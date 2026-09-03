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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजमंदिर ट्रस्ट क्या होता है, कैसे चलता है देश के बड़े मंदिरों का मैनेजमेंट?

मंदिर ट्रस्ट क्या होता है, कैसे चलता है देश के बड़े मंदिरों का मैनेजमेंट?

मंदिर ट्रस्ट एक पंजीकृत प्रशासनिक संस्था है, जो धार्मिक स्थलों की संपत्तियों, दान और व्यवस्थाओं को कानूनी नियमों के तहत पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से संचालित करती है. चलिए इसके बारे में और समझते हैं.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 03 Sep 2026 03:02 PM (IST)
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मंदिर ट्रस्ट किसी भी धार्मिक स्थल के सुरक्षित, पारदर्शी और व्यवस्थित संचालन की मजबूत नींव होते हैं. यह एक कानूनी और प्रशासनिक निकाय है, जो मंदिर की विशाल संपत्तियों, दैनिक धार्मिक व्यवस्थाओं और करोड़ों श्रद्धालुओं द्वारा दिए जाने वाले दान का प्रबंधन पूरी निष्ठा के साथ संभालता है. भारत में मंदिरों का प्रबंधन केवल पूजा-पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें श्रद्धालुओं की सुरक्षा, विशाल बुनियादी ढांचे का रख-रखाव, और कानूनी अनुपालन शामिल हैं. एक रजिस्टर्ड बॉडी होने के नाते यह व्यवस्था को कानूनी मान्यता देने के साथ-साथ वित्तीय जवाबदेही भी तय करती है.

क्या काम करता है ट्रस्ट?

किसी भी धार्मिक स्थल पर रोजमर्रा के धार्मिक अनुष्ठानों का समय पर और सही विधि से संपन्न होना बेहद जरूरी होता है. इसके साथ ही त्योहारों और मेलों के दौरान जुटने वाली लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती होती है. प्रशासनिक निकाय इन सभी धार्मिक कार्यों, परिसर की साफ-सफाई, शुद्ध पेयजल और चिकित्सा सेवाओं की व्यवस्था देखता है. भक्तों के रुकने के लिए धर्मशालाओं का निर्माण और परिसर में सुरक्षा तंत्र को मजबूत रखना भी इसी प्रबंधन का प्रमुख हिस्सा है.

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की कार्यप्रणाली और फैसले

संस्थान के दैनिक और दीर्घकालिक संचालन के लिए एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा मौजूद होता है. इसमें अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और अन्य न्यासी शामिल होते हैं. नीतिगत निर्णय, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास या कोई नया वित्तीय प्रावधान करने के लिए बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की औपचारिक बैठकें आयोजित की जाती हैं. किसी भी प्रस्ताव को लागू करने के लिए चर्चा और आवश्यकता पड़ने पर मतदान का सहारा लिया जाता है. इसके अतिरिक्त, विशेष प्रशासनिक और तकनीकी सुधारों के लिए विशेषज्ञ समितियों का गठन भी किया जाता है, जिनकी सिफारिशों पर अंतिम मुहर लगाई जाती है.

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मंदिर ट्रस्ट क्या होता है, कैसे चलता है देश के बड़े मंदिरों का मैनेजमेंट?

संपत्ति, दान और टैक्स छूट की व्यवस्था

धार्मिक संस्थानों में भक्तों द्वारा बड़ी मात्रा में नकद, सोने-चांदी और डिजिटल माध्यमों से चढ़ावा दिया जाता है. इस धन और मंदिर की अचल संपत्तियों का सही रिकॉर्ड रखना प्रशासनिक इकाई का मुख्य काम है. प्राप्त दान को संस्थान के अधिकृत बैंक खातों में जमा कराया जाता है, जिसे केवल मंदिर के रखरखाव, जनकल्याणकारी कार्यों और धार्मिक गतिविधियों में ही खर्च किया जा सकता है. विशेष कानूनी मान्यता प्राप्त होने के कारण इन संस्थानों को आयकर में छूट का लाभ मिलता है, जिससे दाताओं को भी टैक्स में राहत मिलती है.

वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही के नियम

सार्वजनिक दान पर चलने वाले इन संस्थानों पर बड़ी नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी होती है. ट्रस्टियों को एक संरक्षक के रूप में काम करना होता है, ताकि जनता के भरोसे का दुरुपयोग न हो. इसके लिए हर साल वित्तीय आय-व्यय का पूरा लेखा-जोखा तैयार किया जाता है. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा नियमित ऑडिट कराया जाना अनिवार्य होता है. यदि प्रबंधन में किसी भी प्रकार की वित्तीय गड़बड़ी या प्रशासनिक विवाद पैदा होता है, तो कानूनी प्रक्रिया के तहत अदालतें इसमें हस्तक्षेप कर सकती हैं और सुधार के कड़े निर्देश जारी कर सकती हैं.

भारत में ट्रस्ट के लिए लागू कानूनी और संवैधानिक ढांचा

देश में सभी धार्मिक निकायों के लिए कोई एक केंद्रीय कानून लागू नहीं है. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 सभी धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक मामलों का खुद प्रबंधन करने की आजादी देता है, बशर्ते इससे सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता प्रभावित न हो. केंद्रीय स्तर पर चैरिटेबल एंड रिलिजियस ट्रस्ट्स एक्ट, 1920 अदालतों को दिशा-निर्देश देने का अधिकार देता है. इसके अलावा, राज्यों में हिंदू धार्मिक संस्थानों के लिए विशेष HR&CE कानून और मुस्लिम संपत्तियों के संचालन के लिए वक्फ एक्ट लागू हैं.


मंदिर ट्रस्ट क्या होता है, कैसे चलता है देश के बड़े मंदिरों का मैनेजमेंट?

विभिन्न मंदिरों के मैनेजमेंट मॉडल और प्रशासनिक अधिकारी

भारत में विशाल धार्मिक स्थलों का संचालन मुख्य रूप से तीन तरीकों से होता है. पहला मॉडल इंडियन ट्रस्ट्स एक्ट, 1882 या सोसाइटी एक्ट के तहत पंजीकृत स्वतंत्र निकायों का है, जैसे अयोध्या का श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र. दूसरा मॉडल राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण वाले बोर्डों का है, जैसे तिरुपति बालाजी का TTD या वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड. इन बड़े संस्थानों में रोजमर्रा के प्रशासनिक कामकाज, कर्मचारियों के प्रबंधन और सुविधाओं की देखरेख के लिए सरकार या बोर्ड द्वारा एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया जाता है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 03 Sep 2026 03:02 PM (IST)
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