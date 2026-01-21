India Imports: जब भी इंपोर्ट की बात आती है तो भारत की ट्रेड बास्केट में एक चीज सबसे ज्यादा हावी रहती है. यह चीज है मिनरल फ्यूल और कच्चा तेल. लेटेस्ट ट्रेड डाटा के मुताबिक कच्चा तेल और मिनरल फ्यूल भारत के कुल इंपोर्ट का लगभग 31.4% है. भारत वर्तमान में अपनी कुल कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 87.7% इंपोर्ट करता है.

भारत कच्चे तेल के इंपोर्ट पर इतना ज्यादा निर्भर क्यों?

भारत का घरेलू कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए काफी नहीं है. 2024 में भी भारत अपनी कुल तेल की जरूरत का 15% से भी कम उत्पादन कर पाया. आर्थिक विकास, बढ़ते उद्योग, वाहन की बढ़ती संख्या और बिजली की बढ़ती खपत ने एनर्जी की मांग को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है. कच्चा तेल ट्रांसपोर्टेशन, रक्षा, एविएशन, पेट्रोकेमिकल्स और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर के लिए काफी ज्यादा जरूरी है.

भारत का सबसे बड़ा कच्चे तेल का सप्लायर

हाल के सालों में रूस भारत का सबसे बड़ा कच्चे तेल का सप्लायर बनकर उभरा है. यह भारत के कुल तेल इंपोर्ट का 40% से भी ज्यादा है. इस बदलाव की मुख्य वजह ग्लोबल प्रतिबंधों के बीच रियायती कीमतों पर रूसी कच्चे तेल की मौजूदगी रही है. भारतीय रिफाइनरियों ने सप्लाई में स्थिरता को बनाए रखते हुए इंपोर्ट लागत को कम करने के लिए इस छूट का फायदा उठाया है.

पारंपरिक सप्लायर कौन?

रूस के आने से पहले इराक और सऊदी अरब भारत के सबसे भरोसेमंद कच्चे तेल के पार्टनर थे. लगातार उत्पादन, स्थापित व्यापार मार्ग और लंबे समय की एनर्जी पार्टनरशिप की वजह से यह दोनों देश भारत के सप्लायर बने हुए हैं.

भारत के तेल इंपोर्ट में संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमिका

भारत किसी एक क्षेत्र पर ज्यादा निर्भरता को कम करने के लिए अपने कच्चे तेल के स्रोतों में भी विविधता ला रहा है. इस रणनीति के तहत 2025 की पहली छमाही में संयुक्त राज्य अमेरिका से इंपोर्ट में लगभग 51% की बढ़ोतरी देखने को मिली. अमेरिकी कच्चा तेल भारत को भू राजनीतिक जोखिमों को संतुलित करने में मदद करता है. इतना ही नहीं बल्कि यह वाशिंगटन के साथ रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को भी मजबूत करता है.

और कौन से देश तेल आपूर्ति करते हैं?

रूस, इराक, सऊदी अरब और अमेरिका के अलावा भारत यूएई, नाइजीरिया और कनाडा से भी कच्चे तेल का इंपोर्ट करता है. ऐसा इसलिए ताकि भारत को ग्लोबल ऑयल मार्केट में कीमतों में उतार चढ़ाव, जियोपॉलिटिकल टेंशन और सप्लाई में रुकावट को मैनेज करने में मदद मिले.

