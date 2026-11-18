Delhi Pollution: दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जहरीली हवा से जूझ रहे लाखों लोगों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है. बीते कई दिनों से प्रदूषण के कारण लागू कड़ी पाबंदियों को अब कम कर दिया गया है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली-एनसीआर की हवा में लगातार हो रहे सुधार को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तीसरे चरण GRAP-3 के प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है.

मंगलवार 17 नवंबर 2026 को दिल्ली का दैनिक औसत AQI गिरकर 204 पर आ गया, जो दिवाली के आसपास 400 के खतरनाक स्तर को पार कर गया था. हवा की रफ्तार बढ़ने और प्रदूषक तत्वों के बिखराव के कारण प्रदूषण के स्तर में यह गिरावट दर्ज की गई है. हालांकि आयोग ने साफ किया है कि GRAP-3 हटने के बावजूद पहले और दूसरे चरण के नियम तथा 30 अक्टूबर को जारी किए गए विशेष आदेश की पाबंदियां लागू रहेंगी.

पुरानी गाड़ियों के मालिकों को मिली बड़ी राहत

GRAP-3 की पाबंदियां हटने का सबसे बड़ा फायदा वाहन चालकों को मिलने वाला है. अब दिल्ली के साथ-साथ गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल से चलने वाले चार पहिया वाहनों पर लगा प्रतिबंध खत्म हो गया है.

पिछले कई दिनों से इन गाड़ियों के सड़कों पर उतरने पर पूरी तरह रोक थी, लेकिन अब लोग इनका इस्तेमाल कर सकेंगे. हालांकि दिल्ली सरकार के विंटर एक्शन प्लान के तहत बाहर से आने वाली बीएस-6 से नीचे की गाड़ियों पर लगी पाबंदी जारी रहेगी.

बच्चों के स्कूल फिर से ऑफलाइन खुलेंगे

प्रदूषण के चलते छोटे बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए पांचवीं कक्षा तक के स्कूलों को हाइब्रिड या ऑनलाइन मोड में चलाने का निर्देश दिया गया था. GRAP-3 हटने के साथ ही दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा में कक्षा पांच तक के छात्रों के लिए लागू यह पाबंदी भी समाप्त हो गई है. अब अभिभावकों और स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाओं की मजबूरी से राहत मिल सकेगी और बच्चे सामान्य रूप से स्कूल जा सकेंगे.

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किन चीजों पर अभी भी जारी रहेंगी पाबंदियां

हालांकि GRAP-3 के सख्त नियम हट गए हैं, लेकिन आम लोगों को पूरी तरह ढील नहीं मिली है. CAQM के आदेश के अनुसार GRAP-1 और GRAP-2 के सभी नियम और 30 अक्टूबर के निर्देश अभी भी प्रभावी रहेंगे. इसके तहत पूरे एनसीआर में धूल फैलाने वाले निर्माण और तोड़फोड़ के कार्यों पर रोक जारी रहेगी, जिसमें केवल रेलवे, मेट्रो, अस्पताल और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े जरूरी प्रोजेक्ट्स को ही छूट दी गई है.

इसके अलावा दिल्ली और एनसीआर के प्रमुख जिलों में सरकारी और निजी दफ्तरों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम करने और बाकी स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम देने का नियम भी जारी रहेगा. साथ ही दिल्ली में अधिकृत पार्किंग स्थलों पर दोगुना पार्किंग शुल्क, पेट्रोल पंपों पर बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के ईंधन न देने की नीति और डीजल जनरेटर के सीमित उपयोग जैसे नियम भी लागू रहेंगे.

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