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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजBlack Hole:अगर ब्लैक होल के करीब चला जाए इंसान तो क्या होगा, जानें क्या कहता है विज्ञान?

Black Hole:अगर ब्लैक होल के करीब चला जाए इंसान तो क्या होगा, जानें क्या कहता है विज्ञान?

Black Hole: ब्लैक होल अंतरिक्ष की सबसे अनोखी चीजों में से एक है. आइए जानते हैं कि अगर कोई इंसान ब्लैक होल में गिर जाए तो क्या होगा.

Reported By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 16 Jun 2026 09:40 AM (IST)
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Black Hole: ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय और डरावनी सच्चाई में से एक है. वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर कोई इंसान ब्लैक होल के करीब पहुंच जाए तो काफी ज्यादा गुरुत्वाकर्षण खिंचाव की वजह से उसका जीवित रहना असंभव होगा.  न सिर्फ शरीर पहचान से परे खिंच जाएगा बल्कि समय भी अलग तरह से व्यवहार करेगा. 

ब्लैक होल क्या है? 

ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसा क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली है कि एक निश्चित सीमा को पार करने के बाद कुछ भी नहीं यहां तक की प्रकाश भी नहीं बच सकता. यह तब बनता है जब विशाल तारे अपने गुरुत्वाकर्षण के तहत ढह जाते हैं. इससे एक अविश्वसनीय रूप से डैंस पॉइंट बनता है जिसे सिंगुलेरिटी के रूप में जाना जाता है.

पहला खतरा 

ब्लैक होल के करीब पहुंचने के सबसे भयानक प्रभावों में से एक स्पैगेटिफिकेशन नाम की घटना है. जैसे ही कोई व्यक्ति ब्लैक होल की तरफ गिरेगा उसके पैरों पर गुरुत्वाकर्षण खिंचाव उसके सिर पर खिंचाव से कहीं ज्यादा मजबूत होगा. गुरुत्वाकर्षण में यह अंतर शरीर को काफी ज्यादा फैला देगा. वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि शरीर स्पेगेटी के धागे के समान लंबा और पतला हो जाएगा. अंत में बल इतना ज्यादा हो जाएगा की हड्डियां, अंग, कोशिकाएं और यहां तक कि परमाणु भी टुकड़े-टुकड़े हो जाएंगे.

समय धीमा हो जाएगा 

ब्लैक होल के पास एक और अजीब प्रभाव समय फैलाव है. आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी के मुताबिक मजबूत गुरुत्वाकर्षण समय बीतने को धीमा कर देता है. हालांकि पृथ्वी से देखने वाले किसी व्यक्ति की रफ्तार धीमी होती लगेगी. जैसे-जैसे इंसान ब्लैक होल की सीमा के करीब आता जाएगा बाहर से देखने वाले लोगों को वह समय के साथ लगभग जमे हुए दिखाई देंगे. 

इवेंट होराइजन क्या है? 

इवेंट होराइजन को अक्सर बिना वापसी के बिंदु के रूप में बताया जाता है. एक बार जब कोई वस्तु इस अदृश्य सीमा को पार कर जाती है तो ब्लैक होल से बचना असंभव हो जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि गुरुत्वाकर्षण खिंचाव उस रफ्तार से ज्यादा हो जाता है जिस रफ्तार से कोई भी वस्तु यात्रा कर सकती है. 

आखरी मंजिल 

इवेंट होराइजन से परे सिंगुलेरिटी ब्लैक होल का एक रहस्यमय केंद्र है. वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि यह एक ऐसा बिंदु है जहां पदार्थ अकल्पनीय घनत्व के साथ काफी छोटी जगह में कंप्रेस्ड हो जाते हैं.  सिंगुलेरिटी पर भौतिकी के वर्तमान नियम टूट जाते हैं जिस वजह से यह भविष्यवाणी करना असंभव हो जाता है कि आगे क्या होगा.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 16 Jun 2026 09:40 AM (IST)
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