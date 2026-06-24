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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलब्यूटीHow To Do Hair Spa At Home: घर पर कैसे करें पार्लर जैसा स्पा? कम खर्च में चकाचक चमक जाएगा शरीर

How To Do Hair Spa At Home: घर पर कैसे करें पार्लर जैसा स्पा? कम खर्च में चकाचक चमक जाएगा शरीर

DIY Hair Spa At Home: लोग काम से थक-हार कर आते हैं और खुद को शांति और ताजगी देने के लिए या तो स्पा सेंटर की तरफ रुख करते हैं या फिर किसी पार्लर में जाते हैं.

Written By : सोनम |  Updated at : 24 Jun 2026 04:37 PM (IST)
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Homemade Hair Spa For Hair Care: आज लाइफस्टाइल तेजी से बदल रही है और इसका असर शहरों और गांवों हर तरफ देखने को मिल रहा है. लोग काम से थक-हार कर आते हैं और खुद को शांति और ताजगी देने के लिए या तो स्पा सेंटर की तरफ रुख करते हैं या फिर किसी पार्लर में जाते हैं. हालांकि, एक बड़ी आबादी ऐसी भी है, जो इसको अफोर्ड नहीं कर पाती है या फिर उनके पास इतना समय नहीं बचता है कि वो स्पा सेंटर या फिर पार्लर जाकर अपनी बॉडी को रिलैक्स करें. ऐसे में उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प होता है कि घर पर कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए, जो कम पैसे और बिना केमिकल के आपके लिए उतनी ही फायदेमंद हो. अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं, तो चलिए आपको बताते हैं कि आप घर पर कैसे इसको तैयार कर सकते हैं.

घर पर कैसे इसको कर सकते हैं?

इसको घर पर करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने की जरूरत होती है, जिसमें सबसे पहले आता है ऑयल मसाज, स्टीमिंग, हेयर वॉश, घरेलू हेयर मास्क और आखिरी में आता है सीरम या फिर कंडीशनिंग. इनकी मदद से आप इसको आसानी से घर पर अपने शरीर को चमका सकते हैं.

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ऑयल मसाज- इसमें आपको 2 से 3 चम्मच नारियल, बादाम या जैतून के तेल की जरूरत होगी. इनको आपको गर्म करना है, हालांकि इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि ये बस गुनगुने रहें. इसके बाद आपको उंगलियों के सबसे ऊपरी हिस्से से स्कैल्प पर 10 से 15 मिनट तक मसाज करना है. मसाज करते समय एक बात का ध्यान रखें कि इसे गोलाकार गति से करना है. इसका फायदा यह होता है कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया रहता है और आपको रिलैक्स महसूस होगा.

स्टीमिंग- दूसरे नम्बर पर आती है स्टीमिंग. इसको करने के लिए आपको सबसे पहले एक तौलिए को गर्म पानी में डालना है और फिर उसको अच्छी तरह निचोड़ लेना है. इसके बाद इस तौलिए को अपने सिर पर 15 मिनट तक लपेटकर रखना है. यह रोम छिद्र खुलने और तेल जड़ों तक पहुंचाने में मदद करता है.

हेयर वॉश- दो स्टेप के बाद अब नम्बर आता है हेयर वॉश करने का. इसमें आपको माइल्ड या सल्फेट-फ्री शैम्पू का यूज करना है और बालों को अच्छी तरह से वॉश करना है, ताकि ऑयल पूरी तरह से निकल जाए. इसमें सबसे ध्यान देने वाली जो चीज है, वह यह है कि गर्म पानी की जगह आपको गुनगुना या फिर नॉर्मल पानी यूज करना है.

घरेलू हेयर मास्क- इसमें आपके पास कई विकल्प होते हैं. जैसे कि आप 1 पका हुआ केला, 2 चम्मच शहद और 1 चम्मच दही को मिक्स करके उसका पेस्ट बना सकते हैं. दूसरा विकल्प यह है कि 10 रुपए वाले कंडीशनर पाउच में 1 चम्मच एलोवेरा जेल और 1 चम्मच दही को मिक्स कर सकते हैं और फिर इसको सिर में लगाकर 30 से 45 मिनट के लिए छोड़ देना चाहिए. इसके बाद सादे पानी से धोकर साफ करना चाहिए.

कंडीशनिंग या सीरम- आखिरी दौर जो है, वह है कंडीशनिंग या सीरम का. इसमें आप हल्के गीले बालों पर एलोवेरा जेल या लीव-इन कंडीशनर लगाएं, इससे बालों में नमी काफी देर तक बनी रहेगी.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 24 Jun 2026 04:37 PM (IST)
Tags :
How To Do Hair Spa At Home Home Hair Spa Step By Step DIY Hair Spa At Home
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