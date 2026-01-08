हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकिस देश में सबसे लंबी होती हैं लड़कियां? हाइट जानकर हैरान रह जाएंगे आप

किस देश में सबसे लंबी होती हैं लड़कियां? हाइट जानकर हैरान रह जाएंगे आप

Tallest Women Country: दुनिया में सबसे लंबी लड़कियां यूरोप के कुछ देशों में पाई जाती हैं, जहां हाइट लड़कियों की हाइट अच्छी खासी होती है. आइए जानें कि ऐसा क्यों होता है.

By : निधि पाल | Updated at : 08 Jan 2026 09:08 AM (IST)
क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में ऐसी जगह भी हैं, जहां लड़कियों की औसत लंबाई भारत के पुरुषों के बराबर या उनसे भी ज्यादा होती है? कहीं 5 फीट 7 इंच को सामान्य माना जाता है, तो कहीं इससे कम हाइट को छोटा समझ लिया जाता है. यह सिर्फ जीन का खेल नहीं है, बल्कि खानपान, सेहत, जीवनशैली और पर्यावरण का भी कमाल है. आइए जानते हैं उस देश के बारे में, जहां लड़कियों की लंबाई पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मानी जाती है.

दुनिया में हाइट को लेकर क्या कहते हैं आंकड़े?

दुनिया भर में लोगों की औसत लंबाई अलग-अलग देशों में अलग होती है. यह अंतर सिर्फ नस्ल का नहीं, बल्कि पोषण, स्वास्थ्य सुविधाओं और जीवन स्तर से भी जुड़ा होता है. हाल के वैश्विक अध्ययनों के मुताबिक, महिलाओं की औसत ऊंचाई के मामले में यूरोप के कुछ देश दुनिया में सबसे आगे हैं. इनमें खासतौर पर बाल्टिक और नॉर्डिक क्षेत्र के देश शामिल हैं.

कहां की महिलाएं मानी जाती हैं सबसे लंबी?

औसत लंबाई के मामले में लातविया की महिलाएं दुनिया में सबसे लंबी मानी जाती हैं. यहां महिलाओं की औसत ऊंचाई करीब 170 सेंटीमीटर यानी लगभग 5 फीट 7 इंच है. यह आंकड़ा कई देशों के पुरुषों की औसत हाइट के बराबर है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, लातविया में संतुलित आहार, डेयरी उत्पादों का अधिक सेवन और बेहतर हेल्थकेयर सिस्टम इसकी बड़ी वजह है.

नीदरलैंड और मोंटेनेग्रो भी पीछे नहीं

नीदरलैंड लंबे कद के लोगों के लिए पहले से ही मशहूर रहा है. यहां महिलाओं की औसत लंबाई लगभग 170.36 सेंटीमीटर बताई जाती है. कई रिपोर्ट्स में नीदरलैंड को भी टॉप पर रखा गया है. वहीं, मोंटेनेग्रो की महिलाएं भी औसतन काफी लंबी होती हैं. इन देशों में बचपन से ही पोषण पर खास ध्यान दिया जाता है, जिससे शरीर का विकास बेहतर तरीके से होता है.

लंबाई बढ़ने के पीछे क्या है असली कारण?

विशेषज्ञ मानते हैं कि किसी भी देश में लोगों की औसत लंबाई बढ़ने के पीछे कई कारण होते हैं. सबसे बड़ा कारण है पोषण. प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन से भरपूर भोजन शरीर की ग्रोथ में अहम भूमिका निभाता है. इसके अलावा साफ-सुथरा पर्यावरण, कम बीमारियां, शारीरिक गतिविधि और अच्छी मेडिकल सुविधाएं भी हाइट को प्रभावित करती हैं.

भारत और अन्य देशों से तुलना

भारत में महिलाओं की औसत लंबाई लगभग 152 से 155 सेंटीमीटर के बीच मानी जाती है, जो यूरोपीय देशों के मुकाबले काफी कम है. इसका मुख्य कारण बचपन में पोषण की कमी और स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच माना जाता है. हालांकि, शहरी इलाकों में नई पीढ़ी की लंबाई में धीरे-धीरे बढ़ोतरी देखी जा रही है.

दुनिया की सबसे लंबी महिला कौन है?

अगर औसत नहीं, बल्कि व्यक्तिगत रिकॉर्ड की बात करें तो तुर्की की रुमेसा गेलगी दुनिया की सबसे लंबी जीवित महिला हैं. उनकी ऊंचाई 7 फीट से ज्यादा है. यह असाधारण लंबाई वीवर सिंड्रोम नाम की एक दुर्लभ आनुवंशिक स्थिति के कारण है. विशेषज्ञ साफ कहते हैं कि यह सामान्य लंबाई का उदाहरण नहीं, बल्कि एक मेडिकल केस है.

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 08 Jan 2026 09:08 AM (IST)
Tallest Women Country Latvia Women Height Tallest Women In World
