किस देश के पास है सबसे ज्यादा लिथियम, जानें किस चीज में होता है इसका इस्तेमाल?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom चिली के पास 9.3 मिलियन टन साबित लिथियम भंडार है।

लिथियम ट्रायंगल (चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया) प्रमुख स्रोत है।

चीन 60-70% लिथियम रिफाइनिंग में अग्रणी है।

लिथियम का उपयोग बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहन, दवाओं में होता है।

Lithium Reserves: आधुनिक दुनिया में लिथियम सबसे कीमती संसाधनों में से एक है. यह स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों तक हर चीज को पावर देता है. साफ ऊर्जा और टेक्नोलॉजी में अपनी बड़ी भूमिका की वजह से इसे अक्सर सफेद सोना कहा जाता है. जब भंडार की बात आती है तो चिली के पास दुनिया में सबसे ज्यादा साबित लिथियम भंडार हैं. हालांकि अगर हम कुल संसाधन की बात करें, जिनमें अभी तक इस्तेमाल ना किए गए भंडार शामिल हैं तो बोलीविया पहले स्थान पर आता है.

सबसे ज्यादा लिथियम भंडार वाले देश

साबित भंडार के मामले में चिली लगभग 9.3 मिलियन टन लिथियम के साथ सबसे आगे है. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया लगभग 6.2 मिलियन टन और अर्जेंटीना लगभग 2.7 मिलियन टन के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर है.

लिथियम ट्रायंगल

दुनिया के लिथियम का एक बड़ा हिस्सा एक ऐसे क्षेत्र में केंद्रित है जिसे लिथियम ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है. इसमें चिली, अर्जेंटीना और बोलिविया शामिल हैं. इस क्षेत्र में लिथियम बड़े नमक के मैदानों के नीचे पाया जाता है. इससे यह इस जरूरी खनिज के लिए ग्रह पर सबसे ज्यादा संसाधन समृद्ध क्षेत्र में से एक बन जाता है.

लिथियम कैसे निकाला जाता है?

लिथियम निकालने के दो तरीके होते हैं. चिली और अर्जेंटीना जैसे देशों में लिथियम भूमिगत खारे पानी से प्राप्त किया जाता है. इसे इवेपोरेशन के तालाबों में पंप किया जाता है. साथ ही सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है. यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 2 साल तक का समय लग सकता है. इसके उलट ऑस्ट्रेलिया कठोर चट्टानों की खुदाई करके लिथियम निकालता है.

लिथियम प्रोसेसिंग में चीन का दबदबा

हालांकि चिली और ऑस्ट्रेलिया भंडार और उत्पादन में हावी हैं, लेकिन लिथियम रिफायनिंग में चीन दुनिया में सबसे आगे है. लगभग 60 से 70% कच्चा लिथियम चीन में प्रोसेस किया जाता है. इससे यह वैश्विक बैटरी आपूर्ति श्रृंखला में एक जरूरी खिलाड़ी बन जाता है.

लिथियम का इस्तेमाल कहां होता है?

आधुनिक टेक्नोलॉजी में लिथियम की भूमिका काफी बड़ी है. इसका इस्तेमाल मोबाइल फोन, लैपटॉप और कैमरा जैसे उपकरणों के लिए रिचार्जेबल बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है. यह इलेक्ट्रिक वाहन के लिए भी जरूरी है. यहां यह बैटरी को पावर देता है. इसके अलावा लिथियम का इस्तेमाल रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, गर्मी के प्रतिरोध के लिए कांच और सिरेमिक में और साथ ही बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के लिए दवा में भी किया जाता है.

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