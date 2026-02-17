वियतनाम में लोग नहीं मनाते अपना जन्मदिन, जानें क्या है इसकी वजह?

Vietnam Birthdays: दुनिया के कई हिस्सों में जन्मदिन केक, मोमबत्ती और पार्टियों के साथ मनाए जाने वाले पर्सनल माइलस्टोन होते हैं. लेकिन पारंपरिक रूप से वियतनाम में अलग-अलग जन्मदिन मनाना आम बात नहीं थी. पूरे साल अलग-अलग तारीखों पर जन्मदिन मनाने के बजाय लोग ऐतिहासिक रूप से पूरे देश के साथ मिलकर एक साथ जन्मदिन मनाते थे.

एक साथ जन्मदिन क्यों?

वियतनाम में सबसे जरूरी त्योहार टेट न्गुयेन डान है. इसे आमतौर पर टेट के नाम से जाना जाता है. यह लूनर न्यू ईयर को दिखाता है और देश का सबसे बड़ा जश्न है. पारंपरिक रूप से टेट को सब का जन्मदिन मनाया जाता था. ऐसा माना जाता था कि इस दिन लोग अपनी असली जन्मतिथि की परवाह किए बिना एक साल बड़े हो जाते हैं. अलग-अलग जन्म की सालगिरह मनाने के बजाय इस त्यौहार के दौरान पूरी आबादी की उम्र को सिंबॉलिक रूप से अपडेट किया जाता था.

जन्म के समय 1 साल का बच्चा

पारंपरिक वियतनामी उम्र के हिसाब से बच्चे को जन्म के समय 1 साल का माना जाता है. यह विश्वास इस विचार से आता है कि जीवन गर्भ में शुरू होता है. इसलिए जन्म से पहले बताया गया समय किसी की उम्र का हिस्सा माना जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि टेट के दौरान सभी की उम्र एक साथ बढ़ी इस वजह से रोजमर्रा की जिंदगी में जन्म की सही तारीख को ट्रैक करना ऐतिहासिक रूप से कम जरूरी था.

परिवार और पूर्वजों पर जोर

वियतनामी समाज ने लंबे समय से व्यक्तिगत पहचान के बजाय सामूहिक पहचान पर ही जोर दिया है. माता-पिता, बड़ों और पूर्वजों का सम्मान सबसे जरूरी है. जन्मदिन को पारंपरिक रूप से मनाने के लिए व्यक्तिगत उपलब्धियों के रूप में नहीं देखा जाता था. इसके बजाय जीवन देने वाले माता-पिता का आभार व्यक्त करने और अपने से पहले आए पूर्वजों का सम्मान करने पर ज्यादा जोर दिया जाता था.

धार्मिक और दार्शनिक मान्यताएं

कुछ परंपराएं और मान्यताएं ऐसा बताती हैं कि जन्म जीवन के संघर्षों और दुखों की शुरुआत का प्रतीक है. इस वजह से जन्मदिन को हमेशा बड़े जश्न के मौके के रूप में नहीं देखा जाता था. इसके बजाय पूर्वजों को याद करने के समारोह और पारिवारिक समारोह को गहरी श्रद्धा और आध्यात्मिक महत्व के साथ मनाया जाता था.

लेकिन आज वियतनाम में कल्चरल बदलाव हो रहा है. शहरी इलाकों और नई पीढ़ी के बीच वेस्टर्न स्टाइल में जन्मदिन मनाना आम हो चुका है. केक, मोमबत्ती और पार्टी अब पॉपुलर हो गई हैं. खासकर शहरों में.

