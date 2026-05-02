IPL 2026: इंडियन प्रेमियर लीग में लखनऊ सुपर जेनट्स (LSG) की परफॉरमेंस बेहद निराशजनक रही है लेकिन अब उनकी किस्मत चमक सकती है. बता दे कि एलएसजी की टीम पॉइंट टेबल में सबसे निचले स्तर यानि कि आखिर नंबर पर है. लेकिन खुशी कि बात यह है कि ऑक्शन में 8 करोड़ 60 लाख में खरीदे हुआ खिलाड़ी टीम से जुड़ गया है.

आईपीएल में 43 मैचों में अबतक एलएसजी 8 मैच खेल चुकी हैं, जिसमें से 6 मैच में उनकी हार हुई है. सिर्फ यही नहीं एलएसजी लगातार 5 मैच हारी है. इस से जाहिर है कि अभी एलएसजी की क्या दशा है. एलएसजी का अगला मुकाबला 4 मई को होने वाला है. अगले मुकाबले के पहले जोश इंग्लिश टीम में शामिल हो गए हैं. इस से ऐसा लग रहा है कि जल्दी ही एलएसजी अपने फॉर्म में वापस लौट आएगी.

नीलामी से पहले जोश नें फ्रेंचाइजियों को बताया था कि उनकी शादी है जिसके कारण वो आईपीएल 2026 मैच के दौरान ज्यादा उपलब्ध नहीं हो सकेंगे. जोश पहले पंजाब किंग्स की तरफ से खेल रहे थे जहां 162.57 के स्ट्राइक रेट से 278 रन बनाए थे.

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इस दौरान उनके नाम एक अर्धशतक भी रहा. साल 2025 में पंजाब किंग्स की ओर से 11 मुकाबले खेले थे. इस सीजन की नीलामी के समय पंजाब किंग्स ने उन्हें रिलीज कर दिया था. इसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स ने इंग्लिस को 8.6 करोड़ रुपए में अपने साथ जोड़ा, लेकिन वह इस सीजन के शुरुआती मैचों से बाहर रहे हैं.

शादी की वजह से जोश नहीं खेल पाए मैच

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर जोश इंगलिस ने 18 अप्रैल 2026 को अपनी मंगेतर मेगन किनकार्ट से ऑस्ट्रेलिया के मार्गरेट रिवर में हुई में शादी कर ली है. इस कारण वे शुरूआती 8 मैचों में हिस्सा नहीं ले सके. लेकिन अब वे टीम से जुड़ गए हैं.

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आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है. 8 मैचों में टीम के सिर्फ 4 ही पॉइंट हैं. शुरुआत के तीन मैचों में दो जीत हासिल करने के बाद लखनऊ को अगले 5 मैचों में हार का सामना करना पड़ा. इंग्लिस के आने से बल्लेबाजी मजबूत हो सकती है और लखनऊ सुपर जायंट्स फिर से इस रेस का हिस्सा बन सकती है.