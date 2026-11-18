Hajj Umrah Head Shaving: दुनिया में छोटे-बड़े सभी मिलाकर 10,000 से ज्यादा धर्म मौजूद हैं और सभी धर्मों की अपनी-अपनी मान्यताएं हैं. हर धर्म को मानने वाले ईश्वर में विश्वास रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं. इसी तरह से इस्लाम धर्म में हज और उमराह को सबसे पवित्र माना जाता है. लेकिन इस धार्मिक यात्रा के अंतिम चरण में एक रस्म होती है जिसमें मुस्लिमों को अपने बाल छोटे कराने या फिर मुंडवाने होते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे का आखिर कारण क्या है. यह सिर्फ एक पारंपरिक रिवाज नहीं बल्कि अपना अहंकार खत्म करके एक नई और पाक जिंदगी शुरू करने का सफर माना जाता है. आइए इसके बारे में और समझते हैं.

उमराह-हज में क्यों सिर मुंडवाते हैं मुस्लिम?

हज और उमराह की तमाम धार्मिक प्रक्रियाओं, जैसे काबा के चारों ओर तवाफ करने और सफा व मरवा की पहाड़ियों के बीच सई करने के बाद सबसे आखिरी और निर्णायक चरण बालों को कटवाना होता है. इस्लामी शब्दावली में पूरे सिर के बाल मुंडवाने को हल्क (Halq) और बालों को थोड़ा छोटा करवाने को तकसीर (Taqsir) कहा जाता है. यह रस्म इस बात की आधिकारिक घोषणा होती है कि जायरीन की इबादत अब पूरी हो चुकी है. जब तक कोई व्यक्ति हल्क या तकसीर नहीं करवा लेता, तब तक वह एहराम की विशेष पाबंदियों में बंधा रहता है, जिसमें खुशबू लगाने, नाखून काटने या सिले हुए कपड़े पहनने जैसी कई मनाही शामिल होती हैं. बाल कटवाते ही जायरीन एहराम की अवस्था से बाहर आ जाते हैं और उन पर लागू तमाम पाबंदियां समाप्त हो जाती हैं.

अहंकार का त्याग और अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण

इंसान के चेहरे की खूबसूरती और उसकी सामाजिक पहचान में बालों का बहुत बड़ा योगदान होता है, जिस पर अक्सर मनुष्य को गर्व या अभिमान महसूस होता है. हज और उमराह के दौरान सिर मुंडवाने के पीछे सबसे गहरा आध्यात्मिक संदेश यही है कि इंसान अपनी बाहरी सुंदरता, दिखावे और हर तरह के अहंकार को त्याग कर अपने रब के सामने पूरी विनम्रता के साथ झुक जाए. जब एक जायरीन अपने सिर के सारे बाल मुंडवा देता है, तो वह दुनिया की आरामतलबी जिंदगी से खुद को अलग कर लेता है.

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आत्मशुद्धि और एक नए जीवन की शुरुआत

इस रस्म को आध्यात्मिक नवीकरण के तौर पर खुद को फिर से तरोताजा करने और गुनाहों से पाक होने की भावना से भी जोड़कर देखा जाता है. जिस तरह एक नवजात शिशु जब इस दुनिया में जन्म लेता है, तो वह हर तरह के पाप और छल-कपट से बिल्कुल पाक-साफ होता है, ठीक उसी तरह हज या उमराह के बाद सिर मुंडवाने वाला व्यक्ति खुद को एक नए जन्म की तरह महसूस करता है. यह इस बात का संकल्प होता है कि वह अपने पिछले तमाम बुरे कर्मों को पीछे छोड़कर अब एक नेक, शांत और ईश्वर के बताए रास्ते पर चलने वाली नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा है. पवित्र कुरान में भी इस रस्म का स्पष्ट उल्लेख मिलता है और पैगंबर मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने स्वयं हज और उमराह के अवसर पर इस सुन्नत का पालन कर इसे विशेष महत्व प्रदान किया.

बाल कटवाने को लेकर पुरुषों और महिलाओं के नियम

इस्लामी शरीयत में इस महत्वपूर्ण रस्म को अदा करने के लिए पुरुषों और महिलाओं के लिए बिल्कुल स्पष्ट और अलग-अलग नियम निर्धारित किए गए हैं. पुरुषों के लिए पूरे सिर के बाल उस्तरे या मशीन से पूरी तरह साफ करवाना यानी हल्क करवाना सबसे उत्तम और अधिक पुण्य का काम माना गया है. हालांकि, यदि कोई पुरुष किसी कारणवश पूरा सिर नहीं मुंडवाना चाहता, तो उसे पूरे सिर के बालों को बराबर रूप से छोटा करवाने यानी तकसीर की भी पूरी छूट दी गई है.





दूसरी ओर, महिलाओं के लिए सिर मुंडवाने की सख्त मनाही है. महिलाओं को एहराम से बाहर आने के लिए केवल अपने बालों के निचले हिस्से से उंगली के एक पोर के बराबर यानी लगभग एक से दो सेंटीमीटर बाल ही काटने होते हैं, जिससे उनकी रस्म पूरी हो जाती है.

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