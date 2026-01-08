किस देश में सबसे लंबी होती हैं लड़कियां? हाइट जानकर हैरान रह जाएंगे आप

क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में ऐसी जगह भी हैं, जहां लड़कियों की औसत लंबाई भारत के पुरुषों के बराबर या उनसे भी ज्यादा होती है? कहीं 5 फीट 7 इंच को सामान्य माना जाता है, तो कहीं इससे कम हाइट को छोटा समझ लिया जाता है. यह सिर्फ जीन का खेल नहीं है, बल्कि खानपान, सेहत, जीवनशैली और पर्यावरण का भी कमाल है. आइए जानते हैं उस देश के बारे में, जहां लड़कियों की लंबाई पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मानी जाती है.

दुनिया में हाइट को लेकर क्या कहते हैं आंकड़े?

दुनिया भर में लोगों की औसत लंबाई अलग-अलग देशों में अलग होती है. यह अंतर सिर्फ नस्ल का नहीं, बल्कि पोषण, स्वास्थ्य सुविधाओं और जीवन स्तर से भी जुड़ा होता है. हाल के वैश्विक अध्ययनों के मुताबिक, महिलाओं की औसत ऊंचाई के मामले में यूरोप के कुछ देश दुनिया में सबसे आगे हैं. इनमें खासतौर पर बाल्टिक और नॉर्डिक क्षेत्र के देश शामिल हैं.

कहां की महिलाएं मानी जाती हैं सबसे लंबी?

औसत लंबाई के मामले में लातविया की महिलाएं दुनिया में सबसे लंबी मानी जाती हैं. यहां महिलाओं की औसत ऊंचाई करीब 170 सेंटीमीटर यानी लगभग 5 फीट 7 इंच है. यह आंकड़ा कई देशों के पुरुषों की औसत हाइट के बराबर है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, लातविया में संतुलित आहार, डेयरी उत्पादों का अधिक सेवन और बेहतर हेल्थकेयर सिस्टम इसकी बड़ी वजह है.

नीदरलैंड और मोंटेनेग्रो भी पीछे नहीं

नीदरलैंड लंबे कद के लोगों के लिए पहले से ही मशहूर रहा है. यहां महिलाओं की औसत लंबाई लगभग 170.36 सेंटीमीटर बताई जाती है. कई रिपोर्ट्स में नीदरलैंड को भी टॉप पर रखा गया है. वहीं, मोंटेनेग्रो की महिलाएं भी औसतन काफी लंबी होती हैं. इन देशों में बचपन से ही पोषण पर खास ध्यान दिया जाता है, जिससे शरीर का विकास बेहतर तरीके से होता है.

लंबाई बढ़ने के पीछे क्या है असली कारण?

विशेषज्ञ मानते हैं कि किसी भी देश में लोगों की औसत लंबाई बढ़ने के पीछे कई कारण होते हैं. सबसे बड़ा कारण है पोषण. प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन से भरपूर भोजन शरीर की ग्रोथ में अहम भूमिका निभाता है. इसके अलावा साफ-सुथरा पर्यावरण, कम बीमारियां, शारीरिक गतिविधि और अच्छी मेडिकल सुविधाएं भी हाइट को प्रभावित करती हैं.

भारत और अन्य देशों से तुलना

भारत में महिलाओं की औसत लंबाई लगभग 152 से 155 सेंटीमीटर के बीच मानी जाती है, जो यूरोपीय देशों के मुकाबले काफी कम है. इसका मुख्य कारण बचपन में पोषण की कमी और स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच माना जाता है. हालांकि, शहरी इलाकों में नई पीढ़ी की लंबाई में धीरे-धीरे बढ़ोतरी देखी जा रही है.

दुनिया की सबसे लंबी महिला कौन है?

अगर औसत नहीं, बल्कि व्यक्तिगत रिकॉर्ड की बात करें तो तुर्की की रुमेसा गेलगी दुनिया की सबसे लंबी जीवित महिला हैं. उनकी ऊंचाई 7 फीट से ज्यादा है. यह असाधारण लंबाई वीवर सिंड्रोम नाम की एक दुर्लभ आनुवंशिक स्थिति के कारण है. विशेषज्ञ साफ कहते हैं कि यह सामान्य लंबाई का उदाहरण नहीं, बल्कि एक मेडिकल केस है.

