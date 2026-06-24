घर पर कैसे करें पार्लर जैसा स्पा? कम खर्च में चकाचक चमक जाएगा शरीर

Homemade Hair Spa For Hair Care: आज लाइफस्टाइल तेजी से बदल रही है और इसका असर शहरों और गांवों हर तरफ देखने को मिल रहा है. लोग काम से थक-हार कर आते हैं और खुद को शांति और ताजगी देने के लिए या तो स्पा सेंटर की तरफ रुख करते हैं या फिर किसी पार्लर में जाते हैं. हालांकि, एक बड़ी आबादी ऐसी भी है, जो इसको अफोर्ड नहीं कर पाती है या फिर उनके पास इतना समय नहीं बचता है कि वो स्पा सेंटर या फिर पार्लर जाकर अपनी बॉडी को रिलैक्स करें. ऐसे में उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प होता है कि घर पर कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए, जो कम पैसे और बिना केमिकल के आपके लिए उतनी ही फायदेमंद हो. अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं, तो चलिए आपको बताते हैं कि आप घर पर कैसे इसको तैयार कर सकते हैं.

घर पर कैसे इसको कर सकते हैं?

इसको घर पर करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने की जरूरत होती है, जिसमें सबसे पहले आता है ऑयल मसाज, स्टीमिंग, हेयर वॉश, घरेलू हेयर मास्क और आखिरी में आता है सीरम या फिर कंडीशनिंग. इनकी मदद से आप इसको आसानी से घर पर अपने शरीर को चमका सकते हैं.

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ऑयल मसाज- इसमें आपको 2 से 3 चम्मच नारियल, बादाम या जैतून के तेल की जरूरत होगी. इनको आपको गर्म करना है, हालांकि इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि ये बस गुनगुने रहें. इसके बाद आपको उंगलियों के सबसे ऊपरी हिस्से से स्कैल्प पर 10 से 15 मिनट तक मसाज करना है. मसाज करते समय एक बात का ध्यान रखें कि इसे गोलाकार गति से करना है. इसका फायदा यह होता है कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया रहता है और आपको रिलैक्स महसूस होगा.

स्टीमिंग- दूसरे नम्बर पर आती है स्टीमिंग. इसको करने के लिए आपको सबसे पहले एक तौलिए को गर्म पानी में डालना है और फिर उसको अच्छी तरह निचोड़ लेना है. इसके बाद इस तौलिए को अपने सिर पर 15 मिनट तक लपेटकर रखना है. यह रोम छिद्र खुलने और तेल जड़ों तक पहुंचाने में मदद करता है.

हेयर वॉश- दो स्टेप के बाद अब नम्बर आता है हेयर वॉश करने का. इसमें आपको माइल्ड या सल्फेट-फ्री शैम्पू का यूज करना है और बालों को अच्छी तरह से वॉश करना है, ताकि ऑयल पूरी तरह से निकल जाए. इसमें सबसे ध्यान देने वाली जो चीज है, वह यह है कि गर्म पानी की जगह आपको गुनगुना या फिर नॉर्मल पानी यूज करना है.

घरेलू हेयर मास्क- इसमें आपके पास कई विकल्प होते हैं. जैसे कि आप 1 पका हुआ केला, 2 चम्मच शहद और 1 चम्मच दही को मिक्स करके उसका पेस्ट बना सकते हैं. दूसरा विकल्प यह है कि 10 रुपए वाले कंडीशनर पाउच में 1 चम्मच एलोवेरा जेल और 1 चम्मच दही को मिक्स कर सकते हैं और फिर इसको सिर में लगाकर 30 से 45 मिनट के लिए छोड़ देना चाहिए. इसके बाद सादे पानी से धोकर साफ करना चाहिए.

कंडीशनिंग या सीरम- आखिरी दौर जो है, वह है कंडीशनिंग या सीरम का. इसमें आप हल्के गीले बालों पर एलोवेरा जेल या लीव-इन कंडीशनर लगाएं, इससे बालों में नमी काफी देर तक बनी रहेगी.

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