कौन-सा देश‌ भारतीयों को सबसे ज्यादा आता है पसंद, किस कंट्री में भारत मूल के सबसे ज्यादा लोग?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom विदेश मंत्रालय के अनुसार 3.5 करोड़ भारतीय विदेश में रहते हैं।

अमेरिका 54-57 लाख के साथ सबसे पसंदीदा देश बना।

संयुक्त अरब अमीरात में 35-39 लाख भारतीय कार्यरत हैं।

कनाडा, मलेशिया, सऊदी अरब भी भारतीय पसंद कर रहे हैं।

Indian Diaspora: जैसे-जैसे ज्यादा से ज्यादा भारतीय नौकरी पढ़ाई और बेहतर मौकों के लिए विदेश जा रहे हैं, एक सवाल अक्सर ही लोगों के मन में उठ रहा है कि भारतीय किस देश को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? विदेश मंत्रालय के हालिया डेटा के मुताबिक दुनिया भर में करीब 3.5 करोड़ भारतीय और भारतीय मूल के लोग रहते हैं. यह दुनिया के सबसे बड़े प्रवासी समुदायों में से एक है.

सबसे पसंदीदा जगह

संयुक्त राज्य अमेरिका भारतीयों के लिए सबसे पसंदीदा जगह बना हुआ है. यहां करीब 54 से 57 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं. यह दुनिया में सबसे ज्यादा है. यहां बड़ी संख्या में भारतीयों ने नागरिकता को हासिल कर लिया है और वे आईटी, हेल्थ केयर और बिजनेस जैसे सेक्टर में काम कर रहे हैं.

सबसे ज्यादा काम करने वाले भारतीय

संयुक्त अरब अमीरात में भारतीयों की आबादी काफी ज्यादा है. यह 35 से 39 लाख के बीच है. हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स के उलट यहां ज्यादातर भारतीय नॉन रेजिडेंट इंडियन हैं. ये हमेशा के लिए बसने के बजाय रोजगार और बिजनेस के लिए यहां आते हैं.

बसने के लिए तेजी से पसंदीदा बन रहा देश

कनाडा भारतीयों के लिए सबसे पसंदीदा जगह में से एक बनकर उभरा है. लोग यहां पर हमेशा के लिए रहने और उच्च शिक्षा के लिए आते हैं. यहां भारतीय मूल के लोगों की आबादी 29 से 36 लाख के बीच होने का अनुमान है. इसकी इमीग्रेशन फ्रेंडली नीति और जीवन की गुणवत्ता इसे लंबे समय तक बसने के लिए एक बेहतरीन जगह बनाती है.

मलेशिया और सऊदी अरब

मलेशिया में करीब 29 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं. इनमें से कई पीढ़ियों से वहीं बसे हुए हैं. इसी तरह सऊदी अरब में करीब 25 से 27 लाख भारतीय रहते हैं.

आजकल भारतीय कहां जाना ज्यादा पसंद करते हैं?

अगर पसंद की बात करें तो अभी भी कनाडा काफी ज्यादा ऊपर आता है. करीब 70% भारतीय अपनी जीवन शैली और इमीग्रेशन के मौकों की वजह से इसे सबसे पसंदीदा जगह मानते हैं. अगर बात करें पर्यटन के लिहाज से तो भारतीयों के बीच थाईलैंड सबसे लोकप्रिय अंतरराष्ट्रीय डेस्टिनेशन बना हुआ है. यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी शिक्षा और करियर में तरक्की के लिए लोगों की पहली पसंद में शामिल हैं.

यह भी पढ़ें: क्या जानवरों की भाषा भी समझ सकते हैं इंसान, जानें इस पर अब तक कितना हुआ काम?