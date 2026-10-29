Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजAlcohol Skincare Products: स्किन केयर प्रोडक्ट्स में क्यों मिलाते हैं अल्कोहल? समझें इसका पूरा विज्ञान

Alcohol Skincare Products: स्किन केयर प्रोडक्ट्स में क्यों मिलाते हैं अल्कोहल? समझें इसका पूरा विज्ञान

क्रीम और मॉइश्चराइजर में मिलाए जाने वाले सभी अल्कोहल नुकसानदायक नहीं होते, बल्कि इनमें से कई प्रकार के अल्कोहल त्वचा को नमी देने, उत्पाद को हल्का बनाने और जरूरी तत्वों को घोलने का महत्वपूर्ण काम करते हैं.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 29 Oct 2026 02:41 PM (IST)
Preferred Sources

Alcohol Skincare Products: आज के समय में जब भी हम चेहरे या शरीर की देखभाल के लिए बाजार से कोई नया मॉइश्चराइजर या फेस क्रीम खरीद कर लाते हैं, तो उसकी सामग्री सूची में अल्कोहल का नाम जरूर देखने को मिलता है. इस नाम को देखते ही अक्सर हमारे मन में यह सवाल उठने लगता है कि क्या यह रसायन हमारी नाजुक त्वचा को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है. लोग आमतौर पर यही सोचते हैं कि सभी तरह के अल्कोहल त्वचा को सुखा देते हैं या उसमें जलन पैदा करते हैं. लेकिन विज्ञान और डर्मेटोलॉजी की दुनिया में इसके मायने पूरी तरह अलग हैं. किसी भी ब्यूटी प्रोडक्ट में अल्कोहल को केवल एक रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि इसके कई अलग-अलग प्रकार और उपयोग होते हैं. आइए आज हम आपको विस्तार से बताते हैं कि क्रीम और मॉइश्चराइजर में अल्कोहल क्यों मिलाया जाता है और इसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण छिपे हैं.

क्रीम-मॉइश्चराइजर में अल्कोहल मिलाने के कारण

त्वचा देखभाल से जुड़े उत्पादों में अल्कोहल का इस्तेमाल किसी एक मकसद से नहीं किया जाता है, बल्कि इसके कई तकनीकी और व्यावहारिक फायदे होते हैं. यह क्रीम के अंदर मौजूद जरूरी सक्रिय तत्वों यानी एक्टिव इंग्रीडिएंट्स को अच्छी तरह घुलने में मदद करता है. इसके अलावा, यह प्रोडक्ट की बनावट को इतना बेहतरीन बनाता है कि वह त्वचा पर लगाते ही बहुत आसानी से और एकसमान रूप से फैल जाता है. कई तरह के अल्कोहल क्रीम को चिपचिपा होने से बचाते हैं और उसे लगाने के बाद त्वचा पर जल्दी सुखाने में सहायक होते हैं. कुछ विशेष अल्कोहल उत्पादों में प्रिजर्वेटिव के रूप में भी काम करते हैं ताकि क्रीम लंबे समय तक खराब न हो.

इथेनॉल और अन्य अल्कोहल क्रीम को बनाते नॉन-स्टिकी

इथेनॉल जैसे कुछ खास प्रकार के अल्कोहल हवा में बहुत तेजी से वाष्प बनकर उड़ जाते हैं. जब ऐसे अल्कोहल युक्त मॉइश्चराइजर को त्वचा पर लगाया जाता है, तो वे तुरंत उड़ जाते हैं जिससे क्रीम लगाने के बाद चेहरे पर भारीपन महसूस नहीं होता है. यह तकनीक क्रीम को बेहद हल्का और नॉन-स्टिकी बनाने में मदद करती है. हेल्थकेयर विशेषज्ञों के अनुसार, यह घटक केवल त्वचा को सुखाने का काम नहीं करता, बल्कि यह फॉर्मूलेशन को स्थिर रखकर बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवों के विकास को रोकने में भी अहम सुरक्षा प्रदान करता है.

यह भी पढ़ें: Sky Colour: पृथ्वी से नीला तो चांद से काला क्यों दिखता है आसमान, क्या है इसकी वजह?


Alcohol Skincare Products: स्किन केयर प्रोडक्ट्स में क्यों मिलाते हैं अल्कोहल? समझें इसका पूरा विज्ञान

त्वचा की बाहरी परत पर अल्कोहल का प्रभाव

हमारी त्वचा की सबसे बाहरी परत को स्ट्रैटम कॉर्नियम कहा जाता है, जो एक मजबूत सुरक्षा कवच की तरह काम करती है. इसमें मृत कोशिकाओं के साथ लिपिड मैट्रिक्स होता है जिसमें सेरामाइड्स और फैटी एसिड शामिल होते हैं. यह परत शरीर के अंदर का पानी बाहर जाने से रोकती है और बाहरी हानिकारक तत्वों को अंदर आने से बचाती है. जब क्रीम में एथेनॉल मिलाया जाता है, तो यह कुछ खास सामग्रियों को घोलने के साथ-साथ सक्रिय तत्वों को त्वचा की गहराई तक पहुंचाने में मदद करता है. हालांकि, यदि इसकी मात्रा बहुत अधिक हो जाए तो यह सुरक्षा परत को प्रभावित कर सकता है.

क्या एल्कोहल त्वचा को नहीं पहुंचाता नुकसान?

वैज्ञानिक शोधों के अनुसार, यदि मॉइश्चराइजर में इथेनॉल की मात्रा सीमित यानी करीब 12 प्रतिशत तक हो, तो यह त्वचा के हाइड्रेशन और उसके प्राकृतिक संतुलन को नुकसान नहीं पहुंचाता है. प्रयोगशालाओं में किए गए परीक्षणों से यह बात सामने आई है कि संतुलित मात्रा में इसका उपयोग पूरी तरह सुरक्षित हो सकता है. हालांकि, जानकारों का यह भी मानना है कि हर प्रयोगशाला का परिणाम हर इंसान की त्वचा पर एक जैसा लागू हो यह जरूरी नहीं है, क्योंकि त्वचा की प्रकृति हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग होती है.


Alcohol Skincare Products: स्किन केयर प्रोडक्ट्स में क्यों मिलाते हैं अल्कोहल? समझें इसका पूरा विज्ञान

फैटी अल्कोहल और उनके त्वचा पर फायदे

सभी अल्कोहल एक जैसे नहीं होते हैं, और इथेनॉल तथा फैटी अल्कोहल के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है. सेटिल अल्कोहल और सेटियरील अल्कोहल जैसे घटक रासायनिक रूप से बिल्कुल अलग और त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद माने जाते हैं. इनका मुख्य काम क्रीम को गाढ़ा करना, उसे स्थिर रखना और त्वचा को गहराई से मुलायम बनाना होता है. ये तत्व त्वचा को किसी भी तरह से सुखाते नहीं हैं, बल्कि नमी को बनाए रखने में मदद करते हैं, जिससे रूखी त्वचा को राहत मिलती है.

यह भी पढ़ें: ये है पाकिस्तान का ताजमहल, हिंदू राजा ने अपनी मोहब्बत के लिए कराया था निर्माण

About the author निधि पाल

निधि पाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. ये यहां पर जीके सेक्शन की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं. पिछले 7 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत निधि पाल ने इससे पहले अमर उजाला डिजिटल, न्यूज 24, ईटीवी भारत हैदराबाद जैसे बड़े संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने आईआईएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है.
Read More
Published at : 29 Oct 2026 02:41 PM (IST)
Tags :
ABP LIVE GK NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
DA Hike: पाकिस्तान में कितना मिलता है DA, क्या हर साल बढ़ता है महंगाई भत्ता?
पाकिस्तान में कितना मिलता है DA, क्या हर साल बढ़ता है महंगाई भत्ता?
जनरल नॉलेज
ये है पाकिस्तान का ताजमहल, हिंदू राजा ने अपनी मोहब्बत के लिए कराया था निर्माण
ये है पाकिस्तान का ताजमहल, हिंदू राजा ने अपनी मोहब्बत के लिए कराया था निर्माण
जनरल नॉलेज
Election Laws: क्या चुनावी नतीजों के खिलाफ की जा सकती है अपील, किन देशों में है यह कानून?
क्या चुनावी नतीजों के खिलाफ की जा सकती है अपील, किन देशों में है यह कानून?
जनरल नॉलेज
DNPA ACT: क्या है नया डेटा प्रोटेक्शन कानून, इससे कौन-से नियम होंगे लागू?
क्या है नया डेटा प्रोटेक्शन कानून, इससे कौन-से नियम होंगे लागू?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बैंक का 'गोलमाल'... ग्राहक 'कंगाल' !
Ballot Paper पर जीरो, अब क्या करेगी Congress?
Form-6 पर Supreme Court में क्या बहस हुई? सटीक विश्लेषण
MLC का नतीजा UP में 2027 का करेगा फैसला? सटीक विश्लेषण
YRKKH:🫨Badi Dadi ने मेहमानों के सामने Abhira को दिए ताने, बवाल के बीच Maira-Kabir का हुआ सामना #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
13 सीटें जीतकर भी BJP को कैसे झटका, एक सीट जीतकर कांग्रेस खुश! MLC चुनाव रिजल्ट के मायने समझें
13 सीटें जीतकर भी BJP को कैसे झटका, एक जीतकर कांग्रेस खुश! MLC चुनाव रिजल्ट के मायने
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र MLC चुनाव: हार से निराश BJP? कहा- 'शिंदे गुट ने नहीं निभाया गठबंधन का धर्म'
महाराष्ट्र MLC चुनाव: हार से निराश BJP? कहा- 'शिंदे गुट ने नहीं निभाया गठबंधन का धर्म'
इंडिया
बंगाल की स्कूलों की किताबों में बदलाव, ‘पानी’ की जगह ‘जल’, ‘अब्बा’ की जगह ‘बाबा’
बंगाल की स्कूलों की किताबों में बदलाव, ‘पानी’ की जगह ‘जल’, ‘अब्बा’ की जगह ‘बाबा’
बॉलीवुड
'कॉन्सर्ट मत लेकर जाना', जाह्नवी कपूर ने वीर पहाड़िया को दी डेटिंग एडवाइज, तारा संग ब्रेकअप का दिया हिंट
'कॉन्सर्ट मत लेकर जाना', जाह्नवी कपूर ने वीर पहाड़िया को दी डेटिंग एडवाइज, तारा संग ब्रेकअप का दिया हिंट
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए बुरी खबर, दिसंबर से पहले नहीं हो सकेगी स्टीव स्मिथ की मैदान पर वापसी
ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए बुरी खबर, दिसंबर से पहले नहीं हो सकेगी स्टीव स्मिथ की मैदान पर वापसी
इंडिया
CEC के खिलाफ INDIA गठबंधन के 'महाभियोग' में स्पीकर होंगी मीरा कुमार, कौन रखेगा प्रस्ताव?
CEC के खिलाफ INDIA गठबंधन के 'महाभियोग' में स्पीकर होंगी मीरा कुमार, कौन रखेगा प्रस्ताव?
इंडिया
राजेश खन्ना की संपत्ति मांग रही अनीता आडवाणी को SC से झटका, रिश्ते को बताया था 'शादी जैसा'
राजेश खन्ना की संपत्ति मांग रही अनीता आडवाणी को SC से झटका, रिश्ते को बताया था 'शादी जैसा'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP MLC में सपा को मिली बढ़त तो ओपी राजभर बोले- इसमें पढ़े-लिखे लोगों ने वोट दिया
UP MLC में सपा को मिली बढ़त तो ओपी राजभर बोले- इसमें पढ़े-लिखे लोगों ने वोट दिया
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget