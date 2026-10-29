Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom भारत में महंगाई भत्ता साल में दो बार स्वचालित रूप से संशोधित होता है।

पाकिस्तान में स्थायी महंगाई भत्ता नहीं, एडहॉक रिलीफ अलाउंस दिया जाता है।

यह भत्ता बजट से घोषित होता है, वार्षिक बढ़ोतरी की कोई गारंटी नहीं।

DA Hike: भारत में 48 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 68 लाख पेंशनभोगियों के लिए दिवाली और भी रोशन हो गई है. त्योहार से 10 दिन पहले सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की है. इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता 63% हो जाएगा. इस घोषणा ने इस बात की तरफ भी ध्यान खींचा है कि महंगाई बढ़ने पर पड़ोसी देश पाकिस्तान अपने सरकारी कर्मचारियों की मदद कैसे करता है.

दोनों देशों की प्रणालियां अलग-अलग हैं. भारत के उलट पाकिस्तान में कोई तय या फिर स्थायी महंगाई भत्ता नहीं है जिसे समय-समय पर अपने आप संशोधित किया जाए. इसके बजाय वहां की सरकार एडहॉक रिलीफ अलाउंस (ARA) देती है.

पाकिस्तान की एडहॉक रिलीफ अलाउंस प्रणाली

पाकिस्तान की ARA का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को महंगाई से राहत देना है. यह कोई स्थायी भत्ता नहीं है जिसमें समय-समय पर बढ़ोतरी के लिए कोई ऑटोमेटिक फॉर्मूला हो. सरकार अपना वार्षिक बजट पेश करते वक्त यह तय करती है कि वेतन या फिर भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा करनी है या फिर नहीं.

यह राहत भत्ता अक्सर कर्मचारी के मूल वेतन के एक प्रतिशत के रूप में घोषित किया जाता है. आमतौर पर यह दर 10%, 15% या 20% होती है. यह व्यवस्था भारत की प्रणाली से अलग है. यहां केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को साल में दो बार जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते में संशोधन का फायदा मिलता है. पाकिस्तान में ऐसी कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है जो इन तरीकों पर बढ़ोतरी की गारंटी देती है. इस वजह से वहां कोई एक निश्चित महंगाई भत्ता प्रतिशत नहीं है जिसे सभी पाकिस्तानी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक स्थायी वार्षिक दर के रूप में लागू किया जा सके.





क्या हर साल बढ़ोतरी की गारंटी है?

ऐसा कोई नियम या फिर कानूनी गारंटी नहीं है कि पाकिस्तान का ARA हर साल बढ़ेगा ही. यह भत्ता सरकार की बजटीय स्थिति और आर्थिक हालात पर निर्भर करता है. अगर सरकार के पास फंड की कमी होती है तो वह कर्मचारियों के भत्तों को बढ़ाने के बजाय उन्हें फ्रीज कर सकती है.

फ्रीज करने का मतलब है कि दी जाने वाली राशि में कोई बदलाव नहीं होगा. फिर भले ही महंगाई की वजह से जीवन यापन का खर्च लगातार बढ़ता रहे. इस वजह से कीमतें बढ़ने के बावजूद कर्मचारियों को पहले जितना ही भत्ता मिल सकता है. इस प्रणाली में इस बात की कोई भी गारंटी नहीं होती की मिलने वाली राहत अपने आप महंगाई के साथ-साथ बढ़ती रहेगी.

वेतनमान में संशोधन और भत्तों को मर्ज करना

पाकिस्तान में कुछ साल के अंतराल पर बेसिक पे स्केल में संशोधन किया जाता है. जब सरकार ने संशोधित मूल वेतनमान को लागू करती है तो मौजूदा एडहॉक रिलीफ अलाउंस को कर्मचारियों के मूल वेतन में मिलाया जा सकता है.

इस प्रक्रिया में वेतन संरचना में बदलाव आता है ना कि सिर्फ स्थायी महंगाई भत्ते में हर साल कुछ प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है. मूल वेतन में भत्तों को मिलाना सरकारी कर्मचारियों के वेतनमानों में समय-समय पर होने वाले संशोधन का ही एक हिस्सा है.





महंगाई और कर्मचारियों की मांग

पाकिस्तान में इस वक्त काफी ज्यादा महंगाई है. सरकारी कर्मचारी लगातार अपने वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं और यह मांग 50% तक पहुंच गई है. यह मांग बढ़ती कीमतों की वजह से कर्मचारियों की इनकम पर पड़ने वाले दबाव को दर्शाती हैं. हालांकि मांगी गई बढ़ोतरी को सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते की दर के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए.

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महंगाई से राहत देने के लिए एक अलग नजरिया

तुलना करने पर पता चलता है कि भारत और पाकिस्तान सरकारी कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने के लिए अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं. भारत के केंद्र सरकार साल में दो बार महंगाई भत्ते में संशोधन करती है और पाकिस्तान बजट के जरिए से घोषित एड हॉक रिलीफ पर निर्भर रहता है. पाकिस्तान में इसे 10%, 15% या 20% पर तय किया जा सकता है लेकिन इसमें हर साल बढ़ोतरी की कोई भी गारंटी नहीं होती.

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