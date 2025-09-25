Home Remedies for Dark Neck: गला चेहरे की खूबसूरती में अहम भूमिका निभाता है. लेकिन कई बार dark neck यानी गले की काली त्वचा की वजह से पूरे लुक पर असर पड़ता है. यह समस्या ज्यादातर गंदगी, धूप, पसीना, गलत खानपान और हाइजीन की कमी की वजह से होती है. हालांकि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसे घर पर ही प्राकृतिक तरीके से दूर किया जा सकता है.

बता दें, चेहरे को तो लोग साफ कर लेते हैं. लेकिन गर्दन की तरफ ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह चेहरा तो सुंदर लगता है, लेकिन गर्दन काली नजर आने लगती है. इसलिए अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है तो इन घरेलू नुस्खों के जरिए गले का कालापन दूर करें.

नींबू और शहद का लेप

नींबू में प्राकृतिक ब्लीचिंग होती हैं और शहद त्वचा को मॉइस्चराइज करता है

1 चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच शहद को मिक्स कर लें

गले की काली त्वचा पर हल्के हाथों से लगाएं

10 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें

यह उपाय त्वचा को धीरे-धीरे हल्का और चमकदार बनाता है

बेसन और हल्दी का पैक

2 चम्मच बेसन में आधा चम्मच हल्दी और थोड़ा दूध मिलाएं

गले पर लेप लगाकर 15 मिनट सूखने दें

फिर हल्के पानी से धो लें

इस पैक से dead skin cells हटते हैं और गला साफ दिखने लगता है

दही और चावल का आटा

2 चम्मच दही में 1 चम्मच चावल का आटा मिलाएं

गले पर हल्के हाथों से 10 मिनट तक मसाज करें

फिर गुनगुने पानी से साफ करें

इस उपाय से त्वचा नर्म और हल्की हो जाती है।

आलू का रस

1 आलू को कद्दूकस करके उसका रस निकालें

गले पर 10 मिनट तक लगाएं

हल्के पानी से धो लें

इस उपाय को हफ्ते में 2 –3 बार करें ताकि असर दिखे

सावधानियां बरतनी जरूरी है

गले को रोजाना साफ रखें

धूप में निकलते समय सनस्क्रीन लगाएं

तेलीय और जंक फूड से बचें

हाइजीन का खास ध्यान रखें

गले की काली त्वचा कोई बड़ी समस्या नहीं है. नींबू, शहद, बेसन, हल्दी, दही और चावल का आटा या आलू का रस अपनाकर इसे आसानी से घर पर हल्का किया जा सकता है. सही देखभाल, रोजाना सफाई और प्राकृतिक उपायों से गला न सिर्फ़ साफ होगा, बल्कि त्वचा भी निखरी और स्वस्थ नजर आएगी.

