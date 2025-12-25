पिछले दिनों सऊदी अरब में प्रकृति का चमत्कार देखने को मिला. जब सऊदी अरब जैसे रेगिस्तानी देश में आसमान से बर्फ गिरने लगी और रेत की गर्म चादर के ऊपर बर्फ की ठंडी चादर बिछ गई. इस घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा. जब तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, तो लोगों को लगा कि ये फोटोज और वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से जनरेट किए गए हैं, लेकिन जब सच सबके सामने आया और इस बात की पुष्टि हुई कि सच में सऊदी अरब जैसे रेगिस्तानी देश में बर्फ गिरी है, तो लोग हैरान रह गए. लेकिन क्या आप इसके कारण के बारे में जानते हैं?

तबुक और ट्रोजेना की पहाड़ियों पर हुई बर्फबारी

ये स्नोफॉल या बर्फबारी सऊदी अरब के उत्तरी इलाके तबुक और ट्रोजेना की पहाड़ियों पर हुई, जिसने सभी को हैरत में डाल दिया. तस्वीरों और वीडियो में देखने से लगा जैसे यह कोई हिल स्टेशन हो. भारी बर्फबारी की वजह से उस इलाके में अचानक से ठंड बढ़ गई और तेज हवाओं की वजह से लोगों को अपने घरों में कैद होने के लिए मजबूर होना पड़ा. रिपोर्ट्स की मानें तो बर्फबारी की वजह से तापमान लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. हालांकि सऊदी अरब के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (एनसीएम) ने देश के उत्तरी हिस्सों में बर्फबारी के संकेत पहले ही दिए थे और लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की थी.

सऊदी अरब में बर्फ़बारी की वजह

सऊदी अरब जैसी रेगिस्तानी गल्फ कंट्री में जहां तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, वहां अचानक बर्फबारी होना लोगों के लिए किसी अचंभे से कम नहीं है. इस बर्फबारी के पीछे एक मुख्य वजह यह है कि सऊदी अरब के जिस इलाके तबुक में यह बर्फबारी हुई है, वह इलाका समुद्र तल से लगभग 26,000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा है, जिसकी वजह से इस इलाके में सर्दियों के मौसम में अत्यधिक ठंड देखने को मिलती है. लोगों को जानने की जरूरत है कि साल 2024 में भी तबुक (Tabuk) क्षेत्र की जबल अल-लॉज की पहाड़ियों पर बर्फबारी हुई थी. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार रेगिस्तानी देश सऊदी अरब में बार-बार स्नोफॉल होने का सबसे मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन है, जिससे मौसम में तेजी से बदलाव आ रहे हैं, जो एक गंभीर चिंता का विषय है. सऊदी अरब के मौसम विभाग के प्रवक्ता हुसैन अल-कहतानी के अनुसार, इन इलाकों में तेज ठंडी हवाएं उत्तरी सऊदी अरब के अंदर बहने लगीं, जो बारिश लाने वाले बादलों से टकराईं, जिसकी वजह से बर्फबारी देखने को मिली.

यह भी पढ़ें: Aravalli Hills Controversy: यह है अरावली पर्वतमाला की सबसे बड़ी चोटी, जानें क्यों कहते हैं इसे संतों का शिखर