हमेशा काला चश्मा क्यों पहनते हैं एसपीजी कमांडो, जानें क्या होती है इसकी खासियत?

जब भी हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी कार्यक्रम, रैली या विदेश यात्रा पर देखते हैं, तो उनके आसपास काले कपड़ों में, सतर्क नजरों के साथ खड़े एसपीजी कमांडो यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जरूर दिखाई देते हैं. इन कमांडो की एक खास पहचान काला चश्मा होती है . ऐसे में अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर ये कमांडो हर समय काला चश्मा क्यों पहनते हैं, क्या यह सिर्फ स्टाइल के लिए होता है या इसके पीछे कोई खास कारण है. तो आइए आज जानते हैं कि एसपीजी कमांडो के लिए काला चश्मा पहनना क्यों इतना जरूरी होता है और इसकी क्या-क्या खासियतें हैं.

एसपीजी कमांडो कौन होते हैं?

एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप भारत की सबसे खास और प्रशिक्षित सुरक्षा एजेंसी है. इसका गठन वर्ष 1985 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद किया गया था. एसपीजी की जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और कुछ विशेष विदेशी मेहमानों की सुरक्षा होती है. इन कमांडो को हर तरह की खतरनाक परिस्थितियों से निपटने की विशेष ट्रेनिंग दी जाती है.

एसपीजी कमांडो काला चश्मा क्यों पहनते हैं?

1. आंखों की दिशा और हरकत छिपाने के लिए - कमांडो की आंखें उनकी सबसे बड़ी ताकत होती हैं. वे हर समय चारों तरफ नजर रखते हैं. अगर कोई व्यक्ति उनकी आंखों की दिशा देख ले, तो वह समझ सकता है कि कमांडो किस तरफ ज्यादा ध्यान दे रहा है. इससे सुरक्षा में खतरा पैदा हो सकता है. काला चश्मा पहनने से कोई भी उनकी आंखों की हरकत नहीं पढ़ पाता, जिससे उनकी रणनीति गुप्त रहती है.

2. किसी भी खतरे पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए - अगर अचानक बम धमाका हो जाए, तेज रोशनी या फ्लैश लाइट पड़े, गोलीबारी शुरू हो जाए तो आम इंसान की आंखें कुछ पल के लिए बंद हो जाती हैं. लेकिन एसपीजी कमांडो को ऐसी स्थिति में भी आंखें खुली रखनी होती हैं. काला चश्मा आंखों को तेज रोशनी और अचानक चमक से बचाता है, जिससे कमांडो तुरंत एक्शन ले सकें.

3. दुश्मन पर दबाव बनाने के लिए - काला चश्मा पहनने से कमांडो का व्यक्तित्व सख्त और प्रभावशाली दिखता है. जब कोई संदिग्ध व्यक्ति कमांडो की आंखों से संपर्क नहीं बना पाता, तो वह मानसिक रूप से असहज महसूस करता है. इससे दुश्मन पर डर और दबाव बनता है, और वह गलत कदम उठाने से पहले सोचता है.

4. धूप, धूल और पर्यावरण से सुरक्षा - एसपीजी कमांडो को कई बार घंटों तक धूप में, खुले मैदानों में या भीड़ के बीच खड़ा रहना पड़ता है. तेज धूप, धूल और हवा आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है. काला चश्मा आंखों को स्वस्थ, साफ और सुरक्षित रखने में मदद करता है.

5. सुरक्षा उपकरण का जरूरी हिस्सा - काला चश्मा सिर्फ पहनावे का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह सुरक्षा उपकरण का एक जरूरी पार्ट है. जैसे हथियार, बुलेटप्रूफ जैकेट और ईयरपीस होते हैं, वैसे ही काला चश्मा भी उनकी ड्यूटी का हिस्सा है.

