयर ग्रोथ को तेज करने के लिए सदियों से इस्तेमाल किया जाता रहा है. इसलिए हम आपको बताएंगे 5 आसान और प्रभावी तरीके, जिनसे आप मेथी के बीज का इस्तेमाल करके बालों की खूबसूरती बढ़ा सकती हैं.

मेथी का पानी

  • सबसे आसान तरीका है मेथी के बीज का पानी बनाकर पीना
  • रात भर 2 चम्मच मेथी के बीज को पानी में भिगो दें
  • सुबह इसे छानकर खाली पेट पीएं
  • यह hair growth को बढ़ाने के साथ-साथ बालों की जड़ों को मजबूत करता है
  • नियमित सेवन से बाल झड़ने की समस्या भी कम होती है

मेथी का पेस्ट

  • 2 चम्मच मेथी के बीज को रात भर भिगो दें और सुबह पीसकर पेस्ट बना लें
  • इस पेस्ट को बालों की जड़ों में लगाएं और 30-40 मिनट बाद धो लें
  • यह hair fall control करने के साथ-साथ बालों की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है

मेथी और नारियल तेल

  • मेथी के बीज को नारियल तेल में मिलाकर बालों की मालिश करना बेहद असरदार है
  • 2 चम्मच मेथी के बीज को हल्का गर्म नारियल तेल में डालें
  • इस तेल से हफ्ते में 2 बार स्कैल्प की मालिश करें
  • यह scalp nourishment बढ़ाता है और बालों को घना बनाता है

मेथी और दही का मास्क

  • बालों को हेल्दी और सॉफ्ट बनाने के लिए यह तरीका बहुत लोकप्रिय है
  • 2 चम्मच मेथी के बीज को पीसकर 3-4 चम्मच दही में मिलाएं
  • इस मास्क को बालों में 45 मिनट तक लगाकर रखें और फिर हल्के शैम्पू से धो लें
  • यह hair strengthening और डैंड्रफ कम करने में मदद करता है

मेथी और एलोवेरा जेल

  • एलोवेरा के साथ मेथी का इस्तेमाल बालों को मॉइस्चराइज करने और लंबाई बढ़ाने में मदद करता है
  • 1 चम्मच मेथी के बीज को पीसकर एलोवेरा जेल में मिलाएं
  • बालों की जड़ों और लंबाई पर लगाएं
  • 30 मिनट के बाद धो लें। यह hair growth serum की तरह काम करता है और बालों में shine लाता है

मेथी का सही इस्तेमाल

  • रात में मेथी के बीज भिगोकर इस्तेमाल करें, ताकि इसके पोषक तत्व पूरी तरह सक्रिय हों
  • नियमित रूप से सप्ताह में 2 बार मेथी मास्क या तेल का इस्तेमाल करें

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 20 Sep 2025 02:12 PM (IST)
Hair Fall Fenugreek Seeds Hair Growth
