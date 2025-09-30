हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकैसे काम करेगा Zomato का Healthy Mode, रेस्तरां देंगे या डिलीवरी बॉय करेंगे मार्किंग?

कैसे काम करेगा Zomato का Healthy Mode, रेस्तरां देंगे या डिलीवरी बॉय करेंगे मार्किंग?

Zomato Healthy Mode: Zomato ने ऐसा फीचर लॉन्च किया है, जिससे अब खाने की थाली में स्वाद के साथ सेहत भी जुड़ जाएगी. चलिए जानें कि आखिर क्या है यह Healthy Mode और यह कैसे काम करेगा.

By : निधि पाल | Updated at : 30 Sep 2025 08:44 AM (IST)
Preferred Sources

खानपान की आदतों में बदलाव और फिटनेस की बढ़ती चाहत के बीच अब ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म Zomato ने एक बड़ा कदम उठाया है. कंपनी ने हाल ही में एक नई सुविधा Healthy Mode की शुरुआत की है. इस फीचर को सबसे पहले गुरुग्राम में लॉन्च किया गया है और जल्द ही इसे देश के अन्य शहरों तक विस्तार देने की योजना है. 

लेकिन यह मोड कैसे काम करेगा, क्या इसकी मार्किंग डिलीवरी बॉय करेंगे या फिर रेस्टोरेंट खुद देंगे? आइए इस बारे में और जानकारी लेते हैं.

क्यों लॉन्च किया गया Healthy Mode?

शहरों में रहने वाली नई पीढ़ी खासकर 18 से 45 वर्ष की आयु के लोग अब खाने-पीने में सेहत को प्राथमिकता देने लगे हैं. मेट्रो सिटीज में हेल्दी फूड की मांग लगातार बढ़ती जा रही है. इसी ट्रेंड को देखते हुए Zomato ने यह सुविधा शुरू की है, ताकि ग्राहकों को सिर्फ मनपसंद नहीं, बल्कि सेहतमंद विकल्प भी आसानी से मिल सकें.

Healthy Mode क्या है?

Zomato का Healthy Mode ऐप पर एक ऐसा सेक्शन है, जहां हेल्दी डिशेज को खास Healthy Score के साथ दिखाया जाएगा. यह स्कोर Low से लेकर Super तक के स्तर पर होगा. इस स्कोर का निर्धारण प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और कैलोरी जैसे मानकों के आधार पर किया जाएगा. यानि यूजर्स को अब साफ तौर पर पता चल सकेगा कि जो डिश वो ऑर्डर कर रहे हैं, उसमें उनकी सेहत का कितना ख्याल रखा गया है.

किस तरह से काम करेगा यह फीचर?

रेस्टोरेंट पार्टनर्स की मदद के लिए Zomato ने एडवांस्ड AI और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स LLMs का इस्तेमाल किया है. इनके जरिए हर डिश का विस्तृत मैक्रोन्यूट्रिएंट प्रोफाइल तैयार किया गया है. जब यूजर Healthy Mode को ऑन करेंगे, तो ऐप पर हर डिश का Healthy Score दिखाई देगा. इसके आधार पर ग्राहक आसानी से मेन्यू फिल्टर कर सकेंगे और सबसे उपयुक्त विकल्प चुन पाएंगे.

Published at : 30 Sep 2025 08:44 AM (IST)
Zomato Zomato New Feature Zomato Healthy Mode
