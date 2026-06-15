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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजJeans History: किसने किया था जींस का आविष्कार, उससे पहले क्या पहनते थे लोग?

Jeans History: किसने किया था जींस का आविष्कार, उससे पहले क्या पहनते थे लोग?

Jeans History: जींस आज दुनिया में लगभग हर कोई पहनता है. आइए जानते हैं कि जींस का आविष्कार किसने किया था और इससे पहले लोग क्या पहनते थे.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 15 Jun 2026 06:55 AM (IST)
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  • अमेरिकी गोल्ड रश में मजबूत, टिकाऊ वर्कवियर की आवश्यकता थी।

Jeans History: आज जींस दुनिया में सबसे लोकप्रिय कपड़ों में से एक है. इसे हर उम्र और पेशे के लोग पहनते हैं. कैजुअल आउटिंग से लेकर वर्कप्लेस और फैशन रनवे तक डेनिम एक ग्लोबल स्टाइल स्टेटमेंट बन गया है. हालांकि जींस मूल रूप से फैशन के लिए नहीं बनाई गई थी. इन्हें अमेरिकी इतिहास के सबसे मुश्किल दौर में मजदूरों के लिए मजबूत वर्कवियर के तौर पर बनाया गया था. आइए जानते हैं कि इन का आविष्कार किसने किया था.

जींस का आविष्कार किसने किया? 

मॉडर्न ब्लू जींस का आविष्कार लेवी स्ट्रॉस और जैकब डेविस ने मिलकर किया था.  20 मई 1873 को दोनों ने तांबे के कीलों से मजबूत की गई डेनिम ट्राउजर के लिए अमेरिकी पेटेंट हासिल किया. इस इनोवेशन ने उस जींस की नींव रखी जिसे अब लेवी स्ट्रॉस एंड कंपनी दुनिया भर में बेचती है. उनके आविष्कार ने मजदूरों की एक व्यवहारिक समस्या को हल किया जिनके कपड़े भारी मेहनत के दौरान अक्सर फट जाते थे. 

जींस का आविष्कार क्यों किया गया? 

जींस का आविष्कार अमेरिकी गोल्ड रश के दौर से गहराई से जुड़ा था. खनिकों, रेलवे कर्मचारी और मजदूरों को ऐसे कपड़ों की जरूरत थी जो काम की मुश्किल स्थिति का सामना कर सकें. उनके ट्राउजर अक्सर जेबों और तनाव वाले दूसरे हिस्सों के पास फट जाती थी क्योंकि वे दिन भर औजार और उपकरण साथ रखते थे.

जैकब डेविस ने इस बार-बार होने वाली समस्या पर ध्यान दिया और एक सरल लेकिन काफी असरदार समाधान निकाला. उन्होंने ट्राउजर के कमजोर हिस्सों को छोटे कॉपर रिवेट्स से मजबूत किया. नतीजा यह निकला कि काफी मजबूत कपड़ा तैयार हुआ जो आम वर्क पैंट की तुलना में काफी ज्यादा समय तक चलता था.

जींस से पहले लोग क्या पहनते थे

आम मजदूर और नागरिक अक्सर ऊन, लीनन या फिर कैनवस से बनी ट्राउजर पहनते थे. यह मटेरियल मजबूती तो देते थे लेकिन आमतौर पर डेनिम की तुलना में कम आरामदायक होते थे.

इसी के साथ 18वीं और 19वीं सदी की शुरुआत में पुरुष आमतौर पर ब्रीचेस पहनते थे. यह टाइट फिटिंग कपड़े होते थे जो घुटनों तक आते थे और आमतौर पर लंबी स्टॉकिंग के साथ पहने जाते थे. इंडस्ट्रियल वर्कर, खनिक और रेलवे मजदूर अक्सर मोटे कैनवस या फिर डंगरी फैब्रिक से बने भारी ओवरऑल पहनते थे.

यह भी पढ़ेंः  भारत में कहां है सिक्के बनाने की फैक्टरी, RBI किसको देता है इसका ठेका?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 15 Jun 2026 06:55 AM (IST)
Tags :
Jeans History Levi Strauss Jacob Davis
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