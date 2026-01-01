हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजColdest City India: भारत के किस शहर में 1 जनवरी को सबसे ज्यादा ठंड, जानें कितना है तापमान?

Coldest City India: भारत के किस शहर में 1 जनवरी को सबसे ज्यादा ठंड, जानें कितना है तापमान?

Coldest City India: साल 2026 के पहले ही दिन भारत के कई राज्यों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला. आइए जानते हैं कि किस भारतीय शहर में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 01 Jan 2026 02:08 PM (IST)
Preferred Sources

Coldest City India:  2026 का नया साल पूरे भारत में एक अलग मौसम के साथ शुरू हो चुका है. जहां मुंबई में 1 जनवरी को सुहावनी, बेमौसम बरसात हुई वहीं उत्तर भारत के बड़े हिस्से में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. कई उत्तरी शहरों में साल की पहली सुबह घने कोहरे, ठंडी हवा और कड़ाके की ठंड के साथ शुरू हुई. इन हालातों के बीच आइए जानते हैं कि किस भारतीय शहर में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है और वहां कितनी ठंड है.

दिल्ली मैदानी इलाकों का सबसे ठंडा शहर 

मैदानी इलाकों में भारत के बड़े शहरों में दिल्ली में 1 जनवरी 2026 को सबसे कम तापमान दर्ज किया गया. राष्ट्रीय राजधानी में नए साल की शुरुआत काफी तेज शीत लहर के साथ हुई. पालम में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस और शहर के बेस मौसम स्टेशन सफदरगंज में लगभग 10.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया.

ठंड के साथ कोहरा भी था. हालांकि सुबह के समय विजिबिलिटी पिछले दिन की तुलना में थोड़ी बेहतर थी. लेकिन ठंड काफी ज्यादा है और अधिकतम तापमान सामान्य से पांच-आठ डिग्री कम रहने की उम्मीद है.

उत्तर भारत के दूसरे शहरों में कितनी ठंड 

ठंड की तीव्रता के मामले में उत्तर भारत के बाकी शहर भी दिल्ली से पीछे नहीं हैं. चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान लगभग 7.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इस वजह से यह इस क्षेत्र के सबसे ठंडे शहरों में से एक बन गया. अगर बात हिल स्टेशन की करें तो वहां ठंड और भी ज्यादा महसूस हुई. मनाली में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा. 

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों के लिए शीत लहर की चेतावनी जारी की है. इसी के साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में ठंडे दिन की स्थिति का अनुमान लगाया गया था. घने कोहरे ने उत्तर भारत के बड़े हिस्सों में विजिबिलिटी को काफी ज्यादा प्रभावित किया. 

द्रास भारत का सबसे ठंडा बसा हुआ स्थान 

जिस तरफ दिल्ली मैदानी इलाकों के बड़े शहरों में सबसे ठंडा है लद्दाख में द्रास ने भारत में सबसे ठंडा बसे हुए स्थान के रूप में अपनी जगह कायम की हुई है. द्रास का सुबह-सुबह का तापमान - 14 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा. 

आईएमडी के पूर्व अनुमान के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक उत्तर भारत में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी. सुबह के समय कोहरा छाया रह सकता है और दिल्ली एनसीआर के साथ चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की उम्मीद है.

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Published at : 01 Jan 2026 02:08 PM (IST)
