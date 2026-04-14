हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजLithium Reserves: किस देश के पास है सबसे ज्यादा लिथियम, जानें किस चीज में होता है इसका इस्तेमाल?

Lithium Reserves: किस देश के पास है सबसे ज्यादा लिथियम, जानें किस चीज में होता है इसका इस्तेमाल?

Lithium Reserves: दुनिया में लिथियम का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. आइए जानते हैं कि इसका सबसे बड़ा भंडार किस देश के पास है और इसका इस्तेमाल कहां होता है?

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 14 Apr 2026 09:58 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • चिली के पास 9.3 मिलियन टन साबित लिथियम भंडार है।
  • लिथियम ट्रायंगल (चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया) प्रमुख स्रोत है।
  • चीन 60-70% लिथियम रिफाइनिंग में अग्रणी है।
  • लिथियम का उपयोग बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहन, दवाओं में होता है।

Lithium Reserves: आधुनिक दुनिया में लिथियम सबसे कीमती संसाधनों में से एक है. यह स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों तक हर चीज को पावर देता है. साफ ऊर्जा और टेक्नोलॉजी में अपनी बड़ी भूमिका की वजह से इसे अक्सर सफेद सोना कहा जाता है. जब भंडार की बात आती है तो चिली के पास दुनिया में सबसे ज्यादा साबित लिथियम भंडार हैं. हालांकि अगर हम कुल संसाधन की बात करें, जिनमें अभी तक इस्तेमाल ना किए गए भंडार शामिल हैं तो बोलीविया पहले स्थान पर आता है.

सबसे ज्यादा लिथियम भंडार वाले देश 

साबित भंडार के मामले में चिली लगभग 9.3 मिलियन टन लिथियम के साथ सबसे आगे है. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया लगभग 6.2 मिलियन टन और अर्जेंटीना लगभग 2.7 मिलियन टन के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर है. 

लिथियम ट्रायंगल 

दुनिया के लिथियम का एक बड़ा हिस्सा एक ऐसे क्षेत्र में केंद्रित है जिसे लिथियम ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है. इसमें चिली, अर्जेंटीना और बोलिविया शामिल हैं. इस क्षेत्र में लिथियम बड़े नमक के मैदानों के नीचे पाया जाता है. इससे यह इस जरूरी खनिज के लिए ग्रह पर सबसे ज्यादा संसाधन समृद्ध क्षेत्र में से एक बन जाता है.

लिथियम कैसे निकाला जाता है?

लिथियम निकालने के दो तरीके होते हैं. चिली और अर्जेंटीना जैसे देशों में लिथियम भूमिगत खारे पानी से प्राप्त किया जाता है. इसे इवेपोरेशन के तालाबों में पंप किया जाता है. साथ ही सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है. यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 2 साल तक का समय लग सकता है. इसके उलट ऑस्ट्रेलिया कठोर चट्टानों की खुदाई करके लिथियम निकालता है. 

लिथियम प्रोसेसिंग में चीन का दबदबा 

हालांकि चिली और ऑस्ट्रेलिया भंडार और उत्पादन में हावी हैं, लेकिन लिथियम रिफायनिंग में चीन दुनिया में सबसे आगे है. लगभग 60 से 70% कच्चा लिथियम चीन में प्रोसेस किया जाता है. इससे यह वैश्विक बैटरी आपूर्ति श्रृंखला में एक जरूरी खिलाड़ी बन जाता है. 

लिथियम का इस्तेमाल कहां होता है?

आधुनिक टेक्नोलॉजी में लिथियम की भूमिका काफी बड़ी है. इसका इस्तेमाल मोबाइल फोन, लैपटॉप और कैमरा जैसे उपकरणों के लिए रिचार्जेबल बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है. यह इलेक्ट्रिक वाहन के लिए भी जरूरी है. यहां यह बैटरी को पावर देता है. इसके अलावा लिथियम का इस्तेमाल रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, गर्मी के प्रतिरोध के लिए कांच और सिरेमिक में और साथ ही बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के लिए दवा में भी किया जाता है.

यह भी पढ़ें: क्या होती है नाकाबंदी, जिसे होर्मुज स्ट्रेट पर करने की धमकी दे रहा अमेरिका?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 14 Apr 2026 09:58 AM (IST)
Tags :
Lithium Reserves White Gold Chile Lithium
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Lithium Reserves: किस देश के पास है सबसे ज्यादा लिथियम, जानें किस चीज में होता है इसका इस्तेमाल?
किस देश के पास है सबसे ज्यादा लिथियम, जानें किस चीज में होता है इसका इस्तेमाल?
जनरल नॉलेज
China's Secret Agency: चीन की खुफिया एजेंसी MSS के बारे में बहुत कम जानते हैं लोग, इसमें कैसे भर्ती होते हैं जासूस?
चीन की खुफिया एजेंसी MSS के बारे में बहुत कम जानते हैं लोग, इसमें कैसे भर्ती होते हैं जासूस?
जनरल नॉलेज
स्वीडन में कितने हो जाते हैं भारत के 10000 रुपये, यहां इससे क्या-क्या खरीद सकते हैं?
स्वीडन में कितने हो जाते हैं भारत के 10000 रुपये, यहां इससे क्या-क्या खरीद सकते हैं?
जनरल नॉलेज
न तेल बेच रहे और न गैस, सिर्फ टोल वसूलकर मालामाल हो रहे ये देश
न तेल बेच रहे और न गैस, सिर्फ टोल वसूलकर मालामाल हो रहे ये देश
Advertisement

वीडियोज

होर्मुज के पानी मेें 'मौत का जाल' !
Noida Labour Protest Update: नोएडा में हिंसक प्रदर्शन, कई सेक्टर में फैली टेंशन ! | Noida News
Chitra Tripathi: ट्रंप का 'होर्मुज' प्रहार ईरान भी तैयार! | Hormuz | IranUSCeasefire | Janhit
Bharat Ki Baat: होर्मुज़ को लेकर Trump की अगली चाल क्या? | Strait Of Hormuz | Iran- Irael
Sandeep Chaudhary: गैस और महंगाई पर क्यों गरमाई जनता ? सटीक विश्लेषण | Labour Protest | Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Delhi Dehradun Expressway: दिल्ली से सिर्फ ढाई घंटे में पहुंच जाएंगे देहरादून, आज शुरू हो जाएगा एक्सप्रेस-वे, PM मोदी देंगे गिफ्ट
दिल्ली से सिर्फ ढाई घंटे में पहुंच जाएंगे देहरादून, आज शुरू हो जाएगा एक्सप्रेस-वे, PM मोदी देंगे गिफ्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
श्रमिक आंदोलन के बीच योगी सरकार का बड़ा फैसला, न्यूनतम मजदूरी में 3 हजार रुपये की बढ़ोतरी
श्रमिक आंदोलन के बीच योगी सरकार का बड़ा फैसला, न्यूनतम मजदूरी में 3 हजार रुपये की बढ़ोतरी
विश्व
इस्लामाबाद वार्ता फेल होने के बाद झुका ईरान? ट्रंप का बड़ा दावा, बोले- 'तेहरान ने किया...'
इस्लामाबाद वार्ता फेल होने के बाद झुका ईरान? ट्रंप का बड़ा दावा, बोले- 'तेहरान ने किया...'
बॉलीवुड
The Kerala Story 2 BO Lifetime: ‘द केरल स्टोरी 2’ का थिएट्रिकल सफर हुआ खत्म, जानें- कितना रहा लाइफटाइम कलेक्शन और कितना कमाया मुनाफा?
‘द केरल स्टोरी 2’ का कितना रहा लाइफटाइम कलेक्शन? कितना कमाया मुनाफा?
आईपीएल 2026
Praful Hinge First Over: 1 रन और 3 विकेट... प्रफुल्ल हिंगे का वो ओवर जिसने पलट दिया पूरा मैच, चारों खाने चित हुए वैभव सूर्यवंशी
1 रन और 3 विकेट... प्रफुल्ल हिंगे का वो ओवर जिसने पलट दिया पूरा मैच, चारों खाने चित हुए वैभव सूर्यवंशी
विश्व
US-Iran War: होर्मुज समेत ईरान के बंदरगाहों को अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने घेरा, F-35B और MV-22 काट रहे चक्कर
होर्मुज समेत ईरान के बंदरगाहों को अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने घेरा, F-35B और MV-22 काट रहे चक्कर
एग्रीकल्चर
Ethanol Plant Setup: गन्ना किसान कैसे लगा सकते हैं एथेनॉल प्लांट, कितनी सब्सिडी देती है सरकार?
गन्ना किसान कैसे लगा सकते हैं एथेनॉल प्लांट, कितनी सब्सिडी देती है सरकार?
ऑटो
अगर आप भी क्लच को लेकर कर रहे ये गलती तो बड़े खर्च के लिए हो जाएं तैयार, जानिए जरूरी टिप्स
अगर आप भी क्लच को लेकर कर रहे ये गलती तो बड़े खर्च के लिए हो जाएं तैयार, जानिए जरूरी टिप्स
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget