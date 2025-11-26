हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सोने से भी कई गुना महंगी क्यों बिकती है कस्तूरी, आखिर कैसी होती है यह?

सोने से भी कई गुना महंगी क्यों बिकती है कस्तूरी, आखिर कैसी होती है यह?

Why Kasturi More Expensive: कस्तूरी कोई साधारण खुशबू नहीं बल्कि प्रकृति का सबसे कीमती उपहार है, जो सोने से भी महंगी बिकती है. इसके गुण इसे दुनिया की सबसे रहस्यमय और कीमती वस्तुओं में शामिल करते हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 26 Nov 2025 08:01 AM (IST)
Preferred Sources

दुनिया में कई कीमती चीजें हैं, लेकिन एक ऐसी प्राकृतिक वस्तु भी है जिसकी कीमत सोने, हीरे और प्लैटिनम से भी कई गुना ज्यादा आंकी जाती है. यह न कोई धातु है और न ही कोई रत्न, यह है कस्तूरी. सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या है इसमें, जिसे पाने के लिए देशों में तस्करी तक होती है और वैज्ञानिक इसे मेडिकल चमत्कार मानते हैं? यह कैसी दिखती है, कहां मिलती है और इतनी महंगी क्यों बिकती है. इस रिपोर्ट में जानिए कस्तूरी का असली राज.

कहां से मिलती है कस्तूरी?

कस्तूरी दुनिया की सबसे कीमती प्राकृतिक सुगंधों में शामिल है. यह किसी पौधे या पेड़ से नहीं, बल्कि एक दुर्लभ जंगली जीव नर कस्तूरी मृग से प्राप्त होती है. कस्तूरी मृग हिमालय, तिब्बत, साइबेरिया और नेपाल के ऊंचे पहाड़ों में पाया जाता है और इसकी संख्या अब बेहद कम रह गई है. इसी वजह से कस्तूरी की कीमत आज आसमान छू रही है.

कस्तूरी कैसी होती है?

कस्तूरी मृग के शरीर में, विशेषकर नाभि के पास एक छोटी थैलीनुमा ग्रंथि होती है. यही ग्रंथि एक गहरे भूरे, चिपचिपे और बेहद सुगंधित पदार्थ का उत्पादन करती है जिसे सुखाकर ‘कस्तूरी’ बनाया जाता है. ताज्जुब की बात यह है कि ताजा निकली कस्तूरी में बहुत तीखी और तेज गंध होती है, लेकिन जैसे-जैसे यह सूखती है, इसकी खुशबू और भी मृदु, गहरी और मोहक होती जाती है.

इतनी महंगी क्यों है कस्तूरी?

कस्तूरी की कीमत उसके गुणों, दुर्लभता और बाजार में भारी मांग के कारण बेहद ऊंची है.
कई खास वजहें हैं, कस्तूरी सिर्फ नर कस्तूरी मृग से ही मिलती है. एक मृग साल में बहुत कम मात्रा में कस्तूरी बनाता है, और यही इसे दुनिया की सबसे दुर्लभ प्राकृतिक खुशबुओं में शामिल करता है. 

कस्तूरी की अनोखी खुशबू इसे दुनिया के सबसे महंगे परफ्यूम्स की रीढ़ बना देती है. यह फिक्सेटिव की तरह काम करती है, यानी किसी भी इत्र की खुशबू को लंबे समय तक टिकाए रखती है. जैसे-जैसे इत्र पुराना होता जाता है, कस्तूरी उसकी खुशबू को और भी निखारती है. 

आयुर्वेद में भी कस्तूरी का खास महत्व है. कस्तूरी सिर्फ खुशबू नहीं है, यह औषधीय गुणों का खजाना भी है. यह प्राकृतिक रूप से सूजन कम करती है, ट्यूमर रोकने में सहायक बताई गई है, नर्वस सिस्टम की सुरक्षा करती है, हृदय रोग, बेहोशी और कुछ गंभीर स्थितियों में इसका उपयोग आयुर्वेद में सदियों से हो रहा है. 

कितनी होती है इसकी कीमत?

कस्तूरी आज बाजार के सबसे महंगे उत्पादों में से एक है. कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, 20 ग्राम कस्तूरी 2.5 लाख रुपये तक बिक जाती है. वहीं कस्तूरी पाउडर 30,000 रुपये प्रति किलो तक बेचा जाता है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत इससे भी कई गुना अधिक पहुंच सकती है, इसलिए इसका अवैध व्यापार भी तेजी से बढ़ा है.

कानूनी प्रतिबंध और संरक्षण

भारत में कस्तूरी मृग सख्त संरक्षित प्रजाति है. इसका शिकार पूरी तरह प्रतिबंधित है और बिना अनुमति कस्तूरी का व्यापार अपराध माना जाता है. सरकार और वन विभाग इसे बचाने के लिए विशेष संरक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं.

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 26 Nov 2025 08:00 AM (IST)
