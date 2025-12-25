हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजSnowfall in Saudi Arabia: रेगिस्तानी देश सऊदी अरब में गिरी बर्फ, आखिर क्या है इसकी वजह?

Snowfall in Saudi Arabia: रेगिस्तानी देश सऊदी अरब में गिरी बर्फ, आखिर क्या है इसकी वजह?

सऊदी अरब जैसे रेगिस्तानी देश में बर्फबारी ने दुनिया को हैरान कर दिया. उत्तरी इलाके तबुक की पहाड़ियों पर हुई इस बर्फबारी को मौसम वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन से जोड़कर देख रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: उदय कुमार शर्मा | Updated at : 25 Dec 2025 07:23 AM (IST)
Preferred Sources

पिछले दिनों सऊदी अरब में प्रकृति का चमत्कार देखने को मिला. जब सऊदी अरब जैसे रेगिस्तानी देश में आसमान से बर्फ गिरने लगी और रेत की गर्म चादर के ऊपर बर्फ की ठंडी चादर बिछ गई. इस घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा. जब तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, तो लोगों को लगा कि ये फोटोज और वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से जनरेट किए गए हैं, लेकिन जब सच सबके सामने आया और इस बात की पुष्टि हुई कि सच में सऊदी अरब जैसे रेगिस्तानी देश में बर्फ गिरी है, तो लोग हैरान रह गए. लेकिन क्या आप इसके कारण के बारे में जानते हैं?

तबुक और ट्रोजेना की पहाड़ियों पर हुई बर्फबारी

ये स्नोफॉल या बर्फबारी सऊदी अरब के उत्तरी इलाके तबुक और ट्रोजेना की पहाड़ियों पर हुई, जिसने सभी को हैरत में डाल दिया. तस्वीरों और वीडियो में देखने से लगा जैसे यह कोई हिल स्टेशन हो. भारी बर्फबारी की वजह से उस इलाके में अचानक से ठंड बढ़ गई और तेज हवाओं की वजह से लोगों को अपने घरों में कैद होने के लिए मजबूर होना पड़ा. रिपोर्ट्स की मानें तो बर्फबारी की वजह से तापमान लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. हालांकि सऊदी अरब के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (एनसीएम) ने देश के उत्तरी हिस्सों में बर्फबारी के संकेत पहले ही दिए थे और लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की थी.

सऊदी अरब में बर्फ़बारी की वजह 

सऊदी अरब जैसी रेगिस्तानी गल्फ कंट्री में जहां तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, वहां अचानक बर्फबारी होना लोगों के लिए किसी अचंभे से कम नहीं है. इस बर्फबारी के पीछे एक मुख्य वजह यह है कि सऊदी अरब के जिस इलाके तबुक में यह बर्फबारी हुई है, वह इलाका समुद्र तल से लगभग 26,000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा है, जिसकी वजह से इस इलाके में सर्दियों के मौसम में अत्यधिक ठंड देखने को मिलती है. लोगों को जानने की जरूरत है कि साल 2024 में भी तबुक (Tabuk) क्षेत्र की जबल अल-लॉज की पहाड़ियों पर बर्फबारी हुई थी. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार रेगिस्तानी देश सऊदी अरब में बार-बार स्नोफॉल होने का सबसे मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन है, जिससे मौसम में तेजी से बदलाव आ रहे हैं, जो एक गंभीर चिंता का विषय है. सऊदी अरब के मौसम विभाग के प्रवक्ता हुसैन अल-कहतानी के अनुसार, इन इलाकों में तेज ठंडी हवाएं उत्तरी सऊदी अरब के अंदर बहने लगीं, जो बारिश लाने वाले बादलों से टकराईं, जिसकी वजह से बर्फबारी देखने को मिली.

 यह भी पढ़ें: Aravalli Hills Controversy: यह है अरावली पर्वतमाला की सबसे बड़ी चोटी, जानें क्यों कहते हैं इसे संतों का शिखर

Published at : 25 Dec 2025 07:23 AM (IST)
Tags :
Saudi Arabia Snowfall Tabuk Snowfall Saudi Arabia Snow Snowfall In Saudi Arabia
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
कंबोडिया में तोड़ी गई भगवान विष्णु की मूर्ति, भारत ने दिया जवाब- 'अपमानजनक, हिंदू भक्तों की...'
कंबोडिया में तोड़ी गई भगवान विष्णु की मूर्ति, भारत ने दिया जवाब- 'अपमानजनक, हिंदू भक्तों की...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में ठंड और कोहरे का कहर जारी! कई जगहों पर विजिबिलिटी जीरो, IMD ने 53 जिलों में दिया अलर्ट
यूपी में ठंड और कोहरे का कहर जारी! कई जगहों पर विजिबिलिटी जीरो, IMD ने 53 जिलों में दिया अलर्ट
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से पहले 33 गेंदों में ठोक दिया तूफानी शतक, इस भारतीय बल्लेबाज से दुनियाभर की टीमें खौफ में
टी20 वर्ल्ड कप से पहले 33 गेंदों में ठोक दिया तूफानी शतक, इस भारतीय बल्लेबाज से दुनियाभर की टीमें खौफ में
टेलीविजन
बिग बॉस ने बदल दी आयशा खान की किस्मत, 'धुरंधर' से लेकर 'किस किसको प्यार करूं 2' तक इन फिल्मों में किया काम
बिग बॉस ने बदल दी आयशा खान की किस्मत, 'धुरंधर' से लेकर 'किस किसको प्यार करूं 2' तक इन फिल्मों में किया काम
Advertisement

वीडियोज

17 साल बाद Khaleda Zia के बेटे की वतन वापसी,Bangladesh में जोरदार स्वागत की तैयारी
Top News: 6 बजे की बड़ी खबरें | Atal Bihari Vajpayee Birth Anniversary | PM Modi | Unnao Rape Case
'जबरिया DATE' का डर्टी शैतान !
Rahul Gandhi से मिलीं उन्नाव पीड़िता , रखीं ये 3 मांगें
बाबरी वाले हुमायूं ने हिन्दू युवती की टिकट में खेल कर दिया !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कंबोडिया में तोड़ी गई भगवान विष्णु की मूर्ति, भारत ने दिया जवाब- 'अपमानजनक, हिंदू भक्तों की...'
कंबोडिया में तोड़ी गई भगवान विष्णु की मूर्ति, भारत ने दिया जवाब- 'अपमानजनक, हिंदू भक्तों की...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में ठंड और कोहरे का कहर जारी! कई जगहों पर विजिबिलिटी जीरो, IMD ने 53 जिलों में दिया अलर्ट
यूपी में ठंड और कोहरे का कहर जारी! कई जगहों पर विजिबिलिटी जीरो, IMD ने 53 जिलों में दिया अलर्ट
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से पहले 33 गेंदों में ठोक दिया तूफानी शतक, इस भारतीय बल्लेबाज से दुनियाभर की टीमें खौफ में
टी20 वर्ल्ड कप से पहले 33 गेंदों में ठोक दिया तूफानी शतक, इस भारतीय बल्लेबाज से दुनियाभर की टीमें खौफ में
टेलीविजन
बिग बॉस ने बदल दी आयशा खान की किस्मत, 'धुरंधर' से लेकर 'किस किसको प्यार करूं 2' तक इन फिल्मों में किया काम
बिग बॉस ने बदल दी आयशा खान की किस्मत, 'धुरंधर' से लेकर 'किस किसको प्यार करूं 2' तक इन फिल्मों में किया काम
हरियाणा
Haryana News: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की पानीपत को सौगात, रेलवे ओवर ब्रिज का किया भूमि पूजन
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की पानीपत को सौगात, रेलवे ओवर ब्रिज का किया भूमि पूजन
ट्रेंडिंग
वाह दीदी वाह...महिला ने अपनी बेटी के सिर पर बालों से बना डाला क्रिसमस ट्री- वीडियो देख हैरान रह जाएंगे आप
वाह दीदी वाह...महिला ने अपनी बेटी के सिर पर बालों से बना डाला क्रिसमस ट्री- वीडियो देख हैरान रह जाएंगे आप
जनरल नॉलेज
कौन थीं अटल बिहारी वाजपेयी की गर्लफ्रेंड, जिनकी बेटी को पूर्व पीएम ने लिया था गोद?
कौन थीं अटल बिहारी वाजपेयी की गर्लफ्रेंड, जिनकी बेटी को पूर्व पीएम ने लिया था गोद?
हेल्थ
क्या खून देखते ही आपको भी आते हैं चक्कर, समझें कितनी जानलेवा है यह दिक्कत?
क्या खून देखते ही आपको भी आते हैं चक्कर, समझें कितनी जानलेवा है यह दिक्कत?
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget