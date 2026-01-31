किस देश में अब भी सबसे सस्ता है सोना, वहां से कितना गोल्ड भारत ला सकते हैं?

भारत में सोने-चांदी की कीमत आम लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही है. अब हालात ऐसे हैं कि अब सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि चांदी खरीदना भी लोगों के बजट पर भारी पड़ रहा है. 30 जनवरी 2026 को देश में चांदी का भाव करीब 3 लाख 95 हजार रुपये प्रति किलो पहुंच गया, जबकि 24 कैरेट सोना 10 ग्राम के लिए 1 लाख 70 हजार रुपये और 22 कैरेट सोना 1 लाख 56 हजार रुपये पर पहुंच गया. हालांकि अब सोने और चांदी की कीमतों आज थोड़ी राहत मिली है.

फिर भी सोने और चांदी के बदलते दामों के चलते इस समय शादी ब्याह और निवेश के लिए सोना खरीदना लोगों के लिए बड़ी समस्या बन गया है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि अब भी किस देश में सोना सबसे सस्ता है और वहां से कितना गोल्ड भारत ला सकते हैं.

किस देश में अब भी सोना है सस्ता?

भारत में सोने की कीमत टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी और ज्यादा मांग की वजह से ऊंची रहती है. 2025 में दुनियाभर में गोल्ड के दाम बढ़े है जिसका सीधा असर भारतीय बाजार पर भी पड़ा है. हालांकि, कुछ देश ऐसे हैं जहां टैक्स पॉलिसी करेंसी वैल्यू और बाजार की कंडीशन के कारण सोना भारत के मुकाबले काफी सस्ता मिल रहा है. इन सस्ते सोने वाले देशों की लिस्ट में अमेरिका सबसे ऊपर है. अमेरिका में 30 जनवरी का 24 कैरेट सोना करीब 15,905 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोना 15,078 रुपये और 18 कैरेट सोना 12,317 रुपये प्रति ग्राम के आसपास रहा है. भारत के मुकाबले यह कीमतें काफी कम हैं. अगर कोई भारतीय पुरुष या महिला अमेरिका में 6 महीने या उससे ज्यादा समय से रह रहे हैं तो पुरुष 20 ग्राम यानी करीब 50 हजार रुपये और महिलाएं 40 ग्राम यानी करीब 1 लाख रुपये तक का सोना बिना कस्टम ड्यूटी के भारत ला सकते हैं.

ऑस्ट्रेलिया भी सस्ता गोल्ड देने वाला देश

दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आता है, जो दुनिया के बड़े सोना उत्पादक देशों में शामिल है. यहां 24 कैरेट सोना लगभग 15,000 रुपये प्रति ग्राम में मिल जाता है. जबकि 22 और 18 कैरेट गोल्ड इससे भी सस्ता है. ऑस्ट्रेलिया से भी वही नियम लागू होते हैं, अगर कोई व्यक्ति 6 महीने या उससे ज्यादा समय से वहां रह रहा है तो तय सीमा तक सोना बिना कस्टम ड्यूटी के भारत ला सकता है.

सिंगापुर बना एशिया का सस्ता गोल्ड हब

तीसरे नंबर पर सिंगापुर है जिसे एशिया की सस्ती गोल्ड मार्केट माना जाता है. यहां टैक्स की दरें बहुत कम है और यह देश गोल्ड ट्रेडिंग का बड़ा हब है. सिंगापुर में 24 कैरेट सोना करीब 14,300 रुपये प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोना लगभग 12,845 रुपये प्रति ग्राम मिलता है. अगर कोई भारतीय एक साल या उससे ज्यादा समय से सिंगापुर में रहा है, तो वह भी तय सीमा तक सोना बिना कस्टम ड्यूटी भारत ला सकता है.

इन देशों से भी मिल सकता है सस्ता सोना

अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के अलावा भारतीय इंडोनेशिया, स्विट्जरलैंड, दुबई, भूटान, मलावी और कोलंबिया से भी सस्ता सोना खरीद सकते हैं. दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड कहा जाता है. क्योंकि वहां टैक्स पॉलिसी नहीं है और शुद्ध सोना आसानी से मिलता है. हालांकि अगर तय सीमा से ज्यादा सोना भारत लाया जाता है तो उस पर कस्टम ड्यूटी देना अनिवार्य होता है.

ये भी पढ़ें-ब्रिटिश भारत में किसने पेश किया था पहला बजट, कहां से आया है ये शब्द?